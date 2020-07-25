DHA YURT BÜLTENİ- 20 - Son Dakika

İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

BURSA'da, serinlemek için İznik Gölü'ne giren aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi, kayboldu. Jandarma ekiplerince, çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında 2 çocuk kısa sürede kurtarıldı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken, 1'i çocuk 2 kişinin ise bulunması için çalışma başlatıldı. Mahmut Surani(36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin de(16), jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde, İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'ndeki İznik Gölü'nde meydana geldi. İnegöl'de oturan Suriye uyruklu Surani ailesi, piknik yapıp, suya girmek için göle gitti. Sıcaktan bunalan Mahmut Surani (36) ve çocukları Ahmet Surani (12), Muhammet Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için göle girdi. Suda yüzen 4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden diğer aile fertlerinin bağırışlarını duyan çevredekiler, o sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri ile göle geldi. Jandarma ekiplerince başlatılan çevredekilerin de desteklediği çalışmalarla kısa sürede Ahmet Surani ve kardeşi Muhammet Surani'ye ulaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kardeş ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani'ye ise ilk anda ulaşılamadı. 2 kişinin kurtarılması için, bölgede jandarma ekiplerinin yürüttüğü ve çevredekilerin destek verdiği arama çalışma başlatıldı.

'YÜZME BİLMİYORLARMIŞ'

Arama çalışmalarına katılan Ümit Seherli, olayı ve arama çalışmalarını anlattı. Gürültülerin gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini belirten Seherli, "Önce 4 kişiydiler. Yüzme bilmiyorlarmış. Gürültüler üzerine geldik, hemen göle girdik. Ancak baktık ki akıntı götürüyor kendimiz zor çıktık. Sonrasında ellerimizle zincir yaptık, iki çocuğu aldık" dedi.

KAYIP 2 KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriye uyruklu 10 kişilik ailedeki suya giren ve kaybolan 4 kişiden Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin de(16) jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda önce Mahmut Surani'nin, ardından kısa süre sonra yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Surani ailesi gözyaşlarına boğuldu. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.