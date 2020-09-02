DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Çankırı ve Kastamonu'da orman yangınıÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesi ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman yangını çıktı.

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Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesi ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için çalışma başlattı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkiinde, saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar yangını fark ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ile Çankırı merkez ve diğer ilçelerde itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çalışmalara havadan 2 helikopter ve 1 uçakla da destek verildi. Yangının söndürülmesi çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU'DA YANGIN

Öte yandan, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Derekaraağaç mevkiindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çıkan yangını fark eden köylüler, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen arazözler ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Orman yangınlarından görüntü-Detaylar-Genel görüntü

Haber-Kamera:  Ramazan SARICI-Hüseyin DOĞAN/ÇANKIRI-KASTAMONU,

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Düğün salonu sahipleri: Ruhsatsız alanda yapılan düğünler yasaklansın

Etkinlik İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) öncülüğünde 25 kentteki düğün salonları sahipleri, Diyarbakır'da bir araya gelerek, ruhsatsız alanlarda yapılan nişan ve düğün organizasyonların yasaklanması için çağrıda bulundu. İşletmeciler, kapalı bulundukları sürede elektrik, su, reklam, vergi ilanları ve SGK gibi ödemelerin de alınmamasını talep etti. İçişleri Bakanlığı'nca, vaka sayılarının artış gösterdiği 14 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle düğün salonlarındaki etkinlikler 1 saatle sınırlandırıldı. İstanbul, Bursa, Batman, Siirt, Bingöl, Ağrı, İzmir, Kayseri, Mardin ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 25 kentteki düğün salonu sahibi Etkinlik-Sen öncülüğünde Diyarbakır'da bir araya gelerek, koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Düğün salonu sahipleri adına açıklama yapan Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, ruhsatsız alanlarda yapılan düğün ve nikah etkinliklerin yasaklanmasını talep etti. Ruhsatsız alanlarda yapılan düğünlerin koronavirüs vakalarındaki artışa neden olduğunu anlatan Özandaç, "Mahalle, bahçe ve sokak gibi ehliyetsiz tüm mekanlardaki düğün, nişan, taziye ve yemek ile etkinlikler derhal yasaklansın. Ruhsatsız mekanları ve sokak etkinliklerini denetlemek zorunda kalan kolluk kuvvetleri ve denetim ekipleri mevcut kayıtlı salonların denetimleriyle görevlendirilsin. Kurallara uyan işletmelerimiz kesinlikle kapatılmasın. Salonlarda halen hizmet veren restoran ve kafe işletmeleri uygun şekilde ikram hizmetleri devam ettirilebilsin. Düğünlerde bir saat süren ritüeller dışında, düğün süreleri iki saate çıkartılsın. Devletimizce kapalı olduğumuz durumlarda kira bedeli ödenmemesi konusunda tavsiye kararı çıkartılsın" dedi. 'DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ' TALEBİKapalı kaldıkları süre boyunca elektrik, su, reklam, vergi ilanları ve SGK gibi ödemelerin alınmamasını isteyen Özandaç, şunları söyledi: "Zora giren, kirasını ödeyemeyen ve maaş ödeyemeyen işletmeciler için devlet bankalarında en az 6 ay ödemesiz düşük faizli uzun vadeli kredi temin edilsin. Hükümetimizce etkinlik sektörüyle ilgili alınacak tedbir ve kararların sektörün önceden planlı ve programlı bir çalışma şekli olduğu için mutlaka en az 15 gün öncesinden bu kararların bize bildirilerek uygulanmasının sağlanmasını istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Toplantı salonuKatılımcılarEtkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaş'ın açıklamasıToplantıya katılanlardan detayGenel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK - Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,

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FETÖ'cü eski askerlerin yeni yöntemi, jet ski FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) suçlamasıyla yargılanan eski askerlerin, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlerin arasına karışmalarının ardından, bu kez de daha hızlı ve güvenli olduğu gerekçesiyle jet skiyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Sahil güvenlik ekiplerinin, yasa dışı geçişlere karşı teyakkuzda olduğu vurgulandı. Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'nda, dün, 3 kişinin jet ski ile Yunanistan'a doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pırlanta Plajı açıklarında jet skide bulunan 3 kişiyi durdurdu. Yakalanan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlendi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde kaçabilecek noktaları belirlemek için keşif yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.TURİST KILIĞINDA FİRARFETÖ suçlamasıyla haklarında soruşturma bulunan ve tutuksuz yargılanan eski askerlerin, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin arasına karışma vakalarının fark edilmesinin ardından, turist kılığında jet ski kiralamak ve bu şekilde Yunanistan'a geçmek yöntemini benimsedikleri öğrenildi. Sahil güvenlik ekiplerinin, konu hakkında teyakkuzda olduğu vurgulandı.

DÜNKÜ GÖRÜNTÜLERLEDavut CAN/İZMİR,

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Hasta taşınan ambulans bir anda alev aldı

UŞAK'ta bir kalp hastasının taşındığı ambulans, bir anda alev aldı. Hasta, sağlık personelince araçtan çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Uşak- İzmir yolu Çınar Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Kütahya'nın Gediz ilçesinden Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne hasta götüren Hüseyin Çetin yönetimindeki 43 FZ 862 plakalı ambulansın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ambulanstan dumanların çıktığını gören Çetin, aracı yol kenarına park etti. Ambulansta bulunan sağlık personeli, kalp hastası Temuçin Yörük'ü (66) araçtan indirdi. Bu sırada yangın aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ambulans yangının ardından metal yığınına döndü.

Kalp hastası Yörük, başka bir ambulansla Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ambulansın yanması-İtfaiyenin söndürme çalışması yapması

Haber-Kamera: Fevzi Davulcu, UŞAK,

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Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

KONYA'da koronavirüs nedeniyle evinde karantinada bulunan Arife Zihinli (75) banyoda ölü bulundu.Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın birinci katındaki dairede, yalnız yaşayan Arife Zihinli, koronavirüs nedeniyle 5 gün önce evinde karantinaya alındı. Dün akşam eve gelen oğlu, annesinin ilaç ve yemek ihtiyaçlarını giderip, evden ayrıldı. Bugün eve gelen yaşlı kadının gelini, kayınvalidesinin kapıyı açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan itfaiye ekipleri Arife Zihinli'yi banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlileri, yapılan müdahale sonrası Zihinli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zihinli'nin yakınları polis ekiplerine verdikleri bilgide, yaşlı kadının koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olduğunu, en son, dün akşam ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bugünse kapıyı açmaması üzerine polise haber verdiklerini söyledikleri, öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Olay yerinden görüntüler-Evin dışından detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

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Hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu

NİĞDE'de Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkındaki otomobilin içinde Hamdi Kıran (54) ölü bulundu.

Hastanenin acil girişi yakınlarında bulunan otoparkta otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu cesedin Hamdi Kıran'a ait olduğu saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kıran'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kastamonu, Taşköprü, Yapraklı, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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