Dha Yurt Bülteni - 21

Fırtına ağaçları devirdi 1 araç altında kaldıANTALYA Serik Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında aracıyla hareket halinde bir kişi cep telefonuyla kayıt aldığı sırada yol kenarındaki ağaçlar fırtınanın etkisiyle Kral Yolu'na devrildi.

Fırtına ağaçları devirdi 1 araç altında kaldı



ANTALYA Serik Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında aracıyla hareket halinde bir kişi cep telefonuyla kayıt aldığı sırada yol kenarındaki ağaçlar fırtınanın etkisiyle Kral Yolu'na devrildi. Bir araç devrilen ağaçların altına kaldı. Olay saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, sürücü büyük korku ve panik yaşadı. Olay sonrası bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



(Cep telefonu kamerası)



-Fırtına ve dolu yağışı



-Sürücünün konuşması



-Ağaçların devrilmesi ve aracın kaybolması



Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================



Kılıçdaroğlu ile Akşener yarın bir araya gelecek







CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 11: 30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet yarın saat 11: 30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşecek. Görüşmenin ardından 2 lider saat 12.00'da bir açıklama yapacak. Yerel seçimlerle ilgili olarak yapılacak görüşmenin ardından seçime dair belirlenen belediye başkan adayı listelerinin kesinlik kazanması bekleniyor.



Haber: Kaan ULU/ ANKARA,



===========================



Kıbrıs açıklarındaki Hollandalı askerler ülkelerine Türkiye'den gönderildi







HOLLANDA Deniz Kuvvetlerine ait EVERTSEN Fırkateyni Kıbrıs açıklarında görev yaparken, farklı tarihlerde 2 personelin ailevi nedenlerden dolayı ülkelerine dönme taleplerine Türkiye yardımcı oldu. Silahlı Kuvvetlerin desteği ile personellerden biri Antalya'dan diğeri ise Adana'dan Hollanda'ya gönderildi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, NATO Görev Grubu Komuta Gemisi olarak Doğu Akdeniz'de bulunan Hollanda Deniz Kuvvetlerine ait EVERTSEN Fırkateyni'nde görevli iki personelin 22 ve 24 Ocak tarihlerinde ailevi nedenlerle Hollanda'ya dönme istekleri, gemiden bulunan Türk Deniz Subayı tarafından üst makamlara bildirildi. Bunun üzerine yapılan planlama ile ilk asker, 22 Ocak'ta Kıbrıs'ın güneyindeki gemiden tahliye edildi. Hollandılı personel, gemideki helikopterle 40 mil uzaklıktaki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı Limasol yerine 220 mil mesafedeki Antalya'ya nakil edildi. Asker, görevlilerce uçağa bindirilip Hollanda'ya gitmesi sağlanırken, helikopter de yakıt ve ihtiyaçlar sağlandıktan sonra gemiye döndü.



24 Ocak'ta de yine aynı gemide benzer ise bir durum daha yaşandı. Yine bir askerin ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmesi için silahlı Kuvvetler destek verdi. EVERTSEN Fırkateyni bu kez Kıbrıs'ın batısındayken oluşan talep sonucunda söz konusu personel gemideki helikopterle Mersin'e getirildi. helikopter yine yakıt ikmalı sağlanıp gemiye dönerken, personel ise TSK görevlileri tarafından karayolu ile Adana'ya getirildi. Buradan da uçakla Hollanda'ya seyahat etmesi sağlandı.



Her iki olayda da TSK tarafından insani yardımla ilgili gerekli tepkinin süratle gösterildiği, Hollanda gemisinin helikopterine gerekli iniş ve yakıt ikmali kolaylıklarının sağlandığı ve personelin havaalanına nakli için kara ulaşımı desteği verildiği öğrenildi.







Haber: ANKARA,



==================



Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (EK)



BERİVAN'IN CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ



Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçi'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi. Kumluca Devlet Hastanesi'ne giden Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri aileye başsağlığı dilerken, cenazenin Şanlıurfa'ya gönderilmesi işlemlerini de yakından takip etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Hastane önünde bekleyenler



Cenazenin çıkarılıp aracı konulması



Cenaze aracının gidişi



Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA(Antalya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



DÜZCE'DE MUHTARIN EVİ YANDI, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ







DÜZCE'de, Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin evi yandı, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alındı.



