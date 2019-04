Dha Yurt Bülteni-21

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Cumhur ittifakı adayı AK Partili Dr.Mehmet Hilmi Güler mazbatasını alarak görevine başladı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan Cumhur ittifakı adayı AK Partili Dr.Mehmet Hilmi Güler, Ordu Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim törenine katılan Başkan Güler, sıradan bir belediyecilik yapmayacaklarını, hizmet için göreve geldiklerini söyledi. Yeni ekibiyle birlikte çalışma yapacağını da dile getiren Başkan Güler, "Yeni kahramanlarla birlikte yeni hedefler elde edeceğiz. Ordumuzu çok örnek bir şehir yapacağız. Bütün çalışmalarda elimden gelen gayreti göstereceğim. Bunu inşallah birlikte başaracağız. Biz bir yerde artık kolları sıvayıp işe başlayacağız. Devir teslim törenleri bizim için çok anlamlıdır. Ben bu emanetin bilinci içinde bu hayatı bu hep yaşadım. Bundan sonrada bu anlamla sürdüreceğim. Bu 24 saatlere çok anlamlı, çok manalı, nitelikli işler sığdıracağız. Başlarken bu işe 'sevgiyi büyütmeye geldim' demiştim. ve sistem, Ordu buna cevap verdi, bu noktaya geldik. Sevgi bir eksiğimizdi. Şimdi 5 yıllık çalışmamızı, Allah nasip ederse tek bir anahtar kelime söyleyeceğim; o da erdemli davranışlar. Erdemli davranışlar bizim hareketimizin temeli olacak" dedi.



'BÜTÜN İNSANLARA HİZMET EDECEĞİZ'



Milletin kendilerinden hizmetten ziyade erdemli davranışlar, dürüstlük, doğruluk, tutarlılık, içi dışı birlik, delikanlılık, yiğitlik ve mertlik beklediğini de belirten Başkan Güler, "Ordu'nun eğer erdemli davranışları birinci ilke olarak başı alırsa Ordu'yu kimse tutamaz. Ordu'dan yükselen mesajlar sadece Ordu, Türkiye için değil aynı zamanda mazlum milletler içinde çok önemli mesaj olacak. Sıradan bir belediyecilik yapmayacağım. Proje bizim için kolay. Hayatım boyunca hep büyük projeler yaptık. Bundan sonra yapacağımız erdemli davranışları büyütmek. Bunu 19 ilçede de bütün çalışanlarımızdan da bekliyorum. Biz bütün insanlara hizmet edeceğiz, hiç bir zaman üstten bakmayacağız. Neticede biz hizmet için buraya geldik. Burada herkesin oyunu nasıl aldıysak, onların karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Hiç kimse, bundan bir milim şaşarsa beni karşısında bulur" şeklinde konuştu.



'DEDİKODU EDEN İÇERİ GİRMESİN'



Dedikodu yapanların Büyükşehir Belediyesi'nden içeriye girmemesini de isteyen Başkan Güler, "Biz buraya ciddi iş yapmaya geldik, oyun oynamaya gelmedik. Hizmet edeceğiz, dedikodu yok, dedikodu eden içeri girmesin. Bunları yapacak olan bu binadan içeri girmesin. Çalışmayan oturmasın burda. Çalışmayan bize görünmeden çeksin gitsin. Bizde artık söz dönemi bitti, seçim dönemi bitti şimdi geçim dönemi. Lafı büyütmeyeceğiz işi büyüteceğiz. Şuana kadar hizmet eden, bütün hizmet eden her kardeşimize ta Süleyman Felek'e kadar herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Güler törenin ardından, Engin Tekintaş'tan görevi teslim alarak makamında tebrikleri kabul etti.



BURSA'DA ALİNUR AKTAŞ, MAZBATASINI ALDI



CUMHUR İttifakı'nın 31 Mart Yerel Seçimlerdeki Bursa adayı Alinur Aktaş, mazbatasını törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı. Törende konuşan Aktaş, "17 ay önce belediye başkanımızın istifasıyla başlayan süreci bugün seçilmiş belediye başkanı olarak Bursalı hemşehrilerimizin desteğiyle tescilledik"



Bursa Adliyesi Konferans Salonundaki törene Ak Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı.



Mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'den alan Alinur Aktaş törenin ardından yaptığı konuşmada 17 aylık görevine seçilmiş belediye başkanı olarak devam ettiğine dikkat çekti. Başkan Aktaş, "Aldığımız bu emaneti en güzel şekilde temsil edip en güzel şekilde projelerle bir gün bizden çok daha iyi yapacak kardeşlerimize gururla onurla teslim etmenin derdi içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben yalnız başıma bir hiçim. Başta Sayın Valimiz, tüm bürokrat ve yöneticilerimizle, Ak Parti ve MHP İl Başkanım olmak üzere bu memlekete gönül vermiş tüm bakan, milletvekilleri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle ulaşımda, yeşil alanda, imarda, turizmde, ekonomide tabir yerindeyse saat gibi işleyen bir şehri teşekkül ettirmek için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 17 aylık sürede Cumhurbaşkanımızla çok defalar görüştük. 3 gün önce telefon görüşmesi yaptığım için kendimden emin konuşuyorum. Derdimiz heyecanımız Bursa ve Bursa'nın sorunları olacak. Bursa ile yatıp Bursa ile kalkacağız. Çevremdeki insanlardan güzel tatili hak ettin diyorlar. Buna ne vaktimiz var, ne de ortamımız müsait değil. Şimdi çalışma, birlik beraberlik zamanı.



Konuşmasının devamında, "Oy vereni vermeyeni ile 2 milyon 994 bin kişilik Bursa'nın Belediye Başkanı olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Aktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Allah bu emaneti bizde tuttuğu sürece, canımızla başımızla bütün ekibimizle beraber Bursa'ya daha da değerler katmak için var gücümüzle çalışacağız. Her türlü imkanı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız başta, bakanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşları, dernek, oda, spor kulubü herkesle görüşmeye hazır olduğumuzu, canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sefer farklı bir duygu yaşıyorum. İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbata alıyorum. Cenabı Allah bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmenin derdini bize yaşatsın. Bu bir demokrasi yarışıdır. Aday olan tüm arkadaşlarımıza yaşamlarında başarılar kolaylıklar diliyorum. Şehre dair ufku, vizyonu, heyecanı olan her kim varsa siyasi parti fark etmeksizin başımızın tacıdır. Dinleriz istişare ederiz. Çok seri ve hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorum. Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş görev almış tüm belediye başkanları, milletvekillerimize teşekkür ediyorum"



"KONUŞMA DEĞİL İCRAAT ZAMANI"



Aktaş, 50 bin civarında oy farkıyla seçildiğini belirterek, "Bu farkın ne olduğu hiç önemli değil. Ben Bursa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Bu milletin bize gösterdiği desteğe, gecemizi, gündüzümüze katarak cevap vermemiz gerekiyor. Pazartesi sabahı itibariyle çalışmaya başladık. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, yapacağımız çok iş var. Konuşma değil icraat zamanı" dedi.



YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'Lİ YILMAZ, MAZBATASINI ALDI



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görevi İsmail Hakkı Edebali'den devralarak çalışmalarına başladı.



Yıldırım'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, yüzde 56.33'lük oy oranıyla belediye başkanlığına seçilen Oktay Yılmaz, görevi İsmail Hakkı Edebali'den devralarak çalışmalarına başladı. Belediye hizmet binasında düzenlenen devir teslim törenine Başkan Oktay Yılmaz ve ailesinin yanısıra önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, MHP İlçe Başkanı Serkan Aydemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'MİLLETİMİZİN EMANETİ'



Belediye başkanlığının bir insana verilebilecek en önemli emanetlerden birisi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, "Öyle ki bu makama Şehr'ül Emin denilmiştir. Bu da bir şehrin güvenilir idarecisi olmak, halkına hizmet ederken Hakk'a, Hakk'a hizmet ederken halka hizmet ettiğini bilen olmaktır. Mevla'm, bu kutlu emaneti taşırken, bize güç kudret versin. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, hukukunu korumayı nasip etsin, hayırlı işlerimizi, hizmetlerimizi çoğaltsın. Milletimizin hizmetkarı olmak için çıktığımız bu yolda Allah bizi mahcup etmesin" dedi.



'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'



Mevkilerin, makamların geçici olduğunu aslolanın hizmeti elden ele, gönülden gönüle ulaştırmak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Biz bugün milletimize hizmet bayrağını devralıyoruz. Geçmişte yapılan güzel çalışmaları tamamlamak, Yıldırımlılar'ın, huzur, güven ve mutluluğu için yeni projeler üretmek gibi sorumluluğumuz var. Çözüm bekleyen sorunlarımız var. Bundan dolayı kaybedecek vaktimiz yok. Yoğun bir çalışma temposu ile milletimize hizmet edeceğiz. Bunu yerine getirirken, en büyük güç kaynağımız Yıldırımlılar olacak. Bunu başarabilmemizin en önemli kıstaslarından birisi de takım ruhu ile çalışmak. Bugüne kadar, Yıldırım'a önemli hizmetleri olan Başkanımız İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de onun tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bize desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize ve yol arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. İsmail Hakkı Edebali de hizmet bayrağını devrettiği Başkan Oktay Yılmaz'ın başarılı olacağına inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Yıldırım'a 5 yıl boyunca hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Oktay Başkanımız bu bayrağı bir adım daha ileriye götürecektir. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.



