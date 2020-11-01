DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20
01.11.2020 22:43
Yılmaz Erbek apartmanı yıkım başladıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve deprem sonrası zemin katları çökünce eğilen Yılmaz Erbek apartmanında yıkım başladı.
Yılmaz Erbek apartmanı yıkım başladı
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve deprem sonrası zemin katları çökünce eğilen Yılmaz Erbek apartmanında yıkım başladı.
Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 11 katlı Yılmaz Erbek apartmanı, zeminindeki 3 katı çökünce yana eğildi. 1 kişinin yaşamını yitirdiği enkazdan 5 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler binanın çökmemesi için 3 vinçle apartmana destek sağladı. Bu sırada ekipler binada kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Binada kimsenin bulunmadığuı anlaşılınca saat 21.30'da yıkımiçin harekete geçildi.İlk olarak binaya sabitlenen vinçler, geri çekildi. Güvenlik önlemlerinin ardından yıkım için çalışmalar başladı. Çalışmalar sürüyor.
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