Dha Yurt Bülteni-21

ÇORUM'da bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti sonrasında çöp konteynerinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.



Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynerden çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Hastane çalışanları hemen itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu sırada dışarı çıkarılan hastalar sonra tekrar binaya alındı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Çorum'da biri siyah diğeri beyaz keçi yavruları şaşırttı



ÇORUM'da yılbaşında besi çiftliğindeki bir keçinin ikiz doğurduğu oğlak yavrularından birinin siyah diğerinin ise beyaz olması herkesi şaşırttı.



Çorum merkez Sülüklü Bağları mevkiindeki besi çiftliğinde yerli cins keçi ikiz oğlak dünyaya getirdi. Siyah renkli keçinin bir yavrusunun tamamen beyaz diğerinin ise tamamen siyah olması sahibi Bülent Turan'ı şaşırttı. Turan, "2019 yılının ilk bereketini aldık. Keçimiz birisi beyaz diğeri siyah ikiz oğlak doğurdu. Bize de sürpriz oldu. 2019 yılının hayırlı uğurlu ve bol bereketli olmasını diliyorum. Siyah beyaz yavrular çok güzel oldu" dedi.



AGD, Mekke'nin fethini kutlayıp yılbaşı eğlencelerine tepki gösterdi



SİVAS'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenlendi. Program öncesi düzenlenen yürüyüşte ise yılbaşı kutlamalarına sloganlarla tepki gösterildi.



AGD Şube Başkanlığı tarafından yılbaşı kutlamalarına tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesi kent meydanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AGD Şube Başkanı Abdulmetin Süslüoğlu "İnsanlar farklı şekilde uyutularak, kitleler duyarsızlaştırılıyor. Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalist eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyuyor. Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de hazırlıkları günler öncesinden başlayan yılbaşı gecesi eğlenceleridir. Biz yılbaşı gecesi eğlenceleri adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz" dedi. Konuşmanın ardından yaklaşık 50 kişilik grup İnönü Bulvarı üzerinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanlar 'Fatih'in nesli Noel kutlamaz', 'Müslüman uyuma inancına sahip çık' diye slogan attı.



MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI



Yürüyüşün ardından Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül Spor Salonunda program düzenlendi. Programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Wushu gösterilerinin yapıldığı programda ayrıca Sivas Belediyesi Mehteran Takımı da konser verdi.



VALİ, UYGULAMADA SÜRÜCÜ VE YOLCULARA BAKLAVA İKRAM ETTİ



BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, katıldığı yol kontrol uygulamasında, vatandaşların yeni yılını baklava dağıtarak kutladı.



Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamalarına katılan Vali Kadir Ekinci, kontrol uygulamasında geçenlere baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Kent merkezindeki Ekinyolu'ndaki yol kontrol uygulamasına katılan Vali Ekinci, güvenlik güçleri Bingöl'ün huzuru için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Vali Ekinci, yol kontrol uygulamasına katılmasının, güvenlik güçlerine moral ziyareti amacı taşıdığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Bugün ülkemiz için güven ve huzur içerisinde olabilmesi için görev yapan emniyet ve jandarma birimlerimizin görev yaptıkları noktalarda ziyaret etme fırsatını bulduk. Özellikle yılbaşı gecesi olması nedeniyle hem arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak hem hal hatırlarını sormak için yılbaşını onlarla geçireceğiz. Tabi onlar çocuklarından ailelerinden ayrılar. Burada görev yapmaya gayret ediyorlar. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu görev sadece mesai ile sınırlı olan bir görev değil, 24 saat gece gündüz demeden memlekette ihtiyaç duyulan her noktada arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Ailelerinden çocuklarından ayrı kalıyorlar belki onların çocukları da babalarının yanlarında olmasını istiyordur. Ama ne yazık ki bu görev neticesinde arkadaşlarımız evlerinde olamayacaklar. Ama büyük bir millettin huzur içerisinde güven içerisinde yeni bir yıla girmesi için arkadaşlar can siper hane bir şekilde görevlerini icra ediyorlar. Özellikle arkadaşlarımızın gözlerinde yılgınlık, yorgunluk emaresi görmememiz bizi olağan üstü mutlu etti. Sağ olsunlar arkadaşlarımız göreve sadece devlet memurluğu dahilinde değil aynı zamanda ulvi bir görev olarak bakıyorlar ve bu çerçevede görevlerini yapıyorlar. Hepsine fedakarlıklarından dolayı, hassasiyetlerinden dolayı yaptıkları işin en güzelini yaptıklarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Gecenin ilerleyen vakitlerinde de hem yılbaşı tedbirlerimizi kontrol etmiş olacağız, hem rutin görevlerimizin nasıl gittiğinde hep beraber görmüş olacağız Allah yeni yılın kazasız belasız geçmesini hayırlara vesile olmasını nasip etsin."



Vali Ekinci, daha sonra uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile sürücü ve yolculara baklava ikramında bulunarak, yeni yıllarını kutladı.



Şanlıurfa'da sıra geceli yılbaşı coşkusu



ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.



İlde yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Kutlamalar sıra geceleri ve türküler eşliğinde oldu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2019 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.



