DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Bisiklet hırsızlığı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi 1. Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Kibaroğlu, sokağa bisikletini park edip, alışverişe gitti. Döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını gören adam, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince çalındığını fark etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Polis ekipleri hırsızı bulmak için çalışma başlattı.