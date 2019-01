Dha Yurt Bülteni-21

ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTIANTALYA'da iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Antalya 'da kent merkezinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 'nde bazı evlerin giriş katlarının su basmasına neden oldu. Özellikle 2361 Sokak'taki Kültür Kent Sitesi'nde zemin katlarda bulunan 20'ye yakın daire su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Eşyaları dışarı taşıyan ev sahipleri itfaiyenin de yardımı ile suyu tahliye etti. Bölgede 10 yıldır her yağmurda evlerini su bastığından şikayet eden Işıl Yurdal, "Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Su basan evlerKöpeklerİtfaiyenin çalışmasıIşıl Yurdal röp.Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,========================DİYARBAKIR'DAN SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYATDİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Diyarbakır 'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'ndan çok sayıda askeri araç ve personel, öğleden sonra çıkış yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, Elazığ Caddesi'nden Mardin 'e doğru gitti. Askeri araç ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Görüntü Dökümü-------------------------------------Askeri konvoyun geçişiGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: DİYARBAKIR-DHA=============SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORHATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı. Hatay 'dan yola çıkan zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İslahiye çevre yoluKonvoyun geçişiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)==========================6 YAŞINDAKİ OĞLUNU, ELEKTRİK SÜPÜRGESİ BORUSUYLA DÖVEREK AĞIR YARALADIHATAY'ın İskenderun ilçesinde eşinden 1,5 yıl önce boşanan Mehmet Y., iddiaya göre, oğlu M.Y.'yi (6) elektrik süpürgesinin borusuyla döverek ağır yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alındı.Olay, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine, Mehmet Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, M.Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü.ANNE ŞİKAYETÇİ OLDUÇocuğun annesi Gülistan Ö. olayla ilgili yaptığı açıklamada, eşinden 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. Gülistan Ö., "Oğlumu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Şu anda yoğun bakımda, durumu çok kritik. Doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Eski eşimden şikayetçi oldum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------- Anne ile röp.Anneden detayÇocuğun fotoğraflarıSÜRE: 01'32" BOYUT: 170 MBHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),=====================================