Dha Yurt Bülteni - 21

Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil savrularak kullanılmayan evin duvarından içeri girdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı







BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil savrularak kullanılmayan evin duvarından içeri girdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e giden Erhan Gündüz (26) yönetimindeki 16 KDU 37 plakalı otomobil kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak 2 katlı kullanılmayan evin duvarını yıkarak içeri daldı. Evden içeri giren otomobil, askıda kaldı. Kazada, sürücü Gündüz hafif, araçta bulunan Metin Tüfekçi (39) ise ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Eve saplanan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Binaya giren otomobilden görüntü



-Ekiplerin çalışmasından görüntüler



-Ambulanstan detay



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Kar yığınları arasında kalan kepçeyi, ekskavatör kurtardı







HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, karla mücadele çalışması sırasında kalınlığı 6 metreyi aşan kar yığınları arasında kalan kepçe, başka bir iş makinasının 3 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.



Olay, geçen hafta Çarşamba günü Şemdinli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli köyü yakınlarında meydana geldi. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu köy yolunu açmaya giden karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı başlayınca çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Karla mücadele çalışması yapan kepçe de tipi nedeniyle ilerleyemeyince ekipler, bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. 7 gün boyunca bölgede kalan kepçe, kar yağışının devam etmesi nedeniyle de tamamen kara gömüldü.



Kar yağışının durmasının ardından kepçenin kar yığınları arasından çıkartılması için karla mücadele ekipleri dün bölgeye gitti. Ancak kepçenin kar yığınları arasından çıkartılması da kolay olmadı. Kepçe, ekskavatörün 3 saat süren yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları karla mücadele yapan ekipler tarafından görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Eskavatörün, kepçeyı çakarmaya çalışması



-Çalışmalardan detaylar



-Kar yığınları arasında kalan kepçe



-Çalışmalardan detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (4)



'YÖRÜKLERE, DİLİMİZİ YAŞATTIKLARI İÇİN ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'



CHP lideri Kılıçdaroğlu, kent merkezinde Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği ile Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği tarafından düzenlenen açık hava toplantılarında halka hitap etti. Yörüklerin Türk kültürünü yaşatan önemli bir toplum olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu Anadolu yapan Yörüklerimizdir. Onlar, Türkçe'nin bütün Anadolu'da yayılmasını sağlamışlardır. Yörükler de kadınların ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Rahmetli ninem güneş doğduğunda güneşin ilk ışıklarının çarptığı kayayı öperdi. O geleneği asla unutmuyorum. Yörüklere, dilimizi yaşattıkları için şükran borçluyuz. Mersin, küçük bir Anadolu. 80 ilden Mersin'e gelen insanlar var. Mersin, barış ve huzur kenti olmak zorunda. Her inançtan ve kimlikten insanlarımız var. Mersin yaylaları, dağları, ovaları, kırsalı ve denizleri ile güzel bir kent. Bu kenti marka yapmak hepimizin ortak görevi. Bu kentte huzuru sağlamak ve güçlü bir entelektüel yapıyı oluşturmak da hepimizin ortak görevi. Eğer Toroslarda bir çadır görüyorsanız ve o çadırın dumanı tütüyorsa bu ülkenin beka sorunu yoktur. Yörükler varsa bu bayrak asla inmez. Yörükler barışın ve huzurun teminatıdır" dedi.



'SAHİP ÇIKMANIZ LAZIM'



Türkiye'nin farklı bölgelerine ait kültürlerin, ülkenin zenginliği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



Balkan türkülerini dinlerken hangimizin hoşuna gitmez? Karadeniz'in şarkılarını dinlerken hepimiz bu büyük zenginliğin bir parçası olduğumuzu kabul etmiyor muyuz? Bütün bunlar zenginliktir. Bütün bunlar Anadolu kültürüdür ve bu kültür zenginliğimize zenginlik katan bir olaydır. Böyle baktığımız zaman Türkiye düzelir. Türkiye'de mutlu, huzurlu insanlar olur. Benim istediğim o. Eğer sizler de aynı talebi dile getirmek istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Sandığa gideceksiniz, oy vereceksiniz. CHP sizin kültürünüzün bir partisi değil mi? Bütün Türkiye'yi kaynaştıran, o görkemli dünyada saygınlığı olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ve hiçbir gücün önünde boyun eğmeyen Gazi Mustafa Kemal ve onun kurduğu bir parti var. Sahip çıkmanız lazım. Eksiğimiz olabilir, yanlışımız da olabilir ama bir doğru eksen var. Türkiye'ye çağdaş uygarlığa taşımak gibi bir görevimiz var bizim."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı alanına gelmesi



