DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Eskişehir'de silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında iddiaya göre kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen tarafların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada B.A., C.A, M.K. ile O.G. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri silahlı çatışmada yara almayan 1 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan bazı şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.