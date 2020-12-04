DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20
04.12.2020 18:39
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğuKayseri'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.
Bu akşam 21.00'den itibaren başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar market ve pazarlarda alışveriş yaparken, yoğunluk yaşanmasına yol açtı. Marketlerin yanında balıkçı ve kuruyemiş dükkanlarında da yoğunluk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan alanlarda vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sıklıkla uyardı. Kentte bulunan pastırmacılar ise online siparişleri yetiştirmeye çalıştı.
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