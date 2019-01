Dha Yurt Bülteni -21

DATÇA AÇIKLARINDA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMAKDENİZ'de dün akşam art arda depremler meydana geldi. İlk deprem, Muğla 'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde yaşandı. Ardından 4.7 ve 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD ) alınan bilgiye göre saat 21: 24'te Akdeniz 'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi.DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİAFAD verilerine göre aynı bölgede saat 21: 35'te ve saat 21: 33'te iki deprem daha meydana geldi. 21: 35'teki deprem, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.Saat 21.33'te yine Akdeniz'de bu kez 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği yaklaşk 34 kilometre, en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy'e mesafesi de 256 kilometre olarak tespit edildi.Haber: MUĞLA,=============================UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN ZEYNEP'İN CENAZESİ İZMİR'E GELDİUKRAYNA'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazesi, memleketi İzmir 'e getirildi. Ukrayna 'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen ve işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul 'a getirilen cinayet mağduru genç kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi saat 21.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalima'na ulaştı. Acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlar öldürülsün istemiyorum, canımızı kaybettik, fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Kızım orada olmaktan mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyebiliyorum. Ukrayna hükümeti ve kurumlarına, devletimize kızımı getirebilmem için yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi.Amca Mete Hüsünbeyi de, Zeynep'in sorumluluk bilinci çok yüksek bir kız olduğunu belirterek, "Acımız çok büyük, ancak acımız kadar gururumuz da büyük. Kendisi bu yaşına kadar bizleri çok gururlandırdı" dedi.Hüsünbeyi'nin cenazesi, Tepecik semtinde bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait morga götürüldü. Genç kızın cansız bedeninin, Cumartesi günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı 'na defnedilmesi planlanıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Cenazenin araca yüklenmesinden görüntüBaba Yurdal Hüsünbeyi ile röp.Amca Mete Hüsünbeyi ile röp.Genel ve detay görüntüHaber: Davut CAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,=========================ANTALYA'DAKİ HEYELAN ANI KAMERADAANTALYA'nın Serik ilçesinde, 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yolu ulaşıma kapatan heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Serik'e bağlı Sarıabalı, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yolda akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi. Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yakınlarında, Köprüçayı Barajı mevkiindeki yolun kıyısında bulunan tepeden kopan dev kaya ve toprak parçaları yola düştü.YOL ULAŞIMA KAPATILDI Antalya Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle yoldaki kaya parçalarının bir kısmı temizlenirken, bölgede heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara verildi. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki yağışın devam ettiği kaydedildi.HEYELAN ANI KAMERADAHeyelan anı bölgeye giden ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tepeden kopan kaya ve toprak parçalarının yola düşüş anı yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Heyelan anından cep telefonu görüntüsüHABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),====================== Yalova merkezli 16 ilde FETO operasyonu: 20 muvazzaf askere gözaltıYalova merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETO operasyonu kapsamında 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma, elde edilen bilgi ve belgelerle genişletilerek birçok kentte yayıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin ankesör/kontorlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik Yalova merkezli Adana Ankara , Aydin, Çanakkale Kocaeli , İstanbul, İzmir, Kars , Muğla, Muş Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 16 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -============================= Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltındaKonya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.Haber: Tolga YANIK/KONYA, -===========================