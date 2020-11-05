DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20
05.11.2020 15:49
SÜT TOPLAMA MERKEZİNDEKİ SKANDAL GÖRÜNTÜYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI Süt toplama merkezinde skandal görüntü: İşçi süt kazanı içinde banyo yaptı (3)Konya'da süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri,...
SÜT TOPLAMA MERKEZİNDEKİ SKANDAL GÖRÜNTÜYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Süt toplama merkezinde skandal görüntü: İşçi süt kazanı içinde banyo yaptı (3)
Konya'da süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı da banyo yapan ve görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı.
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