Kılıçdaroğlu'nun çevresini saranlarla sohbet etmesi



Kılıçdaroğlu'nun kendisine ayrılan yerde oturması



Kılıçdaroğlu'nun konuşması



Kılıçdaroğlu'na hediye verilmesi



Kılıçdaroğlu'nu dinleyenlerden genel ve detay görüntüler



Kılıçdaroğlu'nun not alması



Kılıçdaroğlu'nun konuşması



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ - Mustafa ERCAN/ MERSİN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================================



Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti







MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Akar, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG'nin bulunmamasını ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.



Bakan Akar, makamında Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Burada Akar tarafından, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki Türkiye'nin haklı beklentisi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığı, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin sınırlarının ve insanların güvenliğinin Türkiye için esas olduğu, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap vatandaşların ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorununun olmadığı ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerini ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Akar'ın heyeti karşılaması



Görüşmeden görüntü



Genel detay



Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



==================



Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (6)



SOYLU, BAYINDIR İLÇESİNDE HALKA SESLENDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisi adına çalışmalarda bulunmak için geldiği İzmir'de Bayındır ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İlçe merkezinde parti yöneticileri ve Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen'le halkı selamlayan Süleyman Soylu, Davutpazarı Meydanı'nda halka seslendi. Soylu, "Memleketimizin her köşesinde huzur var. Artık kimsenin borusu ötmüyor, milletimizin borusu ötüyor. Diyarbakır'da gittiğimizde bazıları şöyle söylüyorlar. Bir Pervin Buldan var ya diyor ki, '31 Mart'ta 40 yıllık tarihimize yönelik oy kullanacağız' Ey cahil kadın. Ta peygamber efendimiz vefat ettiği zaman ilk müşerreflenen kentimiz Diyarbakır'dır. İki peygamberimiz yatar orada. Çınar ilçesine gittik. Geç gittik aynen böyle dediler ki 'otobüsün üzerine çıkma' çıktık demirden korkan trene binmeyiz" dedi.



'TÜRKİYE TAM DÜZLÜĞE ÇIKACAKTI'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de ekonominin düzlüğe çıktığı bir dönemde Gezi olaylarının çıkartıldığını ifade ederek, "Türkiye tam düzlüğe çıkıyordu, Gezi olayları geldi. Bitti mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı, Afrin'e kadar uzatacaklardı. Ortadoğu'yla bağımızı keseceklerdi. Kültürel, ekonomik, siyasal bağımızı keseceklerdi. Bu Kandil bugüne kadar nasıl durdu orada? Amerika oradan destek attığı için durdu. Binlerce TIR silah gönderdiler. Bu coğrafyaya iki şey yakışmaz, birisi zayıflık öteki tembellik çok çalışmamız lazım. 31 Mart'ta zaafiyete düşersek önümüzdeki 4.5 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Ne olur buna müsaade etmeyin Bayındır. Diyarbakır'da gençlere şunu söyledim. Siz okuyun terörle mücadeleyi bize bırakın. Siz okuyun, doktor olun, mühendis olun. Sizi Kandil'e götürenlere fırsat vermeyin. Bu ülke kardeş dedim. Benim ciğerime dokunuyor bu kadar basit. Birilerinin maşası olan ülkemizi parçalamak isteyen bütün terör örgütlerine bakın DHKP-C'ye aynısını yaptık. Bizim bilmediğimizi sanıyorlardı. Onları aldık, torba içinde sepetledik, tutuklandılar. Yalnız onunla mı mücadele ettik? Uyuşturucuyla da mücadele ettik. Anasından, babasından dininden, imanından, ezanından çocuklarımızı ayıracaklar, onları satanlarda organize çete liderlerini de yerin yedi katı dibine gömmezsek namerdiz. 57 binini kodese tıktık zaten. Türkiye son 17 yılda hep beraber bunu başardık. Terör örgütünün istismar alanlarını oradan kaldırdık daha nicelerini de ortadan kaldıracağız. Ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar kendi arabamızı da yapacağız, uçağımızı da yapacağız. Ayaklarımızın üzerinde güçlü duran Türkiye olalım" dedi. Belediye başkanına destek isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayındır'dan ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Konuşmadan görüntü



