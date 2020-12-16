DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

6 aylık hamile eşini öldürdü

KONYA'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Y. (35), tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, bugün Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana geldi. Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Rıza Y., 9,10, 12 yaşlarındaki 3 çocuğunun gözü önünde eşi Sadife Y.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. Ali Rıza Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sadife Y.'nin cansız bedeni de otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Olay yerinden detay Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA

======================================

Sevgilisinin aracını ateşe veren sanığa, başka suçlardan 3 yıl 6 ay hapis

Antalya'da eski sevgilisi Fatma Y.'nin (28) park halindeki otomobilini ateşe vererek yaktığı ve olayın ardından polislere "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" şeklinde sözler söylediği iddia edilen ve ilk duruşmada tahliye edilen A.H.Y., (42), 2 yıl önce yine Fatma Y., annesi Sultan Y. ve erkek arkadaşı Abdullah D.'ye karşı 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'Geceleyin konuk dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. A.H.Y.'nin 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği duruşma sonrası Fatma Y., adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı, "Can güvenliğim yok. Devletimize, hakim ve savcılara güveniyorum" dedi.

Kepez ilçesinde geçen ay yaşanan olayda, belediye çalışanı A.H.Y., eski sevgilisi Fatma Y.'nin otomobilini, arkadaşı O.T. ile ateşe verip, kaçtı. Fatma Y.'nin şikayetçi olmasının ardından yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'nitelikli kasten mala zarar verme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan A.H.Y ile O.T.'nin yargılanmasına önceki gün Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklardan A.H.Y., Fatma Y.'nin eski sevgilisi olduğunu, yaktığı aracın kendisinin verdiği parayla alındığını, buna karşın zararı karşılayacağını söyledi. O.T. ise A.H.Y'nin baskısı ile aracı yaktığını itiraf ederek, "Ben eylemimden dolayı pişmanım. Zararı karşılamak istiyorum. Ben sanıktan korktuğum için aracı yaktım. Bana 'milletvekiliyim' dedi. Beni ailemle tehdit etti. Bu nedenle yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.Fatma Y. de "Hakim Bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içerden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok" diyerek, eski sevgilisi ile suç ortağının tutuklu kalmasını istedi. Mahkeme, bilirkişi raporunda 70 bin TL olarak belirlenen araçtaki zararın iki sanık tarafından eşit şekilde karşılanmasına karar vererek, A.H.Y ile O.T.'yi tahliye etti.

AVUKATI, DHA'YA KONUŞTUDHA'ya konuşan Fatma Y.'nin avukatı Mehmet Çalık, suçun iddianamede belirtildiği gibi mala zarar verme suçu olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Olay bir eziyet suçu. Çevre güvenliğini tehlikeye atma suçu. Bu konuda savcılık iddianameye hiçbir şey yazmamıştır. Bu kişi hakkında müvekkilimin şikayetine dayalı birçok dosya var. Savcılık sadece mala zarar vermeden dava açıyor. Biz bu iddianameye itiraz ettik. Savcılığın görevi aile koruma kanununu uygulamaktır. Ama bunu uygulamıyor. Tam tersi bizim verdiğimiz dilekçeleri görmezden geliyor. Ayrıca bu duruşmada sanığın tahliye edilmemesi için şöyle bir şey söyledim, 'Eğer bu şahıs serbest bırakılırsa, bir ay sonra müvekkilimin öldürüldüğüne dair dosya aynı mahkemeye gelecek.' Müvekkilimi kanun, mahkeme korumazsa kim koruyacak? Bunu Türk milletine kamuoyu önünde soruyorum."Avukat Çalık, Fatma Y.'nin park halindeki otomobilini ateşe vererek yakan A.H.Y.'nin, olayın ardından polislere söylediği, "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" sözlerinin tutanak altına alındığını da kaydetti.

