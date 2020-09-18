Adrasan'da orman yangını - Son Dakika

ANTALYA Kumluca'ya bağlı Adrasan'da orman yangını başladı. Yangına, çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.Kumluca'nın Adrasan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına, Kumluca, Finike ve Kemer orman işletme müdürlüklerine bağlı arazöz, yangın işçileri, iş makineleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca 2 yangın söndürme helikopteri söndürme çalışmalarına katılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.