-Alandan görüntü



Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Tekin GÜRBULAK/ BAYINDIR(İzmir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================================



Bakan Pakdemirli: İnsanlar yemek için Gaziantep'e gelsin istiyorum (ek)



BAKAN PAKDEMİRLİ FUAR AÇILIŞINA KATILDI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10'uncu Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15'inci Gıda Ürünleri Fuarı açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarımsal ürünlerde dünyada yedinci Avrupa'da ise birinci sırada olduğunu aktardı. Türkiye'nin tarımsal ürünler noktasında iyi bir yerde olduğunu belirten Pakdemirli, "İyi bir yerde olmanın ötesinde bizim işlenmiş gıdada daha ileride olmamız gerekiyor. Ürünlere hikaye yükleyip bu hikayelerle ürünleri satıyor olmamız lazım." dedi.



Vali Davut Gül ise açılış töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep'in büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu büyüme ve gelişimi sizler hep beraber başarıyorsunuz. Bu fuar birçok ürünün alınıp satıldığı bir fuar olarak bölgeye örnek teşkil etmektedir. Fuarlarımız giderek büyüyecek, ihracatımız, gelişmemiz artacak. Gaziantep her geçen gün bir öncekinden daha iyi olacakö diye konuştu.



Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra farın açılışını yaparak stantları ziyaret etti. Bakan Pakdemirli daha sonra Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılarak iş insanlarına hitap etti. Buradaki toplantının ardından MHP Gaziantep İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, İl Başkanı Muzaffer Çelik ile sohbet ederek 31 Mart seçimlerini konuştu. Bakan Pakdemirli ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Bekir Pakdemir'in MHP ziyareti



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=================================



AK Parti'li Bostancı: Karşı tarafa verilen her oy Türkiye'nin geleceği bakımından problemlidir



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Benim kanaatim, karşı tarafa verilen her oy Türkiye'nin geleceği bakımından problemlidir diye düşünüyorum. Vatandaşların takdiridir elbette çok çeşitli nedenlerle oy verebilirler ama bütün vatandaşlar bizim için saygıdeğerdir. Kime oy verirlerse versinler" dedi.



Bolu'ya gelen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Yukarı Çarşı bölgesindeki esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bostancı, Millet İttifakı'nı eleştirerek, CHP'nin ideolojik ve politik iddialarını yitirdiğini ileri sürerek, "Sadece AK Parti husumeti çerçevesinde bir siyasi kimlikle yoluna devam etmeye çalışan bir parti görüyoruz. Bu söylediğim aynı zamanda kendi içinde de CHP'li olan insanlar tarafından eleştiriliyor. O ideolojik boşluk o CHP'nin geleneksel kimliğinden uzaklaşmış olma hali ve Türkiye'ye yönelik bir politik programa sahip olmama eleştiriliyor" dedi.



Bostancı, İYİ Parti'nin de siyasi skaladaki yerinin kafa karıştırıcı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:



"Diğer tarafta İYİ Parti var. İYİ Parti malum bir siyasi tepki üzerine teşekkül etmiş dolayısı ile siyasi skalada yerinin ne olduğu konusunda hayli kafa karıştırıcı kimi zaman merkez sağ diyen kimi zaman milliyetçilik yarışına kalkan kimi zaman da HDP'ye mesafeli duran vurmaya çalışan ama alttan alta da göz kırpan. Benim siyaset bilimi hocası olarak anlamakta zorlandığım çok kişilikli bir tavır sergilemekte."



