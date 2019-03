Dha Yurt Bülteni -21

HATAY'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 ASKER YARALIHATAY'ın Yayladağı ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu, 5 asker yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı - Antakya Karayolu Sungur Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağışlı hava ve yoğun sis nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 17 askerden 5'i yaralanırken, diğerleri ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralanan askerler, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDevrilen araç İtfaiye aracıOlay yerinden detaylarEmek ÇAKILI/YAYLADAĞI (HATAY),========================== Adana 'da başörtülü genç kızlara hakaret iddiasına soruşturma (3)GÖZALTINA ALINDIBaşörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G. isimli kadın, gözaltına alındı. Başlatılan şoruşturma kapsamında kimliği belirlenen kadının, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü 'ndeki sorgusu devam ediyor.ADANA==========================BAKAN GÜL: EN BÜYÜK KÜRT PARTİSİ DE YİNE AK PARTİ'DİRADALET Bakanı Abdulhamit Gül , "En büyük Kürt partisi de yine AK Parti 'dir. Hiç bir şekilde insanımız şu bu diye ayrıma tabi tutamayızö dedi. Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından Demokrasi Meydanı 'nda düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Derya Bakbak Müslüm Yüksel , Nejat Göçer, Mehmet Erdoğan , İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile partililer ve halk katıldı. Mitingde kalabalığa seslenen Bakan Gül, AK Parti'nin seçimlerden zaferle çıkacağını belirterek şunları dedi:"Şu anda yağmur yağıyor, bereket yağıyor. 31 Mart'ta sandıkta Cumhur İttifakı da sandıkta yağacak sağanak gibi. Bu seçimde iki zihniyet, iki anlayış var. Türkiye 'yi daha fazla büyütmek, İslahiye'yi daha fazla büyütmek, Gaziantep'i daha fazla büyütmek için sizlerden destek istiyoruz. Türkiye nereden nereye geldi. Yasakçı Türkiye tarih oldu. Kimse inancından dolayı, düşüncesinden dolayı öteki olmayacak, horlanmayacak, farklı bir muameleye tabi tutulmayacak dedik. Bu seçimde Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, içerde, dışarıda saldırıda bulunuyorlar. Yeni Zelanda 'da camide 50 Müslüman'ı şehit eden, ' Recep Tayyip Erdoğan 'ı ortadan kaldırmak lazım' diyor. Türkiye'yi ortadan kaldırmak lazım diyorlar. Buna İslahiye ve buna Türkiye izin vermez."'EN BÜYÜK KÜRT PARTİSİ AK PARTİ'DİR'AK Parti'nin Türk'ü ile Kürt'ü ile her kesimden vatandaşa hitap ettiğini belirten Bakan Gül, "Biz Türkiye partisiyiz, memleket sevdalısı olan bir partiyiz. CHP 'li, HDP 'li, SP ve İYİ Parti 'li bütün hemşerilerim Türkiye partisi olan Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye en güçlü desteği vermelisiniz. Birileri çıkmış sanki oylar cebinde gibi, Kürtlerin oyu benim cebimde diyor. Bu ülkede hiç kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız. Ben Kürtçe ninnilerle büyümüş kardeşinizim, benim annem beni Kürtçe ninnilerle büyüttü. Bu ülkenin Adalet Bakanı olarak görev yapıyorum. Bu ülkede Kürtçe şarkı dinleyenler gizli kapaklı dinlerdi. Bugün Kürtçe resmi televizyon kanalı var. İnsanın doğduğu yere değil insanlığına bakarız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var bizde. En büyük Kürt partisi de yine AK Parti'dir. Hiç bir şekilde insanımız şu bu diye ayrıma tabi tutamayız. Doğudan, batıya Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ı ile Laz'ı ile bu millet Cumhur İttifakı'na Ak Parti'ye istikrarına sahip çıkacak" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekiler daha sonra ilçe sicim bürosuna geçerek partililer ile sohbet etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------- Demokrasi Meydanı- Kemal Vural'ın konuşması- Fatma Şahin'in konuşmasıBakan Abdülhamit Gül 'ün konuşmasıGenel ve detay görüntülerKadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), -==============================DSP BUCA İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİİZMİR'de DSP'nin Buca İlçe Başkanı Hüseyin Dinçer, görevden istifa ettiğini duyurdu. Dinçer, CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç 'ı destekleyeceğini açıkladı.DSP'nin Buca İlçe Başkanı Hüseyin Dinçer, görevden istifa etti. Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, "Buca'da uzun yıllardır hizmet verdiğim, ilçe başkanlığının kuruluşunu gerçekleştirdiğim DSP Buca İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. DSP Buca Belediye Başkan Adayımız İsmail Bekiroğlu ve meclis üyesi adayları, seçim başladığı günden bu güne kadar kendileriyle ne söylediysem yerine getirmemiş, DSP'nin adını hiç kullanmayıp 'Buca'da oturmuş kendi oyum var' havasında olmalarından dolayı bu kararı almış bulunuyorum" dedi.Dinçer, "5 parti değiştirdikten sonra DSP'den aday olan İsmail Bekiroğlu, DSP'nin rozetini bile takmaya tenezzül etmeyen yanındaki ilçe başkanlarıyla birlikte yollarına devam etsin. Bu şahıslarla aynı çatı altında yürümem mümkün olmadığı için, merhum Genel Başkanımız Bülent Ecevit 'in kemiklerinin sızlamaması için bu şahıslarla yürümekten vazgeçiyorum. Rahmetli Bülent Ecevit'in kurmuş olduğu DSP'nin içinde 20 yıl görev almış bir örgüt emekçisi olarak 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç'ı destekliyorum" diye konuştu.Umut KARAKOYUN/ İZMİR,=========================== Bandırma 'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltı (2)3 KİŞİ TUTUKLANDI Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden çete lideri olduğu öne sürülen S.T. ile S.Ö ve M.P. çıkarılığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan G.A., B.Ö. ve H.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.BALIKESİR===========================