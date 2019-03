Dha Yurt Bülteni-21

ANTALYA'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALIANTALYA'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı, İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Hüseyin Koyun idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyon, kavşakta Berna Afsin'in kullandığı 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Berna Afsin, yolcular Furkan Afsin ve Nurcan Çakmak ile kamyon sürücüsü Hüseyin Koyun yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Furkan Afsin, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumlarının iyi olduğu belirtilen 3 yaralının tadavisi sürüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (3)



İLÇE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçtiğimiz 20 Mart tarihinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bugün de saat 14.27'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ilçede bir hafta içinde 1000'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.



PARK ÇADIR KENTE DÖNDÜ



Bölgede yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor. Kriz Merkezine başvuran vatandaşlar, deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini belirterek çadır talebinde bulundu. Acıpayam ilçe merkezindeki Cumhuriyet Parkı, artan ztalep nedeniyle kurulan çadırlarla adeta 'çadır kente' dönüştü. Parka 300'e yakın çadır kuruldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan büyük çadırda da Kızılay tarafından vatandaşların gıda ihtiyaçları karşılanıyor.



Deprem nedeniyle evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle çadırda kaldığını söyleyen Semiha Tasasız, "Büyük depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Bugün de oldu. Çok sallanıyoruz, korkuyoruz. Evlerde kalan yok, hep dışarıdayız. Bizde çadırda kalıyoruz" dedi.



'ÇADIR HAYATI İYİ DEĞİL AMA MECBURUZ'



4 gündür çadırda kaldığını ifade eden Fatmaana Sönmez ise sarsıntılar nedeniyle korkup evlerine giremediklerini belirterek, "4 gündür çadırdayız. Köyümüzde 2 gün kaldık ama eşim okulda çalıştığı için mecburen geldik. Çadır hayatı iyi değil ama mecburuz, sadece geceleri soğuk nedeniyle üşüyoruz. Soğuk oluyor. Sarsıntılar bizi korkutuyor" dedi.



Esma Özdemir de, evlerinin oturulamaz durumda olduğunu, bir haftadır çadırda kaldıklarını ve korktuklarını söyledi.



Lise öğrencisi Mete Özdemir ise çadırda yaşamanın zor olduğunu ifade ederek, "Ben Serinhisar ilçesinde lisede öğrenim görüyorum. Yaşadığım ilçede okullar tatil ama ben yakın ilçede öğrenim görüyorum. Çadırda kalıyorum. Sabahları zor oluyor. Erken gitmek zorunda olduğum için zorluklar yaşıyorum. Deprem ne kadar sürerse o kadar çadırda kalacağız" diye konuştu.



Öte yandan, Acıpayam ilçesinde perşembe ve cuma günü okullar tatil edildi.



ÇAVUŞOĞLU: GOLAN TEPELERİ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN VE SURİYE TOPRAKLARIDIR







DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna ilişkin belgeyi imzalamasını eleştirerek, "Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Hakan Tütüncü'nün mitingine katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Çavuşoğlu'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Antalya milletvekili Mustafa Köse de eşlik etti. Mevcut başkan ve yeniden aday gösterilen Hakan Tütüncü'nün döneminde Kepez'in çağ atladığını belirten Çavuşoğlu, CHP'ye eleştirilerde bulundu. CHP'ye ülkeyi teslim edemeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bunlar iki koyunu güdemezler. Koyun gütmek de marifet ister, bu kardeşiniz o işi çok yaptı. CHP, HDP ile neden ittifak kurduğunu açıklamak zorunda. Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Kürt kardeşlerimiz Antalya'nın her yerinde var, hepsi kardeşimiz. Çanakkale destanını birlikte yazdık. Bizim sorunumuz terör örgütü ile. HDP madem bu kadar Kürt kardeşlerimizi düşünüyordu da neden belediyelerinde Kürt kardeşlerimize hizmet etmek yerine o paraları teröristlere gönderdiler. Kayyum geldi de Kürt kardeşlerimiz şimdi belediyelerden memnun. Çünkü kayyumlar oradaki vatandaşlarımızı adam yerine koyuyor" dedi.



MERAL AKŞENER SORUSU



Miting alanından bir vatandaşın, "Meral Akşener bize niye PKK diyor?" sorusuna Çavuşoğlu, "Meral Akşener niye teröristlerle el ele, diz dize verip siyaset yapıyor onun hesabını versin" yanıtını verdi.



'GOLAN TEPELERİ SURİYE'NİNDİR'



Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Kudüs'e Türkiye'nin dışında kimsenin sahip çıkmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, "ABD Başkanı hukuku hiçe sayarak, BM kararlarını hiçe sayarak bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri işgalci İsrail'in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren ülke var mı? Nerede Arap Birliği, nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır. Bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor" diye konuştu.



Bakan Kurum'dan Giresun'a katı atık bertaraf tesisi sözü (2)



'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİNİ EN AZA İNDİRECEK ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki temaslarının ardından Samsun'a geçti. Bakan Kurum, akşam yemeğinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Türkiye'de yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut olduğunu belirterek, "Acil öncelikli dönüşmesi gereken de 1.5 milyon konutumuz var. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında acil öncelikli alanlardan başlamak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmasını yapmak istiyoruz. Bu anlamda her yıl 300 bin konut dönüşümü yapacağız ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız" dedi.



