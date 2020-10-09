DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-20
09.10.2020 16:59
Kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandırdıDÜZCE'de, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandıran M.Y.A., polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.
Kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandırdı
DÜZCE'de, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandıran M.Y.A., polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıttığı kişiyi çeşitli yalanlarla kandırarak 3 bin TL ve 2 adet bileziğini alan dolandırıcının peşine düştü. Kimliği belirlenen M.Y.A.'nın İstanbul'da olduğu belirlendi. Polisin operasyonu ile M.Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Aynı yöntemle yaşlı vatandaşları dolandırdığı belirlenen M.Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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