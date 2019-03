Dha Yurt Bülteni-21

Kılıçdaroğlu ve Akşener, ilk ortak miting için Denizli'de (2)HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİLERCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi için Denizli'de, vatandaşların karşısına çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi için Denizli'de, vatandaşların karşısına çıktı. 29 Ekim Bulvarı, Özay Gönlüm Meydanı'ndaki ortak mitingde ilk konuşmayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Vatandaşların 'Hak, hukuk, adalet' sloganları arasında kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, hukuku bu ülkeye getirene kadar mücadelemiz devam edecek. Denizli'yi iyi biliyorum. Kuvayi Milliye'nin kalbinin attığı yerdir. Sanayi kentidir. Tarım kentidir. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Denizli'nin talihini değiştireceğiz. Denizli'nin bir özelliği daha var. Zulmün karşısında asla diz çökmezler. Efeler buradadır. 20 yıldır Denizli'yi yönetiyorlar. Hangi sorununa çözüm ürettiler? Sanayiye bakıyorsunuz sorunu var. Tarıma bakıyorsunuz sorun var. İstihdama bakıyorsunuz sorun var. Hangi sorunu çözdüler? Yetki verin, destek verin Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Huzura, mutluluğa, üretime ihtiyacımız var. Bu ülkede huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya söz veriyoruz size. Nasıl beraber oluyorsak, nasıl demokratik standartı büyüttüysek bunu da yapacağız. Çiftçilerin sorunu var. Mazota zam yapıtlar. Gübreye, ilaca, suya zam yaptılar. Çiftçiye diyecekler ki 'Sen eski fiyattan satacaksın' Nasıl yapacak? 'Ben zam yapacağım, sen yapmayacaksın.' E nasıl geçineceğim. 'Sen bilirsin' diyorlar. 'Nasıl geçiniyorsan geçin.' Hal esnafını, manavı terörist ilan ettiler. Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesi milli gelirin en az yüzde 1'i oranında yardım yapılır diyor. Milli gelir 2018 rakamlarına göre bu tutar 26 milyar lira. Kaç lira verildi? 12 milyar lira. 'Nerede bu 14 milyar lira? Benim 14 milyar liramı kime verdin' diye bir soru sor. Ben biliyorum şunu söyleyecek; 'para yok' diyecek. İyi de kardeşim Suriyelilere 35 milyarı verdin onlara para var, çiftçiye neden yok" dedi.



'YENİ VARLIK KUYRUKLARIYLA TANIŞTIK'



Tanzim satış noktaları üzerinden eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Efendim yeni varlık kuyruklarıyla tanıştık. Patates, domates, biber kuyrukları. Dünyanın en önemli varlık kuyrukları. Bir ülkeyi yöneten kişi böyle bir dil kullanıyor, ne demektir bu? Kendi milletiyle alay etmektir. Sizinle alay eden kişiye sandıkta ders verin. Varlık kuyruğuysa bunlar; en varlıklı adam sensin sen neden kuyruğa girmiyorsun. Patates kuyruğuna sen gir. Vallahi billahi o varlık kuyruğu olsa yatmaz, sabah gelir kuyruğa girer, malı kaptırmak istemez. Millete gelince 'para yok' diyorlar. Çiftçiye, emekliye, işçiye, emeklilikte yaşa takılanlara para yok. Para yok deniyor ama şu rakamı unutmayın, Londra'daki bir avuç tefeciye ödedikleri faiz 149 milyar dolar. Vatandaşa gelince 'gül gibi geçiniyorsun' diyorlar. Vatandaş gerçekten gül gibi geçiniyor mu? Mutfakta yangın var mı? Sizlere bir sır vereyim, bunu da kimseye söylemeyin. Bunu erkeklere söylüyorum, kürkte geçen hafta vergiyi sıfırladılar. Bunun için eve giderken eşinize bir kürk alın. Elektriği açarken vergi ödüyorsun. Kefen bezi alırken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var ondan sıfırlıyorlar. Saray sosyetelerini unutmayın" diye konuştu.



'17 YILDIR TEK BAŞINA DEVLETİ YÖNETİYORLAR'



Alandakilere seslenip "Şu soruyu kendinize sorun" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "17 yıldır tek başına devleti yönetiyorlar. İstedikleri kanunu istedikleri kararnameyi çıkardılar. İstedikleri valiyi, istedikleri genel müdürü, istedikleri emniyet müdürünü tayin ettiler. İstedikleri genelgeyi çıkardılar ve tek başına iktidardılar. Nasıl oldu da bu millete soğan kuyruğuna mahkum ettiler? AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; oy verdiniz, tek başına iktidar yaptınız. Her türlü imkanı verdiniz, kendi vicdanlarınıza sorun, eşinize, akrabanıza komşunuza sorun. Nasıl oldu da bu milletin insanı 17 yıl sonra gider de soğan kuyruğuna girer? Sadece bu soruyu vicdanınıza sorun. Hangi gerekçelerle Türkiye bu noktaya geldi. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz, denizimiz, ovalarımız var. Güzel insanlarımız var. Nüfusumuzun yarısı genç, cennet gibi ülkede cehennemi yaşatıyorlar. Bunu hakediyor muyuz? Bu memleket bunu hak ediyor mu? Onun için sandığa, vatanımız bayrağımız, insanımız, çocuklarımız için gideceğiz. Gidip oyumuzu kullanacağız. Eski alışkanlıklarımızla değil. Türkiye'yi bu hale düşürenlere bir ders vereceğiz. İYİ Parti'yle işbirliğimiz oldu. Bizim işbirliğimiz özel bir çıkara dayalı işbirliği değil. Onlarınki gibi değil. Vatanımızın, bayrağımızın, şanlı bayrağımızın işbirliği, ne benim cebime ne de Meral Hanım'ın cebine giren para var. Bu ülkenin mutluluğu, huzuru için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz hak, millet, bayrak, güzel, görkemli Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz her evde tencere kaynasın mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye mücadelesidir. İttifak yaptık, büyükşehirde inşallah İYİ Parti'nin başkanını seçeceksiniz. Güzel Türkiye için güleceğiz" dedi.



CUMHURBAŞKANINA 'TERÖRİST' ELEŞTİRİSİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuşmasına, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler. Nasılsınız? İyi misiniz? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan Denizliler iyi misiniz? Koca yürekli Denizliler size terörist dediler iyi misiniz" diye başlayan Akşener şöyle devam etti:



"Şakası bile ne kadar acı, ne kadar kötü biliyor musunuz? 10 milyon seçmeni olan CHP'ye, 5 milyon seçmeni olan İYİ Parti'ye, 1 milyon oyu olan Demokrat Parti ve Saadet Parti seçmenine terörist dedi. (Bu sırada alanda yuh seslerinin yükselmesi üzerine) Hayır yuhlamayın. Biz onlar gibi değiliz. 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı. Bunun ne kadar acı, kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaş, kutuplaştırarak birbirimize düşürterek bu politikayı 17 yıldır sürdürüyor. Ama bu defa pabuç pahalı. Cumhur İttifakı'nı tercih edenlere sesleniyorum. MHP, AK Parti seçmenine sesleniyorum. Sizler bizim için bu ülkenin vatansever, asli unsuru kardeşlerimizsiniz. Bu meydanı şereflendiren Denizlili kardeşlerime sesleniyorum. Sakın ola ki bu arkadaşın sözlerine aldanıp bir kalp kırmayın."



'YEREL SEÇİMDE BİZ OYLANMIYORUZ'



Yerel seçimde liderlerin oylanmadığını söyleyen Akşener, "Biz tartıya çıkmıyoruz. Siz muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz. Türkiye yerel seçimlere Mehter marşı eşliğinde savaşa götürülüyormuş gibi gidiyor. Bu dili cezalandıracaksınız. Ceketini assa seçtirecek duruma geldi. Bu kibirlendirdi, şımarttı. Hangi arabaya bindiği belli olmasın diye aynı arabadan 20 taneyle dolaşıyor. Evet kibirlenme padişahım senden büyük Allah var. Ben bu arkadaşı iyi tanırım 31 Mart akşamı, bu saydığım yerlerde ışıklar yandığı zaman gece yarısı çıkacak diyecek ki. 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım.' Damat gitti attaya. Hemen bakanlar değişti. Şaka gibi bir Tarım Bakanı var. Biliyor musunuz Avrupa'nın en büyük, hayvan yetiştiriciliğinde birinci ülkeymişiz. Yahu bu anguslar nereden çıktı? Şöyle gözlerinize bakmayı unuttu ya. Şöyle bir gözlerinize bakacak. 17 yıl sonra seçmen velinimet olacak. 31 Mart'ta sandığa gittiğiniz zaman şu kulağı şöyle bir çekeceksiniz, şak diye yerine oturacak, ondan sonra mazot, elektrik, doğalgaz zammı geri gidecek. Muhalefete güç verirseniz, o kulağı çekerseniz, kadınlara sesleniyorum şu anne terliğini atarsanız, 1 Nisan'dan itibaren seçmen velinimet olacak. Terörist olan çiftçiye 'ne yapayım abi denecek', emekliye yüzde 10 zam yaptılar, kendisine yüzde 26. O zaman diyecek ki emekli kardeşlerim anladım. Çünkü 2024 yılında arkadaş tartıya çıkacak. 4 yılda istihdam yapılmasını istiyorsanız o kulağı bu şekilde çekeceksiniz Bak kendi kulağımı kıpkırmızı yaptım ve siz de kızartacaksınız. Her türlü iddiaya varım eğer bu kulak çekilirse, bu saydıklarımın hepsi olacak. Ama tersi olursa o zaman zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın işsizlikle ilgili açıklamalarını da hatırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Damat bakan 2.5 milyon insana iş imkanı yaratacağını söyledi. Kapanan fabrikanın yerine yenisi kurulmadığına göre bu 2.5 milyon insana nasıl iş bulacaklar? Cumhuriyet'in tüm varlıklarını sattılar, yerine koymaya kalksanız 250-300 milyar dolara yerine koyamazsınız. En son Tank Palet Fabrikası gitti gümbürtüye. Cumhurbaşkanına sormak isterim, (Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüp) sizi de katmak isterim Sayın Kılıçdaroğlu, o fabrikayı Katarlılardan almak için uçağını bir satsın; Millet olarak biz o fabrikanın çalışması içini her türlü katkıya hazırız. Ben emekliyim, üç aylık maaşımı hemen bağışlayayım. O 500 milyonluk uçağını satması kaydıyla. Hani beka meselesi var ya bu beka meselesi fabrikamızı yerine koysun."



'BEKAYI BEN KOLTUK BEKASI SANDIM'



AK Parti ve MHP'nin beka tartışmalarına da değinip, eleştirilerde bulunan Akşener, "Bekayı ben ilk önce koltukların bekası sanmıştım. Ne olduğuna bir baktım, (Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelip) tanzim satışlar dediniz ya varlık kuyrukları. Birbirlerine söylenmedik söz bırakmadı bu arkadaşlar. Sayın Bahçeli, Haliç'te 41 kere yıkayacaktı. Seçmen bunu kabul etmedi. Bu riyakarlığı kabul etmedi. Sonuç itibariyle 'beka meselesi nedeniyle bir araya geldik' demek zorunda kaldılar. Eğer ülkede bir beka meselesi varsa 17 yıldır sen yönettin, sebebi sensin. Hendekleri hatırlayan var mı. Kaç şehit var? 793 şehit var. Bunun hesabını verdin mi sen kardeşim? Habur'u, Oslo'yu, Dolmabahçe'yi hepimiz hatırlarız. Hendekler kazılırken askere polise kafasını çevirten kim? Ama bu ülkede bir beka sorunu varsa sebebi sensin, ama bunu niye yapıyorlar? Ekonomiyi konuşmayalım diye. İnadına ekonomiyi konuşacaksınız" dedi.



KEMAL KILAÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ



Konuşmasının son bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Herkesin huzurunda Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü bize dediler ki 'partiyi kuramazlar' dediler. Kurdurdular. 'Seçime giremezler' dediler, kapıyı kilitlediler. Desteklediler. Teşekkür ediyorum size. Eğer mecliste bu güç birliği olmasaydı asgari ücretteki o zammı yaparlar mıydı? Bu mezar-pazar olayında demek ki bu siyasi partilerden birisi diğerine dahil olacak. Ama burada küçük ortağa seslenmek zorundayım. Erdoğan'ın ipiyle kuyuya inmeyin. Vallahi içerisinde kalırsınız ha. Sabah söylediğini akşam inkar eder" diye konuştu.



Konuşmasının sonunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar'ı yanına çağıran ve nüfus cüzdanını gösteren Meral Akşener, "Tek bir nüfus cüzdanımız var aha da bu. Tapu da bu. Asla bu nüfus cüzdanının dışında torpilin olmayacak. Asla bu nüfus cüzdanı dışında kayırdığın adam olmayacak. Asla bu nüfus cüzdanını yere düşürmeyeceksin, düşürtemeyeceksin. Beraber olduğumuz için mutluluk duyuyorum, heyecan duyuyorum" dedi.



İki lider konuşmalarından sonra tek tek kürsüye çağrılan başkan adaylarıyla birlikte vatandaşları selamladı, ardından alandan ayrıldı.



Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık (2)



TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Biga ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde çiftçilerle 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamı olarak da 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Daire Müdürleri, STK Temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamı olarak da 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız. Şimdi diyebilirsiniz, 500 lira aldım, bin lira aldım, 5 bin lira aldım, yeterli değil ama hakikaten bu hükümet, bu iktidar şartlarını zorlayarak bu destekleri bir an evvel ödemenin gayreti içerisinde. En başta ben olarak, tabi ki aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü sizlerle ilgili, üreticilerle ilgili ne bir sorun, ne bir problem götürsek her zaman bana şunu söylüyor; 'Bekir üreticimiz bizim başımızın tacı, üreticimize mümkün mertebe ne yapabiliyorsanız, hepsini yapın' diye beni talimatlandırıyor. Çiftçilerimize bugüne kadar verdiğimiz bir değerinde ifadesi olan, 120 milyar lira, yan, 120 katrilyon lira ödeme yaptık. Bu üst üste toplanan rakamlar. Bugünkü rakamlara çeksek belki 350-400 katrilyon lira. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira da kredi temin ettik. Birçok sektör aslında yapılmayan üreticimize yapılıyor. Ama üreticimiz bunu hak ediyor mu. Tabi ki sonuna kadar hak ediyor. Çiftçimiz bundan sonra elektriği yüzde 12 daha ucuza alacak. Elektriğini ticari tarifeden ödemeyecek. Yine çiftçimize 31 Aralık 2018 itibariyle, geçen yılın sonu itibariyle temerrüde düşmüş herhangi bir borcu varsa çiftçimiz Tarım Kredi Kooperatifinden veya Ziraat Bankası'ndan yüzde 10'la yeniden yapılandıracak. Mazot, motorin bu hep derdimiz. Bununla ilgili inanın şartları daha da iyileştirmek için gayrete koyuyoruz. Orman Bakanlığı olarak mazotun bugün pompa fiyatına yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama sizlere verdiğimiz sözler vardı. O sözler çerçevesinde de toplamda bu yıl mazotta 2.8 katrilyon lira destek veriyoruz. Benim hesabıma göre yani toplamda tarımsal faaliyetlere harcanan mazot 6-7 milyar lira civarında. Yarıya yakınını bir şekilde destekleme içerisine aldık. Bu şartları daha da geliştirebilir miyiz. İnanın tüm gayretimiz bu yöndedirö dedi.



Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından girişimcilik eğitimleri kapsamında kurslara katılan kadın çiftçilere sertifikalarını vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kasapoğlu: Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar (2)



SPORCULARLA BULUŞTU



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle ve Hani ilçelerindeki temaslarının ardından merkezdeki Kent Meydanı'na geçti. Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli dallardaki kurs gören öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yüzme havuzu olmayan ilçelerde yüzme havuzu sözü verdiğini, 6 ay içerisinde Diyarbakır'da havuzu olmayan ilçe kalmayacağını ve kentte yüzme şampiyonları yetişeceğini belirterek şöyle konuştu:



"Bizler sporla birlikte barışın dilini, sporun o evrensel barış dilini, teröre karşı, ayrımcılığa karşı, bağımlılığa karşı, uyuşturucuya karşı sanal bağımlılığa karşı kullanacağız. ve gençlerimiz çok daha diri bir zihinle çok daha sağlıklı vücutlarla geleceğe daha güçlü rekabet gücü daha yüksek, aydın bireyler olarak yetişecekler inşallah. Bu gördüğümüz tablo Diyarbakır'ın spor şehri olduğunu herkese ispat eden bir tablo. Biz de bunu, daha da ileriye taşıma noktasında kararlıyız."



Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, ardından kaykay boyaması yaptı. Bakan Kasapoğlu, meydanda sohbet ettiği gençlere kaykay da hediye etti.



İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN 2 KİŞİ, OTOMOBİLLE 500 METRELİK UÇURUMDAN UÇARAK ÖLMÜŞ



BOLU'nun Seben ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Mehmet Arıkan (69) ve Ömer Arslan (75), otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölmüş halde bulundu.



Bolu'da oturan Mehmet Arıkan ve arkadaşı Ömer Arslan dün sabah saatlerinde otomobille Seben ilçesinde bulunan tatil merkezi Seben Kaya Evleri'ne gitmek için yola çıktı. Dünden beri Arıkan ve Arslan'dan haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) aracılığıyla, 2 arkadaşın içinde bulundukları 14 GF 458 plakalı otomobilin Karacasu mevkiinden Seben'e doğru ilerlediğini tespit etti. Durum jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışması başlattı.



Jandarma, Mehmet Arıkan'ın kullandığı otomobili, Seben ilçesine bağlı Korucuk mevkiinde 500 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanmış halde buldu. Zor arazi şartlarının bulunduğu bölgede 500 metre aşağıya inen jandarma ekipleri, otomobilden savrulmuş haldeki Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.



YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ



Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan'ın hayatını kaybettiğini, dünden beri haber alamayan yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınları 500 metre aşağıdaki parçalanmış haldeki otomobili görünce sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Arıkan ve Arslan'ın cesetleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından bulundukları yere orman yolundan giden iş makinesi tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



EGE'NİN EN BÜYÜK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNİN TANITIMI YAPILDI







DENİZLİ'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi basına tanıtıldı. Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisteki ilk nikahı kıydı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlatılan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Hizmete açılmayı bekleyen ve eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin ismini taşıyan 85 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, basına tanıtıldı.



Tanıtıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve daire başkanları katıldı. 500, 1000 ve 2 bin kişilik 3 salon, 6 nikah salonu, 5 seminer salonu ve fuaye alanlarının bulunduğu tesis, davetliler tarafından gezildi. Gezide özellikle çocukların uzayla ilgili merak ettiklerini öğrenebilmeleri ve yeni bilgiler edinebilmeleri için uzay gösteriminin yapıldığı gezegen evi dikkat çekti.



'EGE'NİN EN BÜYÜĞÜ'



Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizlimizde kültür ve sanatın kalbinin atacağı, birçok ihtiyacı yerine getireceğimiz ve birçok etkinlik yapacağımız tesisimizi tamamladık. Ege Bölgesi'nin en güzel, en etkili, kapasite anlamında da en büyüğü olan tesisimizde tüm ihtiyaçları karşılayabilecek. Tiyatro salonumuz haftanın 7 günü hizmet verecek. Toplantı, konferans ve konser salonlarıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. İçerisinde bulunan gezegen evi dediğimiz gezegen evi ile çocuklarımıza eğitimler vereceğiz" dedi. Başkan Zolan, bilim, kültür ve sanatın merkezi olacak tesisin 10 Mart 2019 Pazar günü açılacağını ifade etti.



İLK NİKAHI BAŞKAN ZOLAN KIYDI



Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde yer alan nikah salonunda ilk nikahı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Hatice-Murat Tatlı çiftine mutluluklar dileyen Başkan Osman Zolan ve şahitler, evliliğin karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde uyumla devam etmesi temennisinde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin Hatice Altay-Murat Tatlı çiftine evlilik sürecinde destek olduğu ifade edilirken, dün gerçekleşen geleneksel gelin bohçası götürme merasimine Başkan Osman Zolan'ın eşi Berrin Zolan'ın da katıldığı ifade edildi.



