Dha Yurt Bülteni-21

ŞEHİT AİLELERİ TAPULARINI ALDIMersin'inTarsus ilçesinde 73 şehit ailesine tahsis edilen evlerin tapuları düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. Hiçbir şeyin şehitlerin hakkına karşılık olamayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Şevket Can, "Bu topraklarda rahat bir şekilde yaşıyorsak öncelikle tabii ki Cenab-ı Hakka şükrediyoruz. Sonra da canları, kanları pahasına terörle mücadele ederken can veren kan veren şehitlerimize minnettarlığımızı dile getiriyoruz. Tarsus Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana birçok hizmet gerçekleştirdik ama bütün bu hizmetler için bizleri en çok gururlandıran, onurlandıran hizmetimiz, şehit ailelerimize ücretsiz konut vermemizdi. Sizler evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi bu vatana kurban ettiniz. Sizlerde Aziz Şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Ne yapsak hakkınız ödenmez. Hiçbirşey Şehitlerimizin hakkına karşılık gelemez. Allah hepinizden razı olsun. Bize emanetsiniz" dedi.



Konuşmanın ardından 73 şehit ailesine tapuları teslim edildi.



BİTLİS MERKEZLİ PKK/KCK OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI



BİTLİS merkezli 6 kentte polisin PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeleri ile yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında adı geçen ve halen cevzaevinde bulunan 12 kişi hakkında ise işlem yapıldı.



Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla geçmiş dönemlerde icra edilen faaliyetlerde elde edilen dokümanlar ve istihbari bilgiler doğrulsunda bugün Biltis merkezli Batman, Siirt, Mardin, İzmit veİstanbul'da eş zamanlı Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında adı geçen ve halen cezaevinde bulunan 12 kişi hakkında ise işlem yapıldığı açıklandı.



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -



Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (3)



SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Gebze'de hakkında arama kararı bulunan Şükrü Polat'ın polislere ateş ettiği sırada vurulması olayıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.



Savcılığın açıklaması şöyle:



"Dün saat 15.20 sıralarında Gebze Beylikbağı bölgesinde araç ile seyir halinde bulunan şüpheli şahısların yunus timleri tarafından şüpheli görülerek araçtan inmesinin istenmesi üzerine aracın arka sağ tarafında bir şahsın aniden araçtan inerek elinde bulunan siyah renkte bir tabanca ile elini havaya kaldırarak ateş ettiği, ateş eden şahsın görevli memurlarca tanınan ve hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan soruşturma dosyasında ve Gebze Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu yakalama kararları bulunan Ş.P. isimli şahsın olduğu, bunun üzerine Ş.P.'nin polis memurlarının 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı, kaçarken silahını polis memurlarına doğrultarak 'Yaklaşmayın vururum sizi' diyerek kaçmaya ve polis memurlarına hedef gözeterek ateş etmeye devam etmesi üzerine polis memurlarınca havaya ateş edilerek tekrar 'Dur' ihtarında bulunulduğu, şüpheli Ş.P. cadde üzerinden yukarı doğru gelen aracı ve içerisinde bulunan iki şahsı silah doğrultarak durdurduğu, şahısları silah zoruyla araçtan indirmeye zorladığı, bu sırada kendisini takip etmekte olan polis memurlarına doğru elindeki silah ile ateş ettiği, polis memurlarının da şüpheliye silahla karşılık vermeleri sonucunda şüpheli Ş.P.'nin alın bölgesinden bir ateşli silahlı mermisiyle yaralandığı, olay yerine gelen 112 acil servis ile Anadolu Sağlık Merkezi'ne tedavi amacıyla götürüldüğü, aynı gün saat 18.00 sıralarında ise öldüğünün anlaşıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, soruşturmanın halen devam ettiği, bu kapsamda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü hususları, kamuoyuna duyurulur."



KOCAELİ



Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı (3)



"İŞÇİ SAYILARINIZI ARTIRMAYA ÇALIŞIN"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Nazilli'ye gelerek iş insanlarıyla buluştu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı AK Partili Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı'nın Nazilli belediye başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Bakan Selçuk'a eşlik etti. Bakan Selçuk ilçede, Nazilli Ticaret Odası hizmet binasının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, "Yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'miz büyümeye devam etti ve etmektedir. Türkiye'miz iş yapma bakımından sağlanan kolaylıklar sayesinde, 190 ülke arasından 43'ncülüğe yükselerek, son 15 yılın rekorunu kırmıştır. Sigortalı işçi sayımız her geçen gün artıyor. Ortaya koyduğumuz bu teşvik ve desteklerle 2023, 2051 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemekteyiz. Ben burada iş adamlarımıza sesleniyorum. İşyerlerinizde çalışan işçi sayılarınızı artırmaya çalışın" dedi.



Açılış sonunda 2018 yılında en fazla ihracat yapan iş insanlarına, Bakan Selçuk tarafından plaket verildi. Bakan Selçuk'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan tarafından, içinde yöreye özgü 39 çeşit ürünün bulunduğu 'Uzun Yaşam' adlı sepet hediye edildi.



AÇILIŞ YAPIP, HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ



Bakan Selçuk, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'ne geçerek hayırsever iş insanı Taner Sayın'ın katkılarıyla hayata geçirilen 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nin açılışını yaptı. Programda, hayırsever işadamına teşekkür edip plaket verdi. Bakan Selçuk, "Böyle hayırsever işadamlarımızın sayılarının artması en büyük arzumuzdur. Servisin açılmasını sağlayan hayırsever işadamı Taner Sayın kardeşimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Selçuk daha sonra Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan 'Dallıca Göl Park'ın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk son olarak yine Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan 'Haluk Alıcık Huzur Evi'ne gelerek, huzurevi sakinlerine konuk oldu ve çiçek verdi. Yaşlılarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Bakan Selçuk, çarşıyı gezerek vatandaş ve esnafla da konuştu. Bakan Selçuk, programı kapsamında karayoluyla İncirliova ilçesine hareket etti.



Bakanın Nazilli Sanayi Sitesi tesislerine gelişi



Nazilli Ticaret Odası Tesislerinin hizmete açılışı



Bakan Selçuk'un konuşmaları



İhracatçı işadamlarına plaket vermesi.



Nazilli Devlet Hastanesi'nde 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Servisini hizmete açması



Bakan Selçuk'un Dallıca Göl Parkını hizmete açması



Bakan Selçuk'un, Haluk Alıcık ile huzurevi ziyareti



Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),



Muharrem İnce: Neden beka seçimi olsun; bu bir belediye seçimi







Mehmet YİRUN- Tuna KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), - CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yerel seçimler için yaptığı değerlendirmede, "Başbakan seçmiyoruz. Çöpümüze bakacak, yolumuza bakacak, suyumuza bakacak. Neden beka seçimi olsun. Bu bir belediye seçimidir" dedi.



CHP'li Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katılıp, Belediye Başkan Adayı Fehmi Altayoğlu'na destek verdi. Mitingde ilçe sakinlerine seslenen İnce, "En büyük para banknot kaç para? 200 lira. Onu da hazırladım, cebimde fazla yok ha söyleyeyim. Şimdi şu 200 lira kaç yılında tedavüle çıktı; 2009. 2009'da 200 lira ile 131 dolar alıyorduk. Bugün bu para ile 39 dolar alıyoruz. İşte bir ekonominin çökmesi, bir ülkenin ekonomik olarak dip yapması böyle bir şeydir. Her şeyi konuşuyor ama meydana gelip mazotu, gübreyi, buğdayı konuşmuyor. Her doğan çocuk 5 bin 500 lira borçla doğuyor" diye konuştu.



Samanın Bulgaristan'dan ithal edildiğini söyleyen Muharrem İnce, "Saman bitti, Bulgaristan'dan geliyor. Süt, patates, soğan, domates bitti, vicdan bitti, ahlak bitti. Bir korku düzeni ve korku düzeni üzerinde üretmeyen bir Türkiye. Türkiye'yi üretim ekonomisine geçirmemiz lazım. Çiftçiyi, köylüyü ayağa kaldırmamız lazım. Desteklememiz lazım. Kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olan Türkiye soğan kuyruklarıyla anılıyor artık" dedi.



Yerel seçimler için Cumhur İttifakı'nın 'beka seçimi' söylemini eleştiren İnce, "17 yıl önce memleketin beka sorunu var mıydı? Eğer bugün beka sorunu var diyorsan sebebi sensin. Türkiye bir gün Trakya'ya benzer ise işte o gün mutlu olacağız. Trakya, cumhuriyetçi bir yer, Trakya solcu değil, cumhuriyetçi bir yer. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük nehir. Buradan doğmuş nereye doğru gidiyor? Denize, yani iktidara yürüyor. Belediye Başkanımız Fehmi kardeşim gerçekten güzel hizmetler yapmış ve yapmaya da sizlerin desteği ile devam edecektir. Bu seçimde başbakan seçmiyoruz. Çöpümüze bakacak, yolumuza bakacak, suyumuza bakacak. Neden beka seçimi olsun. Bu bir belediye seçimidir" diye konuştu.



-Alanda toplananlar



-Muharrem İnce'nin konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Tuna KARABEY/HAYRABOLU(Tekirdağ),-



'ANADOLU KADINLARI' ADLI OYUN, SAHNELENDİ



İZMİR'in Foça ilçesinde tamamı kursiyerlerden oluşan tiyatro topluluğu, Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Anadolu Kadınları' adlı oyunu sahneledi.



Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi olan 'Anadolu Kadınları' adlı tiyatro oyununda, Foça Halk Eğitim Merkezi Tiyatro kurslarına devam eden ve tamamı ilçede görev yapan aralarında şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve hizmetlilerin bulunduğu 25 kişi rol aldı. Öğretmen Ümit Görgülü, oyunu, eşi Duygu Çokgezer'in 'Anadolu Kadınları' adlı fotoğraf sergisinden esinlenerek yazdı ve yönetti. Koreografisini ise öğretmen Feridun Sertkaya tasarladı. Reha Midilli Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, 2 bölümden oluştu. Foça Kaymakamı Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça Milli Eğitim eski Müdürü Celal Yıldız, emekli milli eğitim mensupları, bazı siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar oyunu izledi.







Salondan görüntü



Oyundan bölümler



Oyun sonu alkışlar, Kaymakam Ali Çetin ve protokolün çiçek takdimi



Genel ve Detay görüntü



haber- Kamera; Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),



DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANAN 7 ÇOCUĞA KAYAK EĞİTİMİ



KAYSERİ'de denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 7 çocuğa 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında kayak eğitimi verildi. Çocuklar, sertifikalarını törenle aldı.



Kentte çeşitli suçlardan yargılanan ve denetimli serbestlik hükümleri uygulanan yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 çocuğa, Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 hafta süreyle kayak eğitimi verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar, lisans ve sporcu kartlarını düzenlenen etkinlik ile aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da katıldı.



Etkinlikte konuşan Abdulkadir Akın, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da Denetimli Serbestlik Sistemi içerisinde suça sürüklenen çocuk veya yükümlü olarak sisteme dahil olabilmektedirler. Çocukların rehabilitasyonu ve tekrar suç işlemlerinin önlenmesi aşamasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan uzman personellerce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çalışmalara yön verilmekte ve çeşitli eğitimler planlanmaktadır" dedi.



Hayatında ilk defa kayak yapan ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 16 yaşındaki A.E. de kayak eğitimine hevesli ve meraklı olduğunu ifade etti. A.E. "Hocalarımız bizlere hep yardımcı oldular. Hayatımda daha önce hiç kayak yapmamıştım. Kayseri'de yaşamama rağmen ilk defa kayak yapmayı burada öğrendim. Merakım vardı; ama imkanım yoktu. Hevesliyiz ve meraklıyız inşallah bundan sonra devamı gelecektir. Bize bu imkanı veren devletimize devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.



-Çocukların kayak yapması



-Kayseri Cumhuriyet Başsavıcısı Abdulkadir Akın'ın açıklaması



-Sertifika töreni



-A.E. ile röportaj



-Diğer detaylar



Haber- Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,



YEDİGÖZE BARAJI İÇME SUYU PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI



Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli atıldı.



Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yaklaşık 1 milyon kişinin 50 yıl boyunca içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli, İmamoğlu ilçesindeki Musulu Köyü'nde düzenlenen törenle atıldı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, MHP Adana Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.



"YILDA 50 MİLYON TL TASARRUF"



Törende konuşan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, 2 etaplı projenin toplam 1 milyon TL'ye mal olacağını belirterek, "Tüm ova cazibeli suyla beslenecek ve kayıp-kaçak oranı yüzde 60'lardan yüzde 10'a düşecek. Böylece yılda 50 milyon TL enerji tasarrufu sağlamış olacağız" dedi.



Törene katılan protokol



Vatandaşların Türk bayrakları ile görüntüsü



ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna'nın konuşması



Temel atma töreninden görüntü



Haber-Kamera: Ali GÖKDAL-Mislina ERGÖREN-Sedef Nur SEDEF/ADANA,

