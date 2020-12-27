DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-20

27.12.2020 19:28
DHA YURT BÜLTENİ-20, System.String[]

Depremin ardından oluşan fay kırıkları görüntülendiElazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (6)Elazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü.

Depremin ardından oluşan fay kırıkları görüntülendi

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (6)

Elazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde fay kırığının oluşturduğu izler suyun üzerinde görülebiliyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde de bu izler Karakaya Baraj Gölü üzerinde görüntülenmişti.

Hazar Gölü, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika


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