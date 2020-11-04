DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

04.11.2020 17:37
DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

GÖÇÜK ALTINDA KALAN KADIN, ÇOCUKLARA ŞARKI SÖYLEMİŞGöçük altında kaldığını belirten kadının yaşadığı panik 112 Acil merkezinin kayıtlarında (2)İzmir'deki yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken bir binanın altında 4 çocukla kalan Fatma Aladağ(35), o anları anlattı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN KADIN, ÇOCUKLARA ŞARKI SÖYLEMİŞ

Göçük altında kaldığını belirten kadının yaşadığı panik 112 Acil merkezinin kayıtlarında (2)

İzmir'deki yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken bir binanın altında 4 çocukla kalan Fatma Aladağ(35), o anları anlattı. Küçük kızı 1 buçuk yaşındaki Elif Neva, Zehra Işık (5), oğlu Yusuf Bahri (3.5) ve arkadaşının kızı 6 yaşındaki Merve ile birlikte geçirdiği zor anları anlatan Fatma Aladağ,  deprem sırasında küçük kızın salonda, diğer çocukların odada ve kendisinin mutfakta oldugunu söyledi. Bir anda sallanmaya başladıklarını ve koşarak telefonunu aldığını ifade eden Aladağ, "Küçük kızımı kucağıma alıp çocuklara seslendiğimi hatırlıyorum. Hepimiz bir araya geldik, baktım tekrar sallanınca güvenli bir yere gitmeyi düşündüm. Bir yere yerleşme fırsatımız olmadı koltuğun yanında kaldık. Tavan tepemize çöktü. Benim için başından sonuna her şey bir mucizeydi, telefonun yanında olması çok önemliydi" dedi. Enkazın altındayken telefonun ışığını açtığını kaydeden Aladağ, "Sakin olmaya çalıştım ilk olarak eşimi aradım. Hareket edecek bir alanımız yoktu. Çocuklar bir adım gerimde olsa belki onları kurtaramazdık. Telefonum çekmeyince strese girdim. 112 açınca kendimi toparladım acil yardım istedim. Toplam 4.5 saat enkaz altında kaldık. Herkes beni arıyordu telefonum çok fazla çalmaya başladı. Salonun neresinde olduğumu bildirdim. WhatsApp'tan durum yazdım. 'Ne olur Beni aramayın, telefonumun şarjı bitmesin enkaz altındayım' diye yazdığımı hatırlıyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLARA SESLENEREK YAŞADIKLARINI ANLADIKurtarılmayı beklerken çocukların hayatta olduğunu sürekli kontrol ettiğini dile getiren Aladağ şunları belirtti: "Beni arayan tek bir numarayı yanıtladım. Diğer numaraların hiç birisini açmadım şarjın bitmemesi için. Sırtımla alan açmaya çalıştım ama başaramadım. Çocuklar sorun çıkarmadan sabırla beklediler. Arada tek tek isimlerini seslenerek onlardan bir yanıt almaya çalıştım. Vitrin kırıldığı için etrafımız cam kırıkları ile doluydu. Onları temizlemeye çalıştım. Oyuncaklar vardi çocukların ellerinde, şarkılar söyledik. Ama sonra telefonda bana nefesimizi fazla kullanmamız söylendi. Şarkı söylemeyi bıraktık."'KOLTUĞUN ARKASINDAYDIK'

Büyük depremin ardından televizyondaki görüntüleri izleyemediğini, yaşadığı evin bulunduğu apartmanı yakından görmeye gidemediğini anlatan Fatma Aladağ, "2005'te bir deprem daha yaşamıştım. Ama bu kadarı olmadı. Tekmeleyebilecegim bir alan vardı. Beni buldular. Benim şansım vardı. Koltuğun arkasındaydık. O bizi kurtardı. Kızım kusmaya başladı, uykusu geldi. Biraz daha kalsak belki daha kötü sonuçlar olacaktı. Vakit kaybetmeden 112'yi aramam beni kurtardı. Kimsenin telefonu çekmiyorken bana ulaşabilmeleri şanstı. Çıktığımdan beri dua ediyorum 'Enkazın altında nefes alan varsa Allah'ım hepsine yardım etsin'. İnşallah bir an önce onlar da kurtulur. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın" dedi.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika


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