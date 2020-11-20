DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

20.11.2020 17:27
DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

TEM'DE ÇEKİCİ DEHŞETİ; ONLARCA KİŞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE SOKTU, DUVARA ÇARPTITEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde zikzaklar çizerek ilerleyen sürücü onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı.

TEM'DE ÇEKİCİ DEHŞETİ; ONLARCA KİŞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE SOKTU, DUVARA ÇARPTI

TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde zikzaklar çizerek ilerleyen sürücü onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen çekici önce yol kenarındaki duvara sonra da bariyere çarptı

Görüntüler TEM Otoyolu Kocaeli- İstanbul yönünde kaydedildi . Çekicinin sürücüsü üç şeritli yolda zikzak çizmeye başladı. Sürücünün kontrolsüz bir şekilde yaptığı manevralar yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Orta şeritten, sol şeride geçmeye çalışırken arkadan gelen bir midibüsle çarpışma tehlikesi de atlatan çekicinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarpan çekici daha sonra yeşillik alana çıktı. Aracın kapısı açılınca sürücü düşmekten son anda kurtuldu. Araç daha sonra yine yola girdi. Sürücünün zikzakları, kazaya davetiye çıkartan hareketleri ve en sonunda kaza yapması arkadan gelen başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcunun Bak bak neler yapıyor. Abi bunun kafası güzel bunun kafası demesi dikkat çekiyor.

Görüntü dökümü

----------------Çekicinin zikzakları -Minibüsün önüne geçmesi-Duvara çarpması-Yoldan çıkması-Kapının açılması-Yola girmesi

-Genel ve detaylar

Erhan TEKTEN-İSTANBUL,-

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Evinin bulunduğu apartmanın merdiven boşluğunda intihar etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 49 yaşındaki Sami Y. (Yavuz), evinin bulunduğu apartmanın merdiven korkuluklarına bağladığı ile kendini asıp, intihar etti.

Nazilli'de eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Sami Y., bugün evinin bulunduğu Karaçay Mahallesi 34 Sokak'taki apartmanın merdiven boşluğunda, komşusu tarafından korkuluk demirlerine iple asılı bulundu. Komşusunun ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sami Y.'nin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından boşandığı eşini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Sami Y.'nin, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü. Sami Y.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Sami Y.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Sami Y.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

TEM Otoyolu, İstanbul, İntihar, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika


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