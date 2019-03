Dha Yurt Bülteni -21

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1ölü, 1'i bebek 2 yaralıADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1ölü, 1'i bebek 2 yaralı



ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Üzümcü ile eşi Cennet Üzümcü ve ismi öğrenilmeyen 1 yaşındaki bebekleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan anne Cennet Üzümcü doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Cennet Üzümcü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Baba Mehmet Üzümcü ile bebeğin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.



Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



TÜNEL İNŞAATINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ







DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde tünel inşatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göcüğün altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından toprağın altından ağır yaralı olarak çıkartılan Türkmenoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, saat 21.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'ndeki Ankara karayolu ile Antalya karayolunu birbirine bağlayacak olan Honaz Dağı Tüneli inşaatında meydana geldi. İşçi Ahmet Türkmenoğlu, tünelin yaklaşık 500 metre derinliğindeki alanda drenaj borusu döşerken, göçük yaşandı. Bu sırada Türkmenoğlu, göçen toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesiyle tünele Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri gönderildi. Tünele giren ekipler, göcük altında kalan Türkmenoğlu'nu çıkardı. Vücudunun yarısından fazlası toprağın altında kalan ve ağır yaralı halde kurtarılan Türkmenoğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.



BAKAN SOYLU: KANDİL'İN ÖNÜNDE BOYNUMUZU EĞİK BIRAKMAYIN



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde ne olursunuz eğik bırakmayın. Odunpazarlılar bizi Pensilvanya'daki şarlatana güldürmezsiniz değil mi? Bizim elimizi hainlerin karşısında eli bağlı çaresiz bırakmasınız değil mi? Allah sizden razı olsun. Sonra şu Kılıçdaroğlu'nu şu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sokmayın canım Allah rızası için" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki temaslarının ardından çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Partisinin Odunpazarı ilçesindeki açık hava toplantısına katılan Soylu, yağmura rağmen yoğun ilgiyle karşılandı. Terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonları anlatan Bakan Soylu, dağa kaçırılarak taciz edilen çocukların hesabını soracaklarını ifade ederek, "Biz insanız, biz aynı zamanda ifade etmem gerekir ki etrafındaki coğrafya ve dünyaya sözü olacak, elini uzatacak, merhamet ortaya koyacak, şefkati gösterecek, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Buradan sizlere söylüyorum 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa götüren, onların eline kalaşnikof verip onları terörist yapmak isteyen ve aynı zamanda onlara taciz edip tecavüz eden o Murat Karayılan hayvanı ile o Cemil Bayık'ın hayvanının burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz" diye konuştu.



'SÖZDE ŞEHİT KATALOĞU ÇIKARAMADILAR'



Bakan Soylu, PKK'nın sözde şehitleri için her yıl çıkardıkları kataloğu bu yıl çıkaramadığını söyledi. İki yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, "PKK her yıl bir katalog çıkartırdı. Sözde şehitleri ile ilgili. Bu yıl 2018 için çıkartamadı. Neden biliyor musunuz? O kadar biçtik ki, o kadar. Eğer o katalog çıkarsa ya ne sayfalar ne de albümler yetecek. 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.



'BOYNUMUZU KANDİL ÖNÜNDE EĞİK BIRAKMAYIN'



Bakan Soylu, dağa kaçırılarak taciz edilen kız çocuklarının hesabını soracaklarını söyledi. PKK ve diğer terör örgütleriyle olan mücadeleye değinen Soylu şunları söyledi:



"Bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde ne olursunuz eğik bırakmayın. Odunpazarlılar bizi Pensilvanya'daki şarlatana güldürmezsiniz değil mi? Bizim elimizi hainlerin karşısında eli bağlı çaresiz bırakmasınız değil mi? Allah sizden razı olsun. Sonra şu Kılıçdaroğlu'nu şu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sokmayın canım Allah rızası için. Bakın Kılıçdaroğlu'nun ayağını attığı yerde ot bitmez. SSK'yı batırdı mı? Televizyonda sorduğum sorulara cevap veremez çünkü onu bir yalanıyla karşı karşıya bıraktım. Fetullah Gülen'e haber gönderdi, dedi ki 'Benden istediği bir şey var mı?' diye sorduğunda 'bakın hocam sizden istediğim bir şey var' dedi. 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Ama illaki yurtta sulh'. Evet 15 Temmuz'u yapanların bildirisinin başında da yurtta sulh konseyi vardı. Dedim ki bunun yalan olduğunu söyle, bunun yanlış olduğunu söyle. Söyleyemez. Kontrollü darbe diyordu ya kontrolü darbenin kontrolünde onlar vardı, onlardan kaçtı millet olsun kontrolü. Hadi söylesin, bu istihbarı bilgi de değil, canlı tanıkları var. İstiyorum ki çıksın söylesin. Çıkıp söyleyemez. Eline CHP gibi bir partiyi geçirdi, size söylemek istiyorum. 50 yıl sonra CHP'nin tarihinde bu adamın yönettiği dönemler kara bir leke olarak kalacak. Anmak istemeyecekler, onun dönemlerini. Onun için Eskişehir'e bir daha bulaştırmayın bunları ne olursunuz."



Bakan Soylu, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği otele geçti.



KONYA'DA, YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRIYA TEPKİ







Mehmet IŞIK/KONYA, - KONYA'da, İnsan ve Medeniyet Harekatı Derneği üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısına tepki gösterdi.



İnsan ve Medeniyet Derneği üyeleri yatsı namazı sonrası Kapu Camii önünde toplandı. Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayan grup, bu katliamlara dur denilmesi gerektiğini belirtti. Grup adına açıklama yapan derneğin Konya Başkan Adem Ceylan, "Saldırganın saldırı için seçtiği yer ve zamandan, silahların üzerine kimi İslam karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı olan kişilerin isimlerinin yazılı olması saldırının sosyal medya üzerinde yayınlanması gibi birçok sembol İslam düşmanlığının bir göstergesidir. Bu insanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından dua eden grup, olaysız dağıldı.



Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi (2)



VALİLİKTE DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun Valiliği'ni ziyaret ederek 100'üncü Yıl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının yüzüncü yılı nedeniyle çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekten çok önemli bir takım hazırlıkları bir aşamaya getirdik. İnşallah dolu dolu bir kutlama, dolu dolu bir etkinlik gerçekten bir sonraki yüzyıl çerçevesinde de önemli izler bırakacak. Gençlerimizi çocuklarımızı bu noktada daha bilinçli şekilde donatacağımız çok anlamlı bir hazırlık içerisindeyiz. Bunları da aşama aşama harekete geçireceğiz" dedi.



Bakan Kasapoğlu, ardından Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen 'Samsun gençliği ile demokrasi buluşması' programına katıldı. Bakan Kasapoğlu burada salonda bulunan gençlerin sorularını yanıtladı.



'SAMSUN'DAKİ KADAR TESİS HİÇBİR YERDE YOK'



Bir katılımcının, gençlerin çok küçük yaşlarda spora başlaması gerektiğini böylece zaman israfının yaşanmayacağını söylemesi üzerine Bakan Kasapoğlu, "Benim de hemen hemen tüm konuşmalarımda vurguladığım bir konu gençlerimizin zamanı iyi değerlendirmeleri. Hiçbir servet hiçbir güç geçen zamanı geri getiremiyor. O yüzden içerisinde bulunduğumuz çağda maalesef zamanı tüketmeye yönelik pek çok tuzak var. Bazen bu tuzakların oyununa geliyoruz. Geçici cazibelerine kapılıyoruz, belki özellikle internet sanal ortam itibariyle ama bu bilinci inşallah hep birlikte güçlü kılmamız lazım. Bunun yanında tabii ki Samsunspor tesisleri açısından belki Türkiye'nin bir numarası. Samsun'daki kadar tesis hiçbir yerde yok. O yüzden Samsun'daki spor yapma oranını artırmamız lazım. Bu tesisleri sizlerin doldurmasını istiyoruz artık. Kadın erkek genç yaşlı engelli engelsiz demeden lütfen bu tesisleri kullanın, eskitin biz yenileyelim. Ama şu an bir özeleştiri bu, bu tesisler yeterince değerlendirilemiyor. Bunun da hepimize bir vebali olur" diye konuştu.



YABANCI FUTBOLCU SINIRLAMASI SORUSU



Bir katılımcının futbolda yabancı oyuncu sınırlaması hakkında yeni bir çalışma olup olmadığı ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kasapoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu bu onların yetkisinde bir konu. Özerk bir yapı. Onlar bir takım çalışmalar yapıyorlar bu konuda. Açıkçası son durumu onlarla konuşmamız gerekiyor. Malum federasyon başkanımız da değişti. Bir başkan vekili var daha sonra seçim olacak. Bir takım çalışmalar yapıyorlar. Altyapıları geliştirmeye yönelik çalışmaları var. Yine tribünlerdeki ve sahadaki şiddete yönelik çalışmalar var. Federasyon bu konularda bir takım çalışmalar yapıyor. Kamuoyunun değişik görüşleri var. Onları da eminim ki dikkati alıyorlar" dedi.



