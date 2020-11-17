DHA YURT BÜLTENİ- 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 20

17.11.2020 21:56
DHA YURT BÜLTENİ- 20, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokak kısıtlaması uygulanacak (1) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarına ilişkin, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokak kısıtlaması uygulanacak (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarına ilişkin, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası, açıklamada bulundu. İstanbul başta olmak üzere kimi şehirlerde ciddi seviyelere ulaşan hasta ve ölüm sayılarının çok daha dikkatli olunması gerektiğine işaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden bu fedakarlıkların boşuna gitmemesi için salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla katkı bekliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni önlemlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın illetinden kurtararak asıl gündemimize çok daha fazla odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaya hasretmektir. Bunu da hep birlikte başaracağız. Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. AVM'ler, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzısıhha Kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kabine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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