DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20
19.10.2020 17:50
Sahte alkolden 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören kişi kurtarılamadıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılan Hasan Aydın (52), 7 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Sahte alkolden 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören kişi kurtarılamadı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılan Hasan Aydın (52), 7 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Ereğli ilçesinde, 12 Ekim'de, içtiği sahte alkol nedeniyle özel hastaneye kaldırılan Hasan Aydın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Aydın, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. İlçede sahte alkol içince fenalaşıp, hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) da 13 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte alkolden ölümle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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