'BİZİM TERÖR KADAR ÖNCELİĞİMİZDİR KENTSEL DÖNÜŞÜM'



Metruk binalarla ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum, "Bu metruk alanlarla alakalı da biz ne olursa olsun vatandaşımızı riskli binada veya deprem riski veya metrukluktan kaynaklı riskten oluşan binada oturtmak istemiyoruz. En son Kartal'da yaşadığımız olayı hepimiz biliyoruz. 21 tane canımız gitti. Biz 48 gün sonra yıkılan bina ile birlikte 10 binanın da kapsadığı alanda konutlarımızın dün temelini attık. 7 Haziran'da da vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutlarını teslim edeceğiz. Bu metruk binaların yıkımını gerçekleştirerek vatandaşlarımıza da en kısa zamanda onları mağdur etmeyecek şekilde sağlam konutları vereceğiz. Biz bu dönüşümü vatandaşlarımızla el birliği içerisinde kararlı bir şekilde yürütmek zorundayız. Bizim terör kadar önceliğimizdir kentsel dönüşüm" diye konuştu.



Karadeniz bölgesinde iklim değişikliği etkileri ve yaşanan sel felaketleri sonrasında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum, "En son biliyorsunuz Rize'de dere üzerindeki bir binanın yıkımını gerçekleştirdik. Böyle acil öncelikli binaların yıkımı noktasında valilerimizle belediye başkanlarımızla ortak çalışma yürütüyoruz. Aynı şekilde Bakanlığımız koordinasyonunda diğer bakanlıklarımızın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturduk ve iklim değişikliğine yönelik, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekilde çalışma yapıyoruz bu anlamda. Gerekirse kentsel dönüşümü dere güzergahında yapacağımız yani o dere güzergahında hani biz acil öncelikli alanlar diyoruz ya o acil öncelikli alanlar bizim şehirlerimizde, Karadeniz'imizde o dere güzergahı üzerindeki alanlar. Neticede bu alanları da inşallah 1 Nisan sabahı bismillah diyerek yerel yöneticilerimiz ile birlikte yapacağız. ve bu iklim değişikliğinin etkilerini, şehirlere alt yapıya etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle 5 sene çalışacağız" dedi.



HALK BULUŞMASINA KATILDI



Bakan Kurum, ardından İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde düzenlenen 'halk buluşması' programına katıldı. Burada halka seslenen Bakan Kurum, "Samsun'da tam 103 bin metrekare alanı kapsayan millet bahçesi yapım işi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Hiçbir sorun yok. En kısa zamanda size 103 bin metrekare millet bahçesini kazandıracağız ve sizlerin hizmetine sunacağız. Tabi bu bahçemiz Samsun'a yeter mi yetmez. Planladığımız başka millet bahçelerimiz de var. Bahri Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 50 bin metrekare yine Bahçeler Mahallesi'nde 75 bin metrekare alan büyüklüğüne sahip millet bahçeleri projeleri var" diye konuştu.



'BAŞVURU SAYISI BUGÜN İTİBARİYLE 550 BİNİ AŞTI'



Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili olarak ise "Tüm Türkiye çapında, sosyal konut projelerimiz var. Bu sosyal konut projelerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız lansmanını yaptılar. Bu lansman çerçevesinde 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de en az 250 bin sosyal konut uygulaması yapacağız. 2019 yılı için hazırlamış olduğumuz 50 bin sosyal konut projemizi açıkladık ve başvuru sayısı bugün itibariyle 550 bini aştı" dedi.



21'İNCİ DEVLET TİYATROLARI-SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI







SABANCI Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 21'inci Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bugün açılış töreni ve sahnelenen ilk oyun ile başladı.



Merkez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterime ve açılışa Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Adana Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Sevinç Gediktaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.



ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ



Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuşmada, sanatseverlerin 27 Mart Tiyatro Günü'nü kutladı. Geleneksel hale dönüştürülen festivalin bu yıl 21'incisini yaptıklarını belirten Sabancı, "Bu süreklilik ve birliktelik Kültür Bakanlığı ve devlet tiyatrolarıyla Sabancı Vakfı arasında güzel bir iş birliği ve ortaklıktır. Kişiler değişse de birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte yaratılan zenginlikler çok kıymetli. Rahmetli Sakıp Bey bu festivali çok önemserdi. Önemli bir boyutunun da uluslararası olması olduğunu söylerdi. İşte ben de bugün görüyorum ki ülkemize ilk defa gelen sanatçılar ilk olarak Adana'ya geliyorlar. Adana'yı tiyatro haritasında önemli bir yere koyan bir festival oldu. Umarım nice seneleri görür" dedi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise sanatın en basit anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ortaya çıkması olduğunu söyleyerek tiyastronun gerçek insanı sahneye koyduğunu belirtti. Demirtaş, "Dünya'nın en uzun ve prestijli festivalleri arasındaki yerini koruyan tiyatro festivalimiz, Adana'mızın kültür ve sanat şehri olmasında büyük rol oyanayan önemli kilometre taşlarından biridir" diye konuştu.



IŞIL KASAPOĞLU'NA 'YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'



Konuşmaların ardından ünlü tiyatrocu Işıl Kasapoğlu'na 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Güler Sabancı tarafından takdim edilen ödülün ardından, Shaman Dans Grubu tarafından gösteri gerçekleştirildi.



Yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımıyla toplam 31 farklı oyuna ev sahipliği yapacak olan uluslararası festival, 30 Nisan'da sona erecek. Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul'da seyirciyle buluşturan festival, 21'inci yılında 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırlamış; Türkiye'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlemiş olacak. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunların 1 milyona yakın seyirciye ulaşması düşünülüyor.