MARMARİS BELEDİYE MECLİSİ, KÜLTÜR MERKEZİ'NDE HALKIN KATILIMIYLA YAPILDI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'ndeki yerel seçimlerden Millet İttifakı'ndan Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Oktay, nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı'nı Kültür Merkezi'nde halkın katılımıyla gerçekleştirdi.



Marmaris'te 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi'nde, 69 bin 515 seçmenden 56 bin 151'i toplam 212 sandıkta oy kullandı. 54 bin 751 oy geçerli sayıldı. Oyların 24 bin 464'ünü alan CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı seçildi. Geçen hafta perşembe günü İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Oktay'ın ilk icraatı belediye binası girişindeki dedektörleri kaldırmak, 3'üncü kattaki makam kısmında bulunan sekreterlik, özel kalem de dahil kapılarını sonuna kadar açtırmak oldu. Oktay, Marmaris Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı Armutalan Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezi'nde yaptı. 800 kişilik Tarık Akan Sahnesi'nde yapılan toplantıya halktan yoğun katılım oldu. Toplantıya Oktay başkanlığında yeni oluşan Belediye Meclisi'nin CHP'li 18, AK Partili 8 ve DSP'li 2 üyesi katıldı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şöyle dedi:



"Marmaris tarihinde ilk defa halkın geniş katımlıyla bir meclis toplantısı gerçekleştiriyoruz. İlçe tarihimizde, son 30 yılda iki belediye başkanı oldu. Rahmetli İsmet Karadinç ve eski Başkan Ali Acar. Rahmetli İsmet Karadinç'in anıyor ve mekanı cennet olmasını diliyorum. İki başkanın da hizmetleri göz ardı edilemez, kendilerine teşekkür ediyorum. Seçim döneminde istemeden kırdığım siyasi rakiplerim ve kişiler var ise kamuoyu önünde özürlerimi diliyorum. Burada halkın katılımıyla, halkın gözleri önünde belediye ile ilgili her türlü kararı tartışıyor, konuşuyor ve karara bağlıyoruz. Bundan sonra tüm meclis toplantılarımız halkın geniş katılımıyla yapacağız. Toplantı sonunda vatandaşımızın soru ve dileklerini dinleyeceğiz. Bundan daha güzel şeffaflık olmaz."



Açılış konuşması ardından meclisin 7 maddelik gündem maddeleri okundu. Görüşülen gündem maddelerinden ilki başkanlık divanının oluşturulmasıydı. Yapılan gizli oylamada oy çokluğu ile Belediye Meclisi'nin birinci Başkanvekili CHP'li Ethem Sayar, ikinci Başkanvekili CHP'li Asım Geniş seçildi. Toplantı 7 Mayıs Salı günü saat 15.00'de yine aynı Kültür Merkezi'nde toplanılmak üzere sona erdi.



Gürsu Belediye Başkanı AK Parti'li Işık, mazbatasını aldı



Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeniden belediye başkanı olarak seçilen Mustafa Işık, mazbatasını aldı.



Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeniden belediye başkanı görevine seçilen AK Partli'li Mustafa Işık, mazbatasını aldı. Osmangazi İlçe Seçim Kurulunca BUSKİ Toplantı salonunda gerçekleşen törene Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mükerrem Tekintürk, İl Seçim Müdürü Mehmet Us, ilçe seçim kurulu memurları ve çok sayıda partili katıldı. Osmangazi ilçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Mükerrem Tekintürk, Belediye Başkanı Mustafa Işık'a başarılar diledi. Tekintürk'ün elinden mazbatasını alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceklerini söyledi.



Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldı



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üçüncü kez belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak resmen görevine başlayan Dündar, yeni dönemde de Türkiye ve dünyada ses getirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Osmangazililerin güvenoyunu alarak üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Mustafa Dündar, mazbatasını alarak 2019-2024 hizmet dönemine başladı. BUSKİ Konferans Salonu'nda düzenlenen törene eşi, kızı ve torunu ile birlikte katılan Dündar, mazbatasını Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mükerrem Tekintürk'ün elinden aldı. Mazbata töreninde konuşan Dündar, "Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte Osmangazi'de çok önemli çalışmalara imza attık. Türkiye ve dünyada ses getiren projelere imza attık. Vatandaşlarımız sandıkta önümüzdeki 5 yıl için daha bize yetki ve görev verdi. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız. Önümüzdeki 5 yılda onlara layık olarak görevimizi hakkıyla yerine getireceğiz" dedi.



Düzenlenen törende Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Cumhur İttifakı'ndan 27, Millet İttifakı'ndan ise 18 belediye meclis üyesi de mazbatalarını aldı.