İKİ YIL ÖNCEKİ SUÇLARDAN HAKİM KARŞISINDASanık A.H.K., bugün de iki yıl önce yine Fatma Y., annesi ve erkek arkadaşına karşı gerçekleştirdiği 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakim karşına çıktı. Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.H.K. ile şikayetçiler A.D., Fatma Y., S.Y. ve taraf avukatları katıldı. Sanık A.H.K. savunmasında, "Müşteki Fatma Y., beni A.D. ile aldatmıştır. Olay aldatmanın çok ötesindedir. Fatma Y.'nin bana yönelik eylemlerinden dolayı 19 kez uzaklaştırma kararı aldırdım. Kendileri çetedir, bu çetenin çökertilmesini talep ediyorum. Başka erkekleri de mağdur etmeye devam edeceklerdir. Ben tecavüzden yargılanacağıma, adam gibi mala zarar vermekten yargılanırım dedim ve arabasını yaktım. Bununla ilgi dava vardır" dedi.

Şikayetçilerin avukatı Mehmet Çalık ise mahkemenin sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini beklediklerini söyledi. Çalık, "Sanık saldırılarına hala devam etmektedir. Başka bir dosyada da sanık ceza almıştır. Başka bir dosyada ise müvekkilimin arabasını yakmıştır. Bu dava hala devam etmektedir. Sanık hakkında hafifletici sebeplerin uygulanmamasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu. Sanık suçlamaları kabul etmezken, mahkeme A.H.K.'yı 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'Geceleyin konuk dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığı diğer suçlardan ise adli para cezasına mahkum etti. Sanık avukatı, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edecek.

İKİ YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?4 Haziran 2018 günü gece saatlerinden A.H.Y., elinde çiçekle Fatma Y.'nin evine geldi. Kapıyı açan Fatma Y.'nin yengesi, A.H.Y.'yi içeri almak istemedi. Zorla içeri giren A.H.Y., Fatma Y. ve A.D.'ye saldırdı. Ardından dışarı çıkan A.H.Y., elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı. A.H.Y., evin önünde bulunan A.D.'ye araca da zarar verdi.

FATMA Y.: CAN GÜVENLİĞİM YOK, DEVLETİM BENİ KORUSUNA.H.Y.'nin 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği duruşma sonrası Fatma Y., adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sanıkla 6 yıl önce tanıştığını ve tanımak için hayatına aldığına ifade eden Fatma Y., "İlerleyen süreçte, göründüğü gibi bir adam olmadığını anladım. Çünkü çok fazla talepkardı. Sosyopat bir adam. İstemediğim şeyleri yaptırmak zorunda bıraktı. Kendisi ile ilgili defalarca karakollarda ifade verdim ve uzaklaştırma aldım. Beni ve ailemi tehdit ederek şikayetlerimi geri almak için zor durumda bıraktı" dedi.Bu kişi ile 6 yıldır uğraştığını, ancak son 3 yıldır çok daha fazla şiddet uygulamaya başladığını sözlerine ekleyen Fatma Y., "Bana hem fiziki, hem de psikolojik şiddeti arttı. Şu anki erkek arkadaşımın aracına, kendi aracıyla geri geri giderek zarar verdi. Arabasına mermi koydu. Geçen 8 Kasım'da aracımı zihinsel engelli birine yaktırdı, kundaklattı. Bu konuda mahkememiz devam ediyor. Suçunu kabul etti" diye konuştu.Bugün görülen dava hakkında da konuşan Fatma Y., şunları söyledi: "2018 yılında yaşattığı olaylardan dolayı 3.5 yıl hapis cezası aldı. Aynı zamanda para cezası da verildi. Can güvenliğim yok. Devletimize, hakim ve savcılara güveniyorum. Devletimizin beni korumasını istiyorum. Çünkü bu adam dışarıda. Bu kişi aynı zamanda Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ölümünü meşru gösteren bir devlet memuru. Bu kişinin yakın zamanda nişanlandığını öğrendim. O kişi için de endişe ediyorum. Neticede o da bir kadın."

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NEYDİ?A.H.Y., geçen temmuz ayında Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlarda bulunmuştu. A.H.Y.'nin kadın cinayetlerini masum gösteren ve destekleyen sosyal medya paylaşımı, tepkiyle karşılanmış, tepkiler üzerine memur olarak çalıştığı Muratpaşa Belediyesi, A.H.Y. hakkında soruşturma açmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Fatma Y.'nin adliyeden çıkışından detay-Fatma Y. röportaj-Adliye dış plan-ARŞİV görüntüler

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

=======================================

Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i uzman çavuş 2 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i uzman çavuş 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Mersin'de görevli olan ve izne gelen uzman çavuş M.A. ile akrabası M.A., kavgada vurularak, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan ve silah kullananların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.