Olay, akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'ye ait 2 katlı evin alt katında sobadan çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, Cemalettin Yesirci'nin babası Mahmut Yesirci (90), ablası Ayşe Yesirci (55) ve oğlu Abdülmenan Yesirci (19), dumandan etkilendi. 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Evi yanan Cemalettin Yesirci ise "Alt katta bulunan sobadan yangın çıktı. O sırada evde bulunan babam, oğlum ve ablam dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Evden görüntü



İtfaiye ekiplerinin görüntüsü



Yangında dumandan etkilenenlerin ambulansa bindirilirken görüntüsü



Yangına müdahale



Cemalettin Yesirci ile röp ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



Spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 yaralı



EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir hurdacıda çelik kasanın spiral kullanılarak açılmak istendiği sırada içerisinde bulunan fünyelerin üzerine kıvılcım sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Olayda, hurdacıda çalışan Ahmet Akan (41), oğlu Muhammed Akan (13) ve Afganistan uyruklu Hasan Mirzae ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde, İspat Cami Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Keşan'a bağlı Mecidiye köyünde daha önce kapatılan bir kum ocağında içerisinde patlayıcı fünyelerin bulunduğu ve anahtarı kayıp olan çelik kasa, çilingir yardımıyla açılmak üzere Birlik Sokak'ta bulunan hurdacıya teslim edildi. Hurdacıda çalışan Ahmet Akan, uyarıya rağmen yanında oğlu Muhammed Akan ve çalışanı Afganistan uyruklu Hasan Mirzae ile birlikte spiral makinesiyle çelik kasayı keserek açmak istedi. Bu sırada spiralden çıkan kıvılcımların fünyelerin üzerine sıçraması sonucu hurdacıda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu Ahmet Akan, oğlu Muhammed Akan ve Hasan Mirzae ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı kopan Ahmet Akan ve sırtından yaralanan oğlu Muhammed Akan ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasından yaralanan Hasan Mirzae ise ameliyata alındı.



Polis, olay yerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları da patlamanın olduğu hurdacıda incelemede bulundu.



Olayın ardından hurda işyeri işletmecisi M.K., çelik kasayı, hurdacıya bırakan eski kum ocağı işletmecisi N.Y. ve oğlu E.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yeri genel gör.



-Polislerin emniyet şeridi



-Olay yerine gelen polis ekipleri



-Polislerin çalışması



-Detaylar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



Sürücü fren yerine gaza bastı, hafif ticari araç uçurumda asılı kaldı







KIRIKKALE'de, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, yaklaşık 30 metrelik uçurumda asılı kaldı, sürücü yara almadı.



Kaza, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. İş çıkışı evine gitmek için 71 BB 371 plakalı aracına binen Metin Demirel (40), iddiaya göre, geri manevra yapmak isterken gaza basması sonucu araç öne doğru ilerledi. Hafif ticari araç, yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumda asılı kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan Demirel, araçtan inerek çekiciye haber verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından hafif ticari araç asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Bu arada, uçurumun alt kısmında restoranların olduğu görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Aracın asılı kaldığı yerden görüntü



Araçtan görüntü



Aracı kurtarma çalışmaları



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



(ÖZEL) SAHTE ALTIN SATMAK İSTERKEN YAKALANDI







KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Değirmenci (34), kuyumcuda satmak istediği altın kolyenin sahte olduğu anlaşılınca polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, öğlen saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Değirmeci girdiği kuyumcuda yanındaki 9.25 gram ağırlığındaki altın kolyeyi satmak istediğini söyledi. İşyeri çalışanı yaptığı incelemede kolyenin sahte olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek Mehmet Değirmenci'yi gözaltına alan polis yaptığı kimlik sorgusunda Değirmenci'nin daha öncede sahte altın satmaya teşebbüsten kaydı olduğu ortaya çıktı.



2 GÜN ÖNCE SAHTE BİLEKLE DOLANDIRDILAR



İşyeri sahibi Mehmet Gül, Değirmenci'nin altın diye satmak istediği ürünün gümüş olduğunu ve yaldızla kaplandığını belirtirken, 2 gün önce başka birinin aynı şekilde yapılmış bileklik getirdiğini ancak o an yoğunluktan dolayı sahte olduğunu anlayamayıp altın değerindeki parayı dolandırıcıya ödediklerini söyledi.



Mehmet Gül'ün şikayeti üzerine polis, salı günü sahte bileklik vererek bin 600 lira dolandıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Mehmet Değirmenci kuyumcuda



Polislerin kuyumcuya gelişi



Kuyumcudan çıkarılması



Kuyumcunun önü



Mehmet Gül ürünleriyle ilgilenirken



Değirmenci'nin satmak istediği kolye



Gül ile röp.



