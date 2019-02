Dha Yurt Bülteni-21

Öğretmene tekme atan motosikletli, bu kez düğün konvoyuna saldırdıBATMAN'da geçen yıl yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya üzerinde bulunduğu hareket halindeki motosikletten tekme atıp yere düşüren G.A., bu kez de gelin arabasına tekme atıp, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu.

Öğretmene tekme atan motosikletli, bu kez düğün konvoyuna saldırdı



BATMAN'da geçen yıl yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya üzerinde bulunduğu hareket halindeki motosikletten tekme atıp yere düşüren G.A., bu kez de gelin arabasına tekme atıp, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu.



Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen işsiz G.A., Ağustos 2018'de hareket halindeki motosikletin üzerinden, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya tekme atıp uzaklaştı. Aldığı darbeyle yere yığılan Devrim öğretmen baygınlık geçirdi. Kaza olduğu sanılan olay, çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine ortaya çıktı ve A.G. polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen G.A., ardından serbest bırakıldı.



G.A., bu kez de plakasız motosikletiyle Petrol Mahallesi'nde hareket halindeki düğün konvoyunun arasına karıştı. Gelin arabasına tekme atan G.A., motosiklet üzerinde tehlikeli hareketlerde bulundu. Kırmızı ışıkta geçip, yanına yaklaşan araçlara tekme savuran G.A., trafiği birbirine kattı. G.A.'nın yaptıkları ise bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücülerin uyardığı G.A., bir süre sonra ters yöne de girip gözden kayboldu.



Oyun oynayan çocukların üzerine bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralı



SİİRT'te metruk binanın bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine duvar yıkıldı. Bahçe duvarının altında kalan 3 çocuk yaralandı.



Olay, öğleden sonra Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine bilinmeyen nedenle duvar yıkıldı. Çocuklardan 3'ü, yıkılan bahçe duvarının altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla yaralı çocukları enkazın altından çıkardı.



Yaralanan çocuklar, sağlık görevlilerince ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı



KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Zonguldak yolunun Hanyanı mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Emrah K. yönetimindeki 78 AV 294 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Ekrem Ö. yönetimindeki 78 BH 342 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki otomobilde hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Naim Yel, Cemal Akgöz, Emine Ayaş ve Azime Aratoğlu'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Karabük'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BAŞINA MİĞFERLE VURULAN ASKERİN ÖLÜMÜNE 8 YIL 4 AY HAPİS



BURSA'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunun uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı, iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 aya düşürdü. Son sözünde "Vicdanen rahatım" diyen Hancı'ya verilen hapis cezasını duyan er Gökhan Kılıç'ın eşi Belma Kılıç, sinir krizi geçirip, bayıldı.



Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açılan soruşturma kapsamında er Kılıç'ın başına Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın nöbet sırasında miğfer ile vurduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Hancı, ifadesinde, "Kompozit başlığı (miğfer) yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Osman Hancı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.



'VİCDANEN RAHATIM'



Osman Hancı hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'ölüme neden olmak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hancı, avukatı Reşit Azmi Bilgin, ölen Gökhan Kılıç'ın eşi Belma Kılıç, babası Halis Kılıç ve avukatları Mustafa Göktürk Karaca ile yakınları katıldı. Sanık avukatı Reşit Azmi Bilgin, müvekkilinin yaralama kastı ile hareket etmediğini, olayın taksir sonucu meydana geldiğini söyledi. Son sözü sorulan sanık Hancı da, "Olay günü başkasının yerine nöbet tutuyordum. Çoluk çocuğumdan ayrı kaldım. Askeri disiplin içerisinde gereğini yaptım. Kesinlikle şiddet uygulamadım. Vicdanen rahatım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Acılı eş Berna Kılıç ile baba Halis Kılıç ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.



İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI



Mahkeme heyeti sanık Osman Hancı'ya, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 'Kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep verme ' suçunu düzenleyen 118/4 maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 8 yıl 4 aya düşürdü.



EŞİ, SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ



Mahkeme kararına tepki gösteren Gökhan Kılıç'ın eşi Belma Kılıç, sinir krizi geçirip, bayıldı. Daha sonra adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Belma Kılıç, "Gökhan, benim tüm hayatımı aldılar. Senin ölüm bedelinde 8 yılmış" diyerek, gözyaşlarına boğuldu. Baba Halis Kılıç da "Böyle adalet yok. Sayın Cumhurbaşkanım bir askeri öldürmek 8 yıl mı? Terörle suçlanan 8 yıl hapis cezası alıyor. Böyle bir adalet yok" diye konuştu.



Mağdur ailenin avukatları Mustafa Göktürk Karaca, kararı temyiz edeceklerini söyledi.



Kırklareli'de kar yağışı başladı



BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı, Kırklareli'nin Bulgaristan sınırı ve yüksek kesimlerinde etkili oluyor.



Öğleden sonra başlayan kar yağışı, Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı Karayolu üzerinde etkisini gösteriyor. Kar kalınlığı Demirköy'de 5, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı karayolunda ise 3 santimetreye yükseldi. Bulgaristan Karayolu üzerinde önlem alan ekipler, kar temizleme çalışmalarına başladı. Karayolları ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.



Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece yarısına kadar süreceğini bildirdi.



Bursa'da 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi



BURSA'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan 3 kişiyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.A., M.K., Ö.Ç., A.E. ve U.U. ile yaşı küçük F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 2 kilo 255 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin, ectasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



CHP'li başkan adayı, Gemlik için 'Uğurlu Projeler'ini tanıttı



CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, 'Uğurlu Projeler' adını verdiği tanıtım toplantısı ile Gemlik'e dair projelerini anlattı. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Sertaslan "Git Nilüfer'e, Bozbey seni gülümsetecektir anlayışından Gemlik'i kurtaracağız" dedi.



CHP Bursa Büyükşehir belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla düzenlenen 'Uğurlu Projeler Tanıtım Toplantısı'nda projelerini açıklayan CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik'i 40 yıl önceki özlenen günlerine döndüreceğini açıkladı. Proje tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Bozbey, Bursa'da temel sorunun kentsel planlama olduğuna dikkat çekerek "Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 31 Mart'tan itibaren Gemlik'te hazırlanan yerel projeleri ve aynı zamanda önümüzdeki süreçte de sunulacak olan büyükşehir projelerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bursa Güney Marmara'da lider ve öncü bir kent olacak. Bursa'nın en önemli sorunlarından biri şehir içi trafik ve ulaşım olmakla birlikte kentsel planlamadır. Bu konuda da hem Bursa merkezinde hem diğer ilçelerimizde yapacağımız katılımcı planlama anlayışıyla Bursa'da, gelecekte de her yönden Güney Marmara'nın merkezi ve lideri olabilecek bir kenti oluşturmak mümkün" şeklinde konuştu.



" Git Nilüfer'e, Bozbey seni gülümsetecektir anlayışından Gemlik'i kurtaracağız"



CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan ise Gemlik'in sorunlarına değinerek çözüm için planladığı projelerin fotoğraflarını paylaştı. Gemlik'i cazibe merkezi haline getireceklerini belirten Sertaslan "Demişler ki ey Gemlikli, sen sanayi ve liman kentisin. Eğer becerebilirsen depremlere karşı da kendini koruyuver. 35 bin 700 metre sahil şeridinde turizmi unut, düşünme bile. Biz Gemlik'te bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Denizle aramızda keskin duvarlar var, biz denize sırtımızı dönmek zorunda kalmışız. Kentliyi heyecanlandıracak ama aynı zamanda Bursa, Eskişehir, Ankara ve İzmir gibi şehirlere, Gemlik'e buyur diyebilecek bir çalışmaya ihtiyacı var Gemlik'in. Bize, sabah giy postalını, mavi önlüğünü, baretini git çalış. Akşam olduğunda yine yatmak zorundasın başka bir şey yapamazsın. Hafta sonu da git Nilüfer'e, Bozbey seni gülümsetecektir anlayışından Gemlik'i kurtaracağız" ifadesini kullandı.



"40 yıl önceye dönmek adına burada bir proje tanıtım toplantısı yapmak zorunda olmanın utancını yaşıyorum"



Gemlik'in 40 yıl önce herkesin gitmek istediği bir yer olduğunu söyleyen Sertaslan, "Kumla gürültünün merkezi olacak. Orada insanlar eğlence, gürültü istiyor. Yazın oraya gelen bunu beklediği için geliyor. Kurşunlu böyle istemiyor, onlar huzur odağı istiyor. Kurşunlu, sükunetten ve sakinlikten hoşlanıyor. Kurşunlu ve Kumla'yı bunlara göre dönüştüreceğiz.



Karabük Valisi Gürel'den yaya geçidi uyarısı



KARABÜK, – KARABÜK Valisi Fuat Gürel, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliğinde öğrencileri yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri konusunda bilgilendirdi. Vali Gürel, yılda bin 700 kişinin yayaların ve sürücülerin haklarını bilmemesinden kaynaklı öldüğünü belirterek, bunu minimuma indirmek istediklerini söyledi.



İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan etkinlik Karabük'te de gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki yaya geçidi olan noktalarda trafik polisleri, yayaların geçişini sağlamak için durdurdu. Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindekilerle birlikte yaya geçitlerinden geçerken, ilkokul öğrencilerini yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Vali Gürel, kendilerine meraklı gözlerle bakan vatandaşların yanına giderek kendisini tanıttıktan sonra "Bugün burada niye bu kadar insan toplanmış olabilir?" diye sorduktan sonra, "Yayaların önceliği konusunda farkındalık oluşturma çalışıyoruz. Önemli bir eylem yapıyoruz. Devlet eylem yapar mı? Evet eylem yapar. Çünkü önemli bir konu ile ilgili eylem yapıyoruz. Yılda 1700 kişi sırf yayaların ve sürücülerin haklarını bilmemesinden kaynaklı kazalarda hayatlarını kaybediyor. Bunları minimuma indirmek istiyoruz. Hakkımızı bilmemizde fayda var." dedi.



Vali Gürel daha sonra çocuklara çikolata ve kırmızı düdük, vatandaşlara da üzerinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' yazılı bez çanta ve kalem dağıttı. Trafik polisi ekipleri, farklı noktalardaki yaya geçitlerini kullanan vatandaşlara yaklaşık 500 bez çanta dağıttı.



