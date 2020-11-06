DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Tsunami'nin vurduğu Sığacık'taki Osmanlı kalesi hasar gördü

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan tsunami nedeniyle Sığacık Kalesi hasar gördü. Surlarındaki taşların yere düştüğü kalenin bir duvarının yıkılma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle Sığacık Mahallesi'nde 1 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda tekne, ev ve iş yeri zarar gördü. Deniz suyunun 2 metre yükseldiği bölgede, Osmanlı Devleti'nin 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptırılan Sığacık Kalesi'de tsunamiden olumsuz etkilendi. Geçmişte bir deniz üssü olarak hizmet veren kalenin surlarındaki taşlar, yere döküldü. Kalenin 'Barbaros Kapısı' bölümdeki bir duvar ise yıkılma tehlikesi olduğu belirlendi. Duvarın çevresi önlem amacıyla güvenlik şeridiyle kapatıldı.

'HASARIMIZ ÇOK'

Sığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş, kalenin Osmanlı Devleti tarafından Ege Denizi'nde stratejik üstünlük sağlanması için inşa edildiğini söyledi. Kalenin tsunami nedeniyle büyük hasar gördüğünü ifade eden Muhtar Keleş, "Tsunami sonrası kaleyi su bastı. Yıkılan bölümler var. Hasarımız çok. Devletimiz her zaman yanımızda. Kalede restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümde bir duvarın yıkılma tehlikesi var. Kalenin bu hale gelmesi çok üzücü. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık" dedi.

'SURLAR YIKILMAYA YÜZ TUTTU'

Sığacık'ta restoran işleten Mahmut Türkoğlu, tsunami felaketini yaşadıklarını belirtip, "Tsunami hiç beklemediğimiz bir olaydı. Sular, deniz çekildikten 15 dakika sonra geldi. Su seviyesi 2 metre yükseldi. Bütün işletmeler harap oldu. Eşyalar kullanılamaz hale geldi. Depremin ardından oluşan tsunami, kalenin surlarına zarar verdi. Tamire ihtiyacı olan surlar yıkılmaya yüz tuttu. Bazı taşlar düştü. Kale sularının bir bölümünü kapattık. Her an yıkılabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sığacık Kalesi'nden görüntüler -Surlardan detaylar-Tsunamiden zarar gören surlardan görüntüler-Yıkılma tehlikesi bulunan duvardan görüntüler-Mahmut Türkoğlu ile röportajSığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş ile röportajHaber- Kamera: Deniz TOKAT/ İZMİR,

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Başkan Böcek'in genel seyri iyiye gidiyor KORONAVİRÜS tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerine geldiği, genel sağlık durumunun iyiye gittiği ve enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulandığı açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.

25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Solunum makinesine bağlı olan Başkan Böcek'in bilincinin yerine geldiği, istediğini yiyip içebildiği kaydedildi. Solunum ve kas güçsüzlüğü nedeniyle yoğun fizik tedavi uygulanan Muhittin Böcek'in vücudundaki enfeksiyon nedeniyle yoğun tedavi uygulandığı aktarıldı.

ENFEKSİYON BULGULARI DEVAM EDİYORAkdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi sürmektedir. Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir" denildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Aslı DURAN/ANTALYA,

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Gençler, İskenderun'da temizlik çalışması yaptı

İSKENDERUN Gençlik Merkezi üyesi gönüllüler, olası orman yangınlarına sebebiyet verebilecek yol kenarına atılı çöpleri ve atık şişeleri temizledi.'Doğayı değil, insanlığımızı temizliyoruz' sloganıyla harekete geçen İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin ve gönüllü gençlerden oluşan ekip, ilçedeki yolların kenarında bulunan çöpleri temizlemek için kolları sıvadı. Olası yangınlara sebebiyet verebilecek çöpleri toplayan gençler, çuvallarca atık temizledi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, geçen ay meydana gelen yangın sonrası özellikle cam atıkların gün yüzüne çıktığını belirterek, bu görüntünün utanç verici olduğunu kaydetti. Keskin, "Bu nedenle gönüllü arkadaşlarımızla birlikte yangının gün yüzüne çıkardığı çirkin görüntüyü temizlemek, farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik yaptık. Atılan her pet, plastik ve cam şişe doğaya zarar veriyor. En önemlisi de orman yangınlarının en önemli sebeplerinin başında da cam ve pet şişeler geliyor. Doğayı, ormanları ve geleceğe bırakacağımız güzellikleri seviyorsak hiçbir atığımız gelişigüzel atmamalıyızö diye konuştu.