Değirmenci'nin polis otosundan indirilişi



Hastaneye götürülmesi



Hastaneden çıkarılması



Polis otosuna bindirilmesi



Polis otosunun gidişi



2 gün önceki dolandırıcılığın görüntüleri



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================



Çanakkale'de Adalet Meydanı ve Adalet Parkı açıldı



ÇANAKKALE Belediyesi'nce 18 Mart Stadyumu'nun yanında yer alan ve halk arasında 'Üçgen Park' olarak bilinen alanda çalışmaları tamamlanan Adalet Meydanı ve Adalet Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi.



Gelibolu Yarımadası'nda 2 yıl önce gerçekleştirilen Adalet Kurultayı'nda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in tasarımı olan 'Adalet Heykeli' sergilendi. Kurultayın ardından Çanakkale Belediyesi'nce 'Adalet Heykeli'nin kent merkezinde sergilenmesi için çalışma başlatıldı. Belediye tarafından 18 Mart Stadyumu yanında 'Üçgen Park' olarak bilinen alan yeniden düzenlenerek, Adalet Parkı haline getirildi. Parka, sol elinde adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücü simgeleyen kılıç, sağ elinde ise adaletin dengeli şekilde dağıtılmasını simgeleyen terazi bulunan ve tarafsızlığın simgesi olarak da gözleri kapalı olan 'Adalet Tanrıçası Themis Heykeli' konuldu. Arka planında ise güneşi simgeleyen 6 sütun yer aldı. Heykelin kaidesini ve sütunlarını da üzerlerinde kurultaya katılanların isimlerinin yer aldığı kırmızı tuğlalar oluşturdu. Tasarlanan yapıda, ana düşünce olarak din, dil, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı olmaksızın tüm insanların ancak el ele, bir araya gelerek adaleti yüceltebileceği düşüncesi sembolize edildi. Toplamda 1077,38 metrekare büyüklüğündeki Adalet Parkı'nın 650 metrekaresi yeşil alan, 160 metrekarelik kısmı da çocuk oyun alanı olarak düzenlendi.



Çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise bugün Adalet Meydanı ve 'Adalet Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Başkan Gökhan, "İçinde bulunduğumuz hafta Adalet ve Demokrasi Haftası. İçinde bulunduğumuz park Çanakkale'nin yeni Adalet Parkı'dır. Çanakkale'de tam da bugünde böyle bir parkın açılması, bu parkın içerisinde de adalet heykelinin yer alması ve kurultaya katılmış olan binlerce insanın bu tuğlalarda birer birer adının anılacak olması çok önemli, diye düşünüyorum" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek ise "Adalet her şeydir. Adalet bağımsızlıktır, gelecektir, özgürlüktür. Adalet, aş, iş, ekmektir. Adalet içtiğimiz sudur, her şeydir. ve Çanakkale önümüzdeki dönemde de inanıyorum; barışın, özgürlüklerin kenti olma yolunda adaletin kenti olarak da bu sosyal demokrat belediyecilikle devam edecektir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Erkek ve Başkan Gökhan ile diğer katılımcılar tarafından 'Adalet Tanrıçası Themis Heykeli'ndeki kurdele çözülerek, Adalet Meydanı ve 'Adalet Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Açılıştan genel ve detay görüntü



-Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü



-Muharrem Erkek açıklama görüntüsü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı çocuk yaralandı



KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 10 yaşındaki Ömer Ö. yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Ö.'ye, Ufuk Murat B. yönetimindeki 46 BV 387 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşe Ömer Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yeri



Yoldaki motosiklet



Polisin inceleme yapması



Görgü tanıklarının kazayı anlatması



Ufuk Murat B.'nin motosikleti kaldırması



B.'nin kazayı anlatması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================



Küçük çocuğun parmağına sıkışan metali, itfaiye eri çıkardı



ADIYAMAN'da, 10 yaşındaki Salih Arda Diş'in parmağına taktığı ve sıkışan yüzük şeklindeki metali, itfaiye eri çıkardı.



Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Arda Diş, evlerinin bahçesinde oynadığı esnada yerde bulduğu ortası delik metali, yüzük parmağına taktı. Bir süre sonra metalin parmağına sıkıştığını fark eden çocuk yakınlarına haber verdi. Uğraşlara rağmen parmağındaki metali çıkaramayan ailesi Salih Arda Diş'i, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. Küçük çocuğun parmağındaki metal, burada itfaiye eri tarafından ip yardımı ile çıkarıldı. Diş ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



İtfaiye Müdürlüğü



Çocuk



İtfaiye ekipleri cıvata somunu çıkartması



Çocuğun ayrılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!

AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'nun Karvizitine İnceleme Başlatıldı

Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı