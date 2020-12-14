DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Kısıtlamada köpek dövüştürüldüğü ihbarına polis baskını

BURDUR'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, köpek dövüştürdüğü iddia edilenlere yönelik ihbar üzerine polis baskın düzenledi. Bir kişiyi yakalayan ekipler, yanındaki köpekte boğuşma izine rastlamadı. Bu kişi hakkında kısıtlamayı ihlal ettiği için tutanak tutuldu.

Burdur'da, halk koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Kısıtlama nedeniyle kent merkezi sessizliğe bürünürken sadece görevliler ve izinli vatandaşlar sokağa çıktı.

Bağlar Mahallesi Ayşeoğlu Pınarı yolu üzerinde ise köpek dövüştürüldüğü yolunda ihbar yapılması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören iki kişi kaçarken biri yanındaki köpekle birlikte ekipler tarafından yakalandı. Köpeği kontrol eden polis, boğuşmaya yönelik bir ize rastlamadı. Köpek gezdirmeye çıktığını iddia eden kişinin yapılan kimlik kontrolünde ikametinde çok uzakta olduğu belirlendi. Kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için tutanak tutuldu.