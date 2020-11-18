DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Otomobil faresi suçüstü yakalandı

AYDIN'IN Nazilli İlçesinde, 15 gün içerisinde 4 farklı otomobil içerisinden hırsızlık yapan B.Y.(32), polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İlçede bir hafta içerisinde farklı adreslerde park halinde bulunan 4 ayrı otomobilin camları kırılarak hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Çevredeki Mobese ve güvenlik kameralarını mercek altına alan Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelinin daha önce de aynı suçlardan, 10 ayrı suç dosyası bulunan B.Y (Bilal Yıldırım ) olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakın takibe alan ekipler, B.Y.'yi Yeni Mahalle 372 Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kelebek camını açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

-Nazilli Asayiş Büro Amirliği önünden detay görüntü

-B.Y.i'nin Asayiş Büro Amirliğinden çıkarılıp polis otosuna bindirilirmesinden görüntüHaber: Murat GÜRKAN- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/Nazilli,(Aydın),

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Kamyonet 11 araca çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, seyir halinde ilerleyen yük kamyoneti TIR'a çarpmamak için sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 11 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Çanakkale istikametine doğru seyir halindeki Okan Zengi (25) idaresindeki 34 GJ 1334 plakalı yük kamyonu trafik ışıklarında önündeki TIR'a çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden kamyonet yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir manav tezgahına çarparak karşı yola geçti ardından elektrik direğine ile otobüs durağına çarparak güçlükle durdu. O sırada yolda bekleyen bir vatandaş hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Okan Zengi'yi gözaltına aldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza yapan araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdıysa da bunun daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı. Jandarma tarafından ifadesi alınan Zengi, serbest bırakıldı. Kazada, 11 araçta maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIKazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin hızla önce manav tezgahına ardından park halindeki araçlara çarpması saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER;Kaza yerinden görüntüKaza anı güvenlik kamerası görüntüsüHaber-Kamera: Oben ULU/DİKİLİ,(İzmir),

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Şiddet olaylarının arttığı Ayvalık'ta muhtarlara seminer verildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, son bir yıl içerisinde 258 şiddet olayı yaşandı. Ayvalık Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nce, artan şiddet olayları üzerine mahalle muhtarlarına seminer verildi. Seminerde konuşan sosyal çalışmacı Neslihan Özdemir, "258 kadın, engelli, yaşlı ve çocuk aile içi şiddete maruz kalmış. Şiddet mağdurlarının sadece yüzde 3 gibi bir kısmının kolluk kuvvetlerine başvurduğunu göz önünde bulundurursak sayı çok daha fazla" dedi.

Ayvalık ilçesinde 2019'un eylül ayından 2020'nin eylül ayına kadar geçen sürede, 258 kadına yönelik şiddet olayı yaşandığı kayıtlara girdi. Şiddet olaylarının artış göstermesi üzerine Ayvalık Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü harekete geçti. Bu kapsamda ilçedeki mahalle muhtarlarına seminer düzenlendi. Ayvalık İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen seminerde konuşan Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, "Bayağı olaylar oluyor, sıkıntılar yaşanıyor. İçişleri Bakanlığımızdan bize gelen talimat doğrultusunda muhtarlarımıza bu konuda bir eğitim veriyoruz" dedi.

MUHTARLAR KİLİT ÖNEME SAHİPAile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nden sosyal çalışmacı Neslihan Özdemir yaptığı sunumda şiddetin fiziksel boyutunun yanı sıra psikolojik boyutuna da dikkat çekti. Şiddet olayı ile karşılaşan muhtarların nasıl hareket etmesi gerektiğine değinen Özdemir, "Muhtar, içinde bulunduğu mahalle ya da köyün doğal lideri konumunda oluyor ve insanlar en güvendikleri kişiler arasında muhtarların isimlerini de söyleyebiliyorlar. Bizim şiddet mağdurlarına ulaşmamız da bazen muhtar vasıtasıyla olabiliyor ve acil işlem gerektiren durumlarda muhtarlar aracılığıyla işlemi daha çabuk gerçekleştirilebiliyoruz" dedi.

'MAĞDURLARIN SADECE YÜZDE 3'Ü KOLLUK GÜÇLERİNE BAŞVURUYOR'Aile ve Sosyal Hizmetler Ayvalık Müdürlüğü olarak, son bir yıllık süreçte Ayvalık'ta toplam 258 şiddet olayına baktıklarını ifade eden Neslihan Özdemir, "258 kadın, engelli, yaşlı ve çocuk aile içi şiddete maruz kalmış. Şiddet mağdurlarının sadece yüzde 3 gibi bir kısmının kolluk kuvvetlerine başvurduğunu göz önünde bulundurursak sayı çok daha fazla. Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç'te toplam 636 vaka var. 258'i Ayvalık'ta. 150 Evler Mahallesi, Ali Çetinkaya, Yeni Mahalle, Altınova ve Küçükköy'de çok fazla şiddet vakaları görülüyor. Bu kadar çok vaka görülmesi ile birlikte mahalle bazında bir çalışma yapılması zorunluluğu doğuyor. Bizim ilerleyen süreçte muhtarlarla dirsek dirseğe çalışıp, o mahalle halkıyla birlikte kadına yönelik şiddeti durdurmak için ne yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bu nedenle muhtarların farkındalığı kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için çok önemli" diye konuştu.

Seminerde, muhtarlardan bazıları, bölgelerinde daha önce yaşanan kadına yönelik şiddet olayları hakkında bilgi verdi.