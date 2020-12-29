DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Bakan Soylu: PKK'nın Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altında (1)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ülke içindeki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Afyonkarahisar'daki otelde Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır" dedi.

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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

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Şizofreni hastası genç, annesini rehin aldı (1)

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, şizofreni hastası Uğur D., evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine evin bulunduğu sokağı ablukaya alan özel harekat polisleri, D.'yi teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor.

Hacı Ali Öztürk Mahallesinde yaşayan şizofreni hastası olduğu belirtilen Uğur D., öğleden sonra tüfekle annesi Vesile D.'yi rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla D. ailesinin yaşadığı eve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, müstakil bir evin ikinci katında yaşayan Uğur D.'ye tüfeğini bırakarak teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak, tüm çağrılara rağmen teslim Uğur D. teslim olmayıp, annesini de serbest bırakmadı. Bunun üzerine ablukaya alınan sokağa özel harekat polisleri sevk edildi. Polisler, megafonla anonslar yaparak annesini rehin tutan Uğur D.'den dışarı çıkmasını aksi taktirde müdahale edileceğini ifade etti. Polis ekiplerinin annesi ile kendisini eve kilitleyen Uğur D.'yi ikna çalışmaları sürüyor.

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GAZİANTEP

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Çanakkale'de lodos feribotları beşik gibi salladı, ada seferleri durdu

ÇANAKKALE'de özellikle Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı. Boğaz hattında çalışan feribotlar ise, lodosun oluşturduğu dalgalar nedeniyle beşik gibi salladı.

Kuzey Ege Denizi'nde fırtına şeklinde esen lodos, Çanakkale Boğazı içerisinde de etkili oldu. Fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı. Gestaş firması, Çanakkale Boğaz hattındaki seferlerine devam etti. Ancak, kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar, Çanakkale-Eceabat ile Çanakkale-Kilitbahir arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotların zaman zaman beşik gibi sallanmasını neden oldu. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Boğazda sefer yapan ve lodos nedeniyle sallanan feribotlardan görüntüler. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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TTK'da iş kazası: 1 ölü

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında maden işçisi Soner Dağlıoğlu(42), yaşamını yitirdi.

Olay saat 14.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında nakliyat servisinde çalışan işçilerden Soner Dağlıoğlu, iki vagon arasına sıkışması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesiyle maden ocağına ulaşan sağlık ekipleri, yeraltına inerek Dağlıoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Dağlıoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Dağlıoğlu'nun cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Bakanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, hastaneye gelerek bilgi aldı. Çok üzgün olduklarını ifade eden Yeşil, "Kazayla ilgili net bilgiler için uzman arkadaşlar ocakta teknik çalışma yapacaklar. Olayın nasıl olduğunu ondan sonra net bir şekilde paylaşırız. Şu an için nakliyat bölümünde iş kazası olduğu söylendi bize. Başımız sağolsun." dedi.