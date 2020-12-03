DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

03.12.2020 16:18
DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü KAHRAMANMARAŞ'taki bir otelde gözaltına almaya gittikleri cinayet zanlısının silahından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Barış Göl'ün (40) Osmaniye'deki ailesini acı haber verildi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ'taki bir otelde gözaltına almaya gittikleri cinayet zanlısının silahından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Barış Göl'ün (40) Osmaniye'deki ailesini acı haber verildi.

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 polis yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Barış Göl'ün şehit olduğu haberi, memleketi Osmaniye'deki ailesine verildi. Acı haberi yetkililerden alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, dev Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.

Kahramanmaraş, Osmaniye, Cinayet, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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