'HDP İDEOLOJİK KİMLİĞİ EN NET OLAN PARTİ'



HDP'nin ideolojik kimliğinin net olduğunu ve milletin HDP'nin amacını bildiğini aktaran Bostancı, "Bir de HDP var. Aslında ideolojik kimliği en net olan parti o. Milletimiz HDP'nin ne yapmak istediğini gayet iyi biliyor. Aslında CHP de iyi biliyor, İYİ Parti de iyi biliyor. Ama mevcut şartlarda AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na karşı bir pozisyon oluşturmak ve tabiri caizse olumsuzlukta ortak olmak için orada güç birliği yapmak için HDP'de sıkıştığı siyasi pozisyondan çıkabilmek için bu birbirlerine benzemeyenler bir araya geldiler. El altından ortaklık yapmaya üst tarafta ise bu ortaklığa bakarak bunların beraberce davrandığı bir yere oy verilmez diyebilecek insanları ürkütmemek için de çok ortalıkta görünmemeye çabalayan bir seyir izliyorlar. Bu da çok anlaşılır değil. İttifak yapıyorsanız çıkarsınız açık bir şekilde biz beraberiz dersiniz, ortağız dersiniz. Bakın HDP Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de başka büyük metropollerde aday göstermiyor. Bu da bizim gizli ortağımız dersiniz. Böyle bir açıklama yapar ve bu çerçevede güç birliğinizi teyit edersiniz. Ama böyle bir şey de görmüyoruz. HDP'nin Eş Başkanı açıklama yapıyor. Doğu'da biz kazanacağız diyor. O Doğu demiyor tabi. Daha çok etnik kimlik üzerinden bir tanımlama yapıyor. Onların kafasının etnik kimlik konusunda da nasıl çalıştığını biliyoruz. Esasen Türkiye'de Kürtlerin düşmanı doğrudan doğruya HDP'nin tabanda politikalarını yürüten insanlardır. Onlar da o siyasi atmosfer içerisinde Kürtlere yönelik en fazla husumeti ve düşmanlığı yapan çevre olarak çalışmaktadırlar. Kendilerine oy veren Kürtler iyi Kürtlerdir. Kürt olmanız yetmiyor. Eğer onlara oy vermiyorsanız hainsinizdir, düşmansınızdır, ötekisinizdir. Onlara da düşmanlık ederler. HDP kendisine oy verenleri Kürt sayıyor kendisine oy vermeyenleri Kürt saymıyor. Mesele Kürt'lük de değil. Mesele belli bir ideoloji istikametinde kendisine oy verenler. O çerçevesinde ayrı bir siyasi tasavvuru var. 'Doğu'da Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Türkiye'de Kürtlerin olması ile Kürdistan diye bir bölgenin olması birbirinden farklı. Türkiye'de Kürtler var. Türkiye'de Kürtler her yerde bulunabilirler. Ayrıca Kürtleri belli bir bölgeye kolonilize etme fikri de sakat bir düşünce. Türkiye'de bütün insanlar her yere gidebilir ve yaşayabilirler. Batı'da da diyor AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. Nasıl yapacak bunu adayı da yok. O zaman kime kazandıracak. Terazinin bir kefesini kaybettirmek istiyorsan oylarını nereye atacaksın CHP ve İYİ Parti'nin sepetine atmak istiyorlar. Ama bunu söylemekten de imtina ediyorlar. Biraz da dilleri varmıyor galiba. Ama seçmeni böyle bu işlere çok aklı ermeyen ürkecek olanları ürkütmemek, diğer aklı basanlara da biz beraberiz mesajı vermek gibi tuhaf bir iş bu halkın idraki karşısında çalışmaz. O bakımdan aslında en net ifadeyi de gizli bir şekilde onlar söylemiş oluyorlar. Biz hep beraberiz diyorlar" dedi.



'KARŞI TARAFA VERİLEN HER OY TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BAKIMINDAN PROBLEMLİDİR'



Cumhur İttifakı dışında verilen oyların Türkiye'nin geleceği bakımından problemli olduğunu belirten Bostancı konuşmasını şöyle sonlandırdı:



"Bir de Saadet Partisi var. Onların derdi de çok farklı. Şimdi bu ortaklıktan memleket, millet adına ortak kaderimiz adına Türkiye'nin geleceği adına insanların huzur, selameti, refahı adına Türkiye'nin yaşadığı şu süreçte yaşadığı bir takım meydan okumalar meselesinde bir ortak programı biraz önce de söyledik bekleyemeyiz. Çünkü öyle bir programları olmaz. O yüzden benim kanaatim karşı tarafa verilen her oy Türkiye'nin geleceği bakımından problemlidir diye düşünüyorum. Vatandaşların takdiridir elbette çok çeşitli nedenlerle oy verebilirler ama bütün vatandaşlar bizim için saygıdeğerdir. Kime oy verirlerse versinler."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Ziyaretler



-Açıklama



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================

