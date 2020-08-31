DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayetİZMİR'in Bornova ilçesinde, cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman'ın amcası Harun Duman, yaşanan olayın cinayet olduğunu öne sürdü.

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Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayet

İZMİR'in Bornova ilçesinde, cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman'ın amcası Harun Duman, yaşanan olayın cinayet olduğunu öne sürdü. Harun Duman, "Biz bu olayın soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bunu örtbas etmeye çalışıyorlar" dedi.

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe akşamı L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cansız bedeni bulundu. Ceren'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yapılan ön incelemede vücudunda kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı. Yakınları tarafından teslim alınan Duman'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ceren'in ölümünün ardından S.Ö. ve T.Y. gözaltına alındı. S.Ö. ifadesinde, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi. S.Ö.'nün, Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile diğer paylaşımları sildiği belirlendi. T.Y. de aynı ifadeyi verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını istemesi üzerine emniyete geri getirildi.

'SOĞUKKANLILIKLA İŞLENMİŞ CİNAYET'

Ceren Duman'ın amcası Harun Duman, yaşanan olayın cinayet olduğunu savundu. Duman, "Cuma sabahı babam Yahya Duman, eşimi arayarak haberi verdi. Geldiğimizde Ceren'in vahşice öldürüldüğünü gördük. Sefa yapmışlar, içkiler içmişler. Ceren'in engelli raporu vardı. Bu olayda karşı tarafın ailelerinin de işin içinde olduğunu düşünüyoruz. 22-23 yaşındaki insanların 16 yaşında biriyle ne işleri olabilir? Bir hafta sonra teslim olmalarını da kesinlikle pişmanlıkla açıklayamayız. Muhtemelen gerekli kişilerle görüştükten sonra teslim oldukları kanaatindeyiz. En kötü ihtimalle Ceren'in ağzı köpürmeye başladığında dışarıya bile bıraksalar birileri görürdü ve hastaneye götürürlerdi" dedi.

Ceren'in evden havuza gitmek için çıktığını belirten Duman, "Son zamanlarda dedesinin yanında kalıyordu. Bazı zamanlarda da dayısı veya anneannesinde kalıyordu. Evden kaçması söz konusu değil. Havuza diye evden çıkmış. Cebinde 30 lira varmış ancak gittiği havuzdun giriş ücreti 50 liraymış. O havuza nasıl girdiğini de merak ediyoruz. Biz bu olayın soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Ölen birçok çocuğumuz var ve bunların artık önüne geçilmesi gerekiyor. Aile dramı deniyor ancak her eş birbirinden ayrılabilir. Dramdan öte ortada bir cinayet var. Çocuklar hem dedesinde hem de anne tarafından akrabalarında hiçbir sıkıntı olmadan kalıyor. Durumu aile dramından çıkarıp cinayete odaklanılması gerekiyor. Yardım yataklık yapanlar da en ağır cezayı alsınlar. Ceren'e bunu yapanların bunun daha beterini çekmelerini istiyoruz ve adalete sığınıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Harun Duman röp.-Harun Duman görüntü

Haber: Tolga TAHÇI- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Kamyonla geri manevra yaparken oğlunu ezdi; görüntüleri yürekleri dağladı

DÜZCE'nin Çilimli İlçesi'nde meydana gelen olayda hafriyat işiyle uğraşan Cüneyt Kazancı şantiye içinde kamyonla geri manevra yaparken 6 yaşındaki oğlu Hamza Kazancı'yı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden küçük gözyaşları arasında toprağa verilirken çocuk ile babasının daha önce çekilen görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Olay dün Çilimli İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan şirketin sahibi Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde 81 ABD 735 plakalı kamyonla geri geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada babasının kullandığı kamyona koşan Hamza Kazancı yere düşerek kamyonun altında kaldı. Durumu fark eden baba Cüneyt Kazancı kamyonu durdurarak oğlunu kendi aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Ancak küçük çocuk yolda hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuk burada morga kaldırıldı. Hastane bahçesine gelen Kazancı'nın yakınları sinir krizi geçiren babayı sakinleştirmek için uzun süre uğraş verdiler. Diğer yandan küçük çocuğun cenazesi Çilimli Şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Küçük çocuğun hayatını kaybettiğini öğrenen baba Cüneyt Kazancı'nın yakınları sosyal medyada baba ve oğlunun daha önce çekilen videosunu paylaşınca babanın oğluna olan düşkünlüğü izleyenlerin yüreklerini dağladı. Paylaşılan videoda baba ile oğlun bir araçta giderken beraber Bülent Serttaş ve Serdar Ortaç'ın birlikte söylediği "Haber gelmiyor yardanö şarkısını söyledikleri ve şarkı sonunda ise babanın oğlunu doyasıya öpüp kokladığı anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Baba ile oğlun şarkı söylerken görüntüsü-Babanın oğlunu öpüp koklarken görüntüsü

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga kamerada

Bursa'da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı'yı (25) tabancayla vurarak, yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın'ın (63), toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince, tahliyesine karar verildi. Bu duruma öfkelenen Saygılı'nın yakınları ile Aydın'ın yakınları arasında adliye koridorunda tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Semih Saygılı ile Cafer Aydın, Saygılı'nın sahibi olduğu tekel bayisinin önünde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Saygılı, Aydın'a, yumrukla saldırdı. Belinden tabancasını çıkaran Aydın, iki el ateş ettiği Saygılı'yı yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİBursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Semih Saygılı'yı tabanca ile iki el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cafer Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.  Duruşmaya sanık Aydın, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le, taraf avukatları ile müşteki Saygılı katıldı. Sanık Aydın, savunmasında, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.CAFER AYDIN'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİTanıkların dinlendiği duruşmada Saygılı, Aydın'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda, tutuklu sanık Cafer Aydın'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.KAVGA ANI KAMERADA

Müşteki Semih Saygılı, duruşma salonundan çıktıktan sonra, taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Taraf yakınları arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgaya, polis müdahale etti. Polisin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar, polis ekiplerinin kontrolünde adliye binasından çıkarıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bornova, Kazancı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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