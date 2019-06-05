DHA YURT BÜLTENİ - 21

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim (ek)

GİRESUNLULARLA BAYRAMLAŞTI

'Millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'dan kara yoluyla geldiği Giresun'da, partililerle bayramlaşıp, 23 Haziran'da yenilenecek seçim için destek istedi. Atatürk Meydanı'nda, partisince düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Bana bu yörenin insanları sorumluluk verdi. Ben her zaman derim; 'Allah'ım beni aileme mahcup etme'. Hiç kimse ailesine mahcup olmak istemez. 31 Mart'ta İstanbul'da seçim yaşadık. Bu bayram aktif görevde olarak Karadeniz'i gezmek istemiştim ama nasip olmadı. Bir avuç insan, ülkenin demokrasisine sıkıntı verdi. İnsanlarımıza ve geleceğimize, demokrasimize darbe vurdular; ama yine seçilmiş belediye başkanı olarak 'Gel kardeşim, gez Karadeniz'i, hasbihal et' dedim. Aile büyüklerime dua ettim, annem ve babamla kardeşimle beraber doğduğum evi ve o köydeki insanlara 'Hakkınızı helal edin' dedim" diye konuştu.

'KÖTÜ SÖZ KONUŞMADIM, KONUŞMAYACAĞIM'

Seçim için kendilerini 31 Mart'a göre daha güçlü gördüklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hele hele şu anda, Giresun'da şu güzel kalabalığı, enerjinizi, sizin insani bakışınızı gözlerinizden anlıyorum. Buradan çıkıp, Ordu'ya giderken, gücüm bir kat daha arttı. Ben siyasete ilk çıktığım günden itibaren 'Ahlaklı siyaset yapacağız' dedim. Siyaset, bu ülkede ahlaklı yapılıyormuş. Ben bunu ispat edeceğim. Bu seçim süresince tek bir kötü söz konuşmadım, konuşmayacağım. Birileri işi gücü bırakmış, benimle uğraşıyor. Benim ailemi Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da da tanırlar. Efendim 'Yunan'mış, Pontus'muş'. Allah akıl versin bunlara. Dua edin, belki verir. Efendim terör örgütleriyle bağlantısı varmış. Şimdi öyle laflar kullanıyorlar ki 'terörist' gibi üzülüyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Bu iftira, yalan konuşma huyu kötü bir şey. Bir başladı mı böyle gider."

Konuşmasının sonunda 23 Haziran seçimi için destek isteyen Ekrem İmamoğlu, Ordu'ya geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahil yolunda konvoy görüntüleri

-İlçelerde selamlama görüntüleri

-Giresun'da bayramlaşma detay görüntüleri

-Konuşma ve genel detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU - Nedim KOVAN - Haluk ŞENTÜRK/ GİRESUN,

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CENNET ADASI'NDA KOLUNU AKREP SOKAN KADINI, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI



MARMARİS'in 1.5 mil açığındaki Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan Sevda Ercan (55), Sahil Güvenlik botuyla yat limanına getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na, saat 16.03'te, 1.5 mil açıktaki Cennet Adası'nda bir kadını akrep soktuğu ihbarı geldi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botunda bulunan sağlık ekipleri sahilde oturan Sevda Ercan'a ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından bota alınan Ercan, Marmaris Yat Limanı'na getirilmesinin ardından hazır bekletilen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüsü)

-Botun yaklaşması

-Sevda Ercan'ın bottan inmesi

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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BALKON DEMİRİNİN KORKULUKLARINA BAŞI SIKIŞAN ÇOCUK KURTARILDI

ADIYAMAN'da, balkonda oyun oynarken başı korkuluklara sıkışan 5 yaşındaki Muhammet Salih Ergün, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Oktay Ergün'e ait tek katlı evin balkonunda oyun oynayan küçük Muhammet'in başı korkuluklara sıkıştı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yakınların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından Ergün, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yakınları Ergün'ü kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekipleri

Başı korkuluklara sıkışan çocuk

Ekipleri çalışması

Çocuğun başı korkuluklardan çıkartılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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OTOMOBİLİN MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ KURTARILDI

ADIYAMAN'da, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgut Reis Mahallesi'nde, Mehmet Tekin 02 AG 226 plakalı otomobiline binmek istediği sırada otomobilin motor kısmından kedi sesinin geldiğini duydu. Kediyi motor kısmından çıkartamayan Tekin, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye eleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kedi kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Otomobil

Motor kısmına giren kedi

Ekiplerin çalışması

Kedi çıkartılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI



KIRIKKALE'de, bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaletepe Mahallesi Deli Osman Cami civarında park halinde bulunan otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ismi öğrenilmeyen otomobil sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, ekipler tarafından doğal yaşamına bırakılırken, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiyenin kaputu açıp müdahale etmesi

Kedinin kurtarılması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ ANKARA,

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