Dha Yurt Bülteni - 21

Bakan Pakdemir: O civcivler yaşayacakTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'de 2 milyon civcivin ölüme terk edilmesiyle ilgili olarak, "Gönül bunları görmek istemiyor ama tabi serbest piyasada yaşıyoruz.

Bakan Pakdemir: O civcivler yaşayacak



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'de 2 milyon civcivin ölüme terk edilmesiyle ilgili olarak, "Gönül bunları görmek istemiyor ama tabi serbest piyasada yaşıyoruz. Görüşmelerimiz oldu bu iş çözüldü, civcivlerin yaşayacağını öğrendik" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya'da tarım sektöründeki yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Pakdemiri, ilk olarak Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Almanfous Süt Ürünleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Daha sonra ilçedeki otelde Sakarya İl Tarım Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Mini Sektör' toptantısında iş adamlarıyla buluştu.



Burada konuşan Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Adana'da tavuk firmasının batması sebebiyle üreticiye yem göndermemesi üzerine 2 milyon civcivin ölüme terk edilmesi konusuna değindi. Ortaya çıkan bu görüntüyü, görmek istemedikleri görüntüler olarak ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Adana'da tavuk üretimi ile ilgili hafta sonu birçok televizyonda işlenen bir konu vardı. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz oldu ve bu iş çözülmüş oldu. Gönül bunları görmek istemiyor ama tabii ki serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Serbest piyasa koşullarında yaşarken de işte bir yandan bazı firmalar batıyor, bazı firmalar çıkıyor. Konkordato etmiş bir firmanın bu işte fason üreticilere yem desteği sağlayamadığını gördük. ve bir şekilde tarafımızca yapılan girişim ve protokollerden sonra artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağını öğrendik. Bu tabii ki hem beni, hem bakanlığımızın bürokratlarını hem de tüm kamuoyu vicdanını rahatlatan bir gelişme olmuştur.ö



Bakan Pakdemirli, konuşması sonrası protokol üyeleriyle yemek yiyerek Sakarya'dan ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Bakanın konuşması



-Toplantıya katılanlar



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER - Kadir KAZIN/ HENDEK(Sakarya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



İZMİR'DE KORKUTAN YANGIN



İZMİR'in Menemen ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı. Dumanların metrelerce havaya çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden yaklaşık 15 itfaiye aracı, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgeye Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da geldi.Ekiplerin çalışmalarını takip eden Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını belirtti.



Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-İtfaiye ve polis ekiplerinden detay



-Yanan tesislerden detay



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 5 yaralı



DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye gelen ekiplere, yaralı bir kişinin de kayıp olduğu bilgisinin verilmesi üzerine arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı.



Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa younun 500 evler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen yolda park halindeki 72 AY 876 plakalı ve 63 AAG 969 plakalı otomobillere, seyir halinde olan 21 AG 132 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilerden biri karşı şeride geçerken, kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. 5 yaralıdan, 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Bu sırada bölgeye gelen ekiplere yaralı bir kişinin kayıp olduğu söylendi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa yolu otomobillerin çekilmesiyle trafiğe açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinden görüntü



Bariyerlere çarpan araç



Görevlilerin yaralı sayısı hakkında konuşması



Kayıp olduğu iddia edilen kişiyi aramaları



Polis aracı



Ambulans



Kapısına çarpılan otomobil



Ambulansın gidişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı



KAYSERİ merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 7 polis gözaltına alındı, 2 polis aranyor.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında meslekten ihraç edilen 9 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda A.M.M., B.K., H.İ., M.E.Ö., M.B., S.Ş. ve V.B. gözaltına alındı. A.T. ve O.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



(POLİS KAMERASI)



Yakalanan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirilişi



Diğer görüntüler



Haber: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



Eşine kızdı, kayınbiraderini kalçasından vurdu



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Yavuz K., ayrılmak isteyen eşi S.K.'nın 15 gün önce evi terk edip baba ocağına gitmesi üzerine dehşet saçtı. Tabanca ile kayınpederinin evini basan Yavuz K.'nın rast gele açtığı ateş sonucu kayınbiraderi Emrah D. kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Rahmiye Mahallesi Kaman Sokak'ta meydana geldi. S.K., 15 gün önce eşi Yavuz K. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek baba evine gitti. İddiaya göre öeşi S.K.'yi eve dönmesi için ikna edemeyen ve ayrılmak istediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Yavuz K., tabanca ile kayınpederinin evini bastı. Evin önünde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran Yavuz K., zorla içeri girdi. Evde dehşet saçan ve rast gele ateş açan Yavuz K.'nın silahından çıkan kurşunlardan biri Emrah D.'nin kalçasına isabet etti.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. polis, saldırgan Yavuz K.'yı silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri de yaralanan Emrah D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Emrah D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri ise evde yapılan incelemenin ardından Yavuz K.'yı gözaltına alarak Suadiye Polis Merkezine götürdü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Olay yeri



-Yaralının evden çıkartılması



-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar



Haber-Kamera Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ KARTEPE(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



Bakan Akar, 'Gökbey'in turboşaft motorunu test etti



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'yi (TEI) ziyaret etti. Bakan Akar, TEI'nin geliştirdiği 'Gökbey' genel maksat helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştirdi.



Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne ve TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile TEI'yi ziyaret etti. Tesisleri gezen Bakan Akar, daha sonra ANKA'ya güç veren PD170 turbodizel havacılık motoru ve bu motorun bir üst versiyonu olan PD222 motorunun testlerini izledi. Ardından Gökbey Helikopteri'ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştiren Bakan Akar çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bakan Akar ve beraberindekiler TEI ziyaretinin ardından Eskişehir Valiliği'ne geçti. Bakan Akar'ı Valilik girişinde yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçeklerle karşıladı. Bakan Akar, Valilik şeref defterini imzalayıp, Vali Özdemir Çakacak ile makamında bir süre görüştükten sonra Eskişehir'den ayrılmak üzere Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti.







Haber: Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,



===================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurslarının Kapatılacağını Açıkladı

Ankaragücü'nden Ayrılan Bakary Kone, Arsenal Tula'ya Transfer Oldu