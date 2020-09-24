Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra toprağa verildi - Son Dakika

Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra toprağa verildi

İSTANBUL Beylikdüzü'nde, güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden bir gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilen Kübra Boyraz(38) memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra toprağa verildi, System.String[]

İSTANBUL Beylikdüzü'nde, güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden bir gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilen Kübra Boyraz(38) memleketi Malatya'da toprağa verildi. Kübra Boyraz'ın güzellik merkezine giriş-çıkış anlarının güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Olay, 21 Eylül'de Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Boyraz, bir güzellik merkezinde botoks işleminin ardından fenalaştı. Boyraz, güzellik merkezi çalışanı tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan babası Mehmet Boyraz, kızına ne olduğu sorusu üzerine, güzellik merkezin çalışanı tansiyonunun düştüğünün cevabını verdi. Evde bir gün sonra tekrar fenalaşan Kübra Boyraz, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Kübra Boyraz, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Boyraz, dün öğle saatlerinde Malatya Şehir Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Güzellik merkezinin yanı sıra evinden çıkışı da güvenlik kamerasına yansıyan ve ölümü ile yakınlarını yasa boğan Kübra Boyraz'ın babası Mehmet Boyraz bugün kızının mezarını ziyaret etti, gözyaşı döktü.

Mehmet Boyraz, Beylikdüzü, Malatya, Botoks, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra toprağa verildi - Son Dakika

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