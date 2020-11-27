DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

27.11.2020 20:39
DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

Tunceli'de patlama: 4 asker yaralıTUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Tunceli'de patlama: 4 asker yaralı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon sürüyor.

VALİLİKTEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA Tunceli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaralanan 4 askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde; 4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopter ile alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir."

Tunceli, Patlama, Ovacık, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika


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