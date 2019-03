Dha Yurt Bülteni-21

Yolun karşısına geçmek isterken canından olduMANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki İsmail Kahraman bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu



MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki İsmail Kahraman bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.



Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mehmet Saçan'ın kullandığı 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman'a çarptı. Çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin, olay yerindeki incelemesini ardından Kanraman'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Saçan'ı gözaltına aldı.



İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (8)



GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİ



İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçi Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınlarından bazıları, arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini savunarak, görevlilere tepki gösterdi.



Tepkiler üzerine AFAD'dan bir görevli ailelerin yanına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görevli, göçük alanında olması gerektiği gibi çalıştıklarını, bu süreci hızlandırmaları halinde yaşama şansını azaltacakları endişesini taşıdıklarını söyledi. Aile bireylerinden bazıları, çalışmaların yapıldığı alana götürüldü.



YARGITAY BAŞKANI CİRİT'TEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI



SİİRT Üniversitesi'nce düzenlenen Tıp Zirvesi'nde konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Burada hoşgörü ve sevgiyle birlikte bin yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Ama son 60 yıldan beri sürekli terörle boğuşur hale geldik. Bu terör olgusu bizde sürekli kan kaybetmeye sebebiyet verdi. Halbuki bunları hep birlikte çok rahat bir şekilde aşabiliriz" dedi.



Siirt TÜRGEV Emine Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu'ndan düzenlenen Tıp Zirvesi, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.



Açılış konuşmasını yapan Vali Ali Fuat Atik, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurulmasının hemen ardından Tıp Zirvesi'nin düzenlenmesinin önemine değinerek, "Siirt'imizde böyle bir zirvenin yapılıyor olması Siirt için çok anlamlıdır. Biz Siirt'te birçok problemlerle uğraşırken, bu problemleri aşarak üniversitemize yeni bir fakülte kazandırdık ve Tıp Fakültesi kuruldu" dedi.



Vali Atik'in adından söz alan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadığını belirtti. Cirit, "Sayın Dekan, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili bir serzenişte bulundu. Hekimlerin hukuki sorunlarıyla ilgili bir çalıştayımız olacak. Geçtiğimiz ay hukuk fakülteleriyle birlikte hekimlerin hukuki sorunlarını tartıştık. Özveriyle, zor şartlarda görev yapan hekimlerimize yapılan saldırıları her zaman kınadık" diye konuştu.



Siirt'in kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniyete başkentlik, hoşgörü ve sevgiye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Cirit, "Biz kadim bir milletin çocuklarıyız. Burada hoşgörü ve sevgiyle birlikte bin yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Ama son 60 yıldan beri sürekli terörle boğuşur hale geldik. Bu terör olgusu bizde sürekli kan kaybetmeye sebebiyet verdi. Halbuki bunları hep birlikte çok rahat bir şekilde aşabiliriz. Büyük bir devlet olma olgusunu yerine getirebiliriz" dedi.



DENİZLİ'DE 103 GRAM EROİNLE YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, jandarma ve polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği ortak operasyonda 103 gram eroin ile yakalanıp gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Sarayköy İlçe Jandarma Komutanığı ile Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün (salı) uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katılımıyla otomobilde yapılan aramada, 103 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki erkek şüpheliler D.C. ve T.D. ile kadın zanlılar B.C. ve P.I. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Bakan Kurum: İzmir- Antalya arası 519 kilometre bisiklet yolu projesi hazır (2)



TOKİ ANAHTARLARINI TESLİM ETTİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Seydikemer ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki köprü açılışını yaptı. Bakan Kurum ardından Menteşe ilçesine geçip, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 1106 adet konut için anahtar teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, "Muğla'nın kendine has bacalarının en güzel örnekleri Menteşe ilçesinde. Menteşe sokaklarını süsleyen geleneksel Türk evleri, aile yapısını korumayı, mahremiyeti, saygıyı ve mahalle kültürünü bizlere hatırlatmakta. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, tanıtımını yaptımız projede tüm Türkiye çapında 2023 yılına kadar, 250 bin sosyal konut hedefimiz var" dedi.



Konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte hak sahiplerine anahtarlarını veren Bakan Kurum, kentten ayrıldı.



ŞANLIURFA TABİP ODASI'NDAN 'MÜLTECİ' UYARISI



ŞANLIURFA Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik, "En yüksek mülteci nüfusu olan illerden birisi Şanlıurfa'dır. Resmi rakamlara göre ilimizdeki mülteci sayısı 452 bin 534 olup, il nüfusuna oranı yüzde 22.23'dür. Bu rakamın çok daha yüksek olduğu gerçektir. Ortaya çıkan sorunlardan biri de salgın hastalıklardır" dedi.



Türk Tabipleri Birliği Şanlıurfa Tabip Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Tabip Odası'nda düzenlenen açıklamaya, Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik ile Dr. Osman Yüksekyayla, Dr. Mustafa Kamik ve üyeler katıldı. Oda adına açıklama yapan Melik, 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle çeşitli programlar düzenleyeceklerini söyleyerek, kentte yaşanan sorunlara değindi.



Dr. Ömer Melik, "14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü Yılında meslektaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyoruz. Gerek hekimler ve sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük, demokratik haklarının giderek daha da kötüleşmesi gerekse de sağlık göstergelerinin sonuçlar, açışından değerlendirildiğinde toplumun sağlık hakkının da giderek bozulduğu bir süreci yaşamaktayız. Hekimler açısından genel olarak hasta sayısının fazla olması, fazla mesai, nöbetler, emekliliğe yansımayan ve her geçen gün eriyen ücretler, hemen her gün yaşanan sağlıkta şiddet olayları ve hatta meslektaşlarımızın öldürülmesine varan vakalar giderek artış göstermektedir. İlimizde birçok birimde Aile Sağlığı çalışanı bulunmamaktadır. Bu durum koruyucu hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.



ŞANLIURFA BU İKİ ORANDA DA BİRİNCİ: DOĞUM VE ÖLÜM



Şanlıurfa'da ölüm ve doğum oranının Türkiye geneline göre çok yüksek olduğunu aktaran Melik, "Aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 304 ile Türkiye ortalamasının üstündedir. Bebek ölüm hızı ilimizde 1000 canlı doğumda 14,4 iken Türkiye ortalaması 9,1'dir. Anne ölüm hızı maalesef Türkiye ortalamasının iki katıdır. İlimizde bu oran 31,17 olup, anne ölümünün en yüksek olduğu ildir. Doğurganlık oranı ise Türkiye'de 2,07 iken ilimizde 4,29'dur. Doğurganlık oranının da en yüksek olduğu il Şanlıurfa" diye konuştu.



'MÜLTECİ SORUNU, SAĞLIK SORUNUNU DOĞURDU'



Türkiye'nin en fazla mülteci barındıran kenti olması sebebiyle sağlık sorunlarını da artırdığını belirten Melik, şunları söyledi:



"Türkiye genelinde var olan mülteci sorunu ilimizde çok daha fazla kendini göstermekte olup en yüksek mülteci nüfusu olan illerden birisi Şanlıurfa'dır. Resmi rakamlara göre ilimizdeki mülteci sayısı 452 bin 534 olup, il nüfusuna oranı yüzde 22,23'dür. Bu rakamın çok daha yüksek olduğu gerçektir. Yeteri kadar planlama yapılmamasının çok daha büyük sorunlara yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sorunlardan biri de salgın hastalıklardır."



