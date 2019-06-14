DHA YURT BÜLTENİ - 21

Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı, o anlar kamerada

ESKİŞEHİR'de Murat İlker Özcan (26), otomobiliyle dolaştığı sırada önünü kesen 5 şüpheliden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralandı. Otomobili kullanmaya devam eden Özcan, 100 metre ileride park halindeki araçlara çarparak dururken, olay anı sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de oturan Murat İlker Özcan, 34 AL 6029 plakalı otomobiliyle dolaşmaya çıktı. Akşam 20.57 sıralarında Özcan Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya sokak üzerine geldiğinde, park halindeki bir otomobilden inen 5 şüpheliden biri elindeki tabancayla önünü keserek ateş etti. Başından ağır yaralanan Özcan aracı kullanmaya devam ederken, yaklaşık 100 metre ileri park haindeki başka araçlar çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat İlker Özcan, ağır yaralı olarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