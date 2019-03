Dha Yurt Bülteni-21

Preslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktı YOZGAT'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.

YOZGAT'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.



Yozgat şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli metal varil bulunduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bölgeye hareket etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptığı varilde kan izleri tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Cumhuriyet Savcısının izniyle, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kısmi olarak açılan varil içerisinde erkek cesedi olduğu iörüldü.



Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, varil polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Sıkıştırılmış haldeki varil açılarak çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Evde çıkan yangın paniğe neden oldu



ŞANLIURFA'da, 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.



Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın da yaralanan olmazken, evde ise hasar oluştu, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.



Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı



ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim A., vurularak yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği İbrahim A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, İbrahim A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.



Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir (2)



"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE TERBİYE ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI BİR OLALIMö



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla ziyaretinde Bodrum'un ardından Marmaris'e geçti. Soylu, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın seçim çalışmalarına destek vermek için seçim otobüsü üzerinden toplanan kalabalığa konuştu. HDP ve terör örgütlerine yönelik sert konuşmalar ile sözlerine başlayan İçişleri Bakanı Soylu, "Ben 50 yaşındayım ve 50 yıldır Türkiye'yi terör örgütleriyle terbiye etmeye çalışıyorlar. Kurulacak olan baraj, nükleer santraller, yollar ve köprüler hep engellendi. Terörle mücadele etmek için İsrail'den İHA aldık ve arızalandı tamir etmediler. Biz ne yaptık hayal diyenlere, engel olmaya çalışanlara inatla azmettik. Tüm bu yol köprü, şehir hastaneleri, İHA, askeri mühimmatlar yapıldı ve gelinen noktada güçlü hale geldik. Tam düze çıkıyoruz Gezi Olayları, döviz oyunları, darbeler ile bizi yok etmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inanan milletimiz tüm bu oyunları bozarak yürü yanındayız dedi. Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya kardeşlik ve birlik, beraberlik mesajlarını bozmak, kendisinin güçlü olmaması için örgütler bir olmuş saldırıyor. Doğu'da kayyum belediyeleri alacağız, Batı'da işbirliği yaparak sızıp ülkeyi güçsüzleştireceklerinin planlarını yapıyorlar. Türkiye önümüzdeki 4,5 yılda çok büyük sıçrama yapacak. Bunlar son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdilerse şimdide bunu devam ettirmek için ittifak olmuşlar saldırıyorlar. Marmarisli kardeşlerim sizler bu hain planları bozmalısınız. Türkiye'de terör örgütlerine yaşam tüneli açmaya çalışanlara müsaade etmeyiniz. Adamın yüzünde şekil yok, nur yok. Adam diyor ki "Kürdistan'dan biz kazanacağızö. Batı'da Cumhur İttifak'ını anlaşmayla kaybettireceğiz. Yahu Kürdistan neresi kardeşim, sen ne diyorsun. Bunlar Ankara, İstanbul ve birçok şehirde örgütçülerle sözleşme imzalamışlar. İçişleri Bakanı olarak bu terör örgütlerine ve onların oyunlarına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede değerlerimize, İnançlarımız ve güzelliklerimize yapılan saldırılar ortada. Bunların hepsini görüyoruz ve farkındayız. Tüm bunlara karşı artık herkesin bir olması lazım. İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız diyenlere karşı milletimiz var. Bizi ekonomik ve terör örgütleri ile terbiye etmeye çalışanlara, istedikleri elbiseyi biçmeye çalışanlara karşı gelin bir olalımö dedi.



Konuşma ardından seçim otobüsüyle Marmaris Belediyesi Şehir Stadyumu'na geçen İçişleri Bakanı Soylu, burada partililerle birlikte öz çekim yaparak "helallikö istedikten sonra helikopter ile Fethiye İlçesi'ne geçti.







Kurtulmuş: Örtülü ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştır (2)



'BENZEMEZLER İTTİFAKI', BREMEN MIZIKACILARI



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu. Kurtulmuş, Burdur'un eniştesi olarak kentin sorunlarının çözümünde yardımcı olacağını söyledi. Yerel seçimlere değinen Numan Kurtulmuş, "Bizim karşımızdaki, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifak maalesef bir tek motivasyonla hareket ediyor. Ben onlara 'benzemezler ittifakı' diyorum. Bremen mızıkacıları. Hepsi ayrı telden çalıyor. Hepsi başka bir şey söylüyor. Ama hepsinin ortak söylediği bir tek şey var. 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, Tayyip Erdoğan hükümeti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' Bu amaçla şimdi sandıkta bir ittifak yapmayı deniyorlarö dedi.



Türkiye'de beka meselesi olduğunu söylerken laf olsun diye, seçimde 3 tane fazla oy almak için söylemediklerini kaydeden Numan Kurtulmuş, "Gezi Parkı eylemleri olduğunda CHP'nin bazı milletvekillerinin gidip duvarlara 'Zulüm 1453'te başladı' diyenleri ziyaret ettiklerini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu Gezi Parkı'nın en üst noktası 28 Mayıs 2013'ün 6 gün sonrasında 4 Haziran'da grup toplantısında 'Gezi Parkı'nda bu ülkenin geleceği için, özgürlük için mücadele eden genç evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum' dedi. Bunları da hatırlıyorsunuz. 6- 8 Ekim olayları sırasında dağın kontrolündeki siyasi partinin yönetimi, 'Serhildan', yani başkaldırı, yani iç savaş çağrısı yaptı. Halkı sokaklara çağırdı. Dünyanın hiçbir yerinde her birisi beka meselesi olan böylesine önemli meselelerin karşısında siyaset destek vermez. Milli bir duruş sergiler. Siyaset farklı kanaatler sahibi olabilir. Birisi A, birisi Z kadar uzak olabilir. Ama milli meselelerde müşterek olur. Milli duruşları müşterek olur. Millete sahip çıkmak, milletin iradesine sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmakta hepsi aynı yerde durur. Ama ne yazık ki CHP'nin, HDP'nin ve bazı siyasi figürlerin bütün bu süreçlerde milli iradenin yanında durmadığını görüyoruzö diye konuştu.



'BÜYÜK TÜRKİYE İSTİKAMETİNDE YÜRÜYECEĞİZ'



Türkiye'nin bunlar karşısında dimdik durduğunu, Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin omuz omuza vererek bütün bu tehlikeleri aştığını aktaran Numan Kurtulmuş, şöyle dedi:



"Allah'a binlerce şükür. Bugünlere geldik. Şimdi söz, karar sırası sizdedir. Yerel seçimlerde belediye başkanı seçeceksiniz doğru ama Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğini belirleyeceksiniz. Biz buradayız Allah'ın izniyle bu can bu tende olduğu müddetçe yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle bu milletimiz doğru istikamette oy kullanıyor. Bu seçimde de kullanacak. 31 Mart'ta bu millet Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yanında duracak.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Mitinge katılanlar



Kurtulmuş'un konuşması



Hediye verilmesi



Detay



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



Nazilli'de nevruz bayramı konuk ülkelerin katılımıyla kutlandı



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 9'uncusu kutlanan Uluslararası Nevruz Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri de şenlikte gösteriler sundu.



Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen, barış, kardeşlik, dostluk mesajlarının da anlam kazandığı bir gün olan Nevruz Bayramı Nazili'de Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekiplerinin katılımıyla kutlandı.



Kutlamalar İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlandı. Ardından mehteran takımı eşliğinde, kortej yürüyüşü ile Belediye Meydanı'na geçildi. Burada, nevruz ateşinin yakıldı. Yakılan ateşin üzerinden tüm protokol üyelerinin atlamasından sonra, örs dövüldü. Bolluk ve bereketin simgesi olan nevruz sepetini Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'e takdim etti. Protokol üyeleri, geleneksel olarak günümüze dek süregelen boyalı yumurtaları tokuşturdu.



Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakının Nazilil Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, etkinlikteki konuşmasında, "Binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini; ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan, köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak, yüzyılları aşarak bugünlere ulaşan nevruz bayramımız kutlu olsun. Nevruz; binlerce yıllık tarihi sürecin köklü bir mirasıdır ve aynı zamanda bizim için bir iftihar vesilesidir. Türk'ün bahar bayramı olan nevruz; milli doğruluşun, yeniden doğuşun simgesidir. Bugün büyük bir coşku ve önem arz etmektedir. Çünkü Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır. Toprağın uyanıp, nimetlerini sunduğu, gece ile gündüzün eşitlendiği, doğanın canlandığı, dostluğun pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği nevruz bayramına hep birlikte, sizlerle iştirak etmekten dolayı bahtiyarım" dedi.



Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük nevruzun Türk dünyasının ortak bayramı olduğunu belirtip, "Nevruzda Türk dünyasına huzur ve barış diliyorum" dedi.



Nazilli 9. Uluslararası Nevruz Bayramı KKTC, Ukrayna ve Gürcistan'dan gelen ekiplerin halk oyunları gösterileriyle sona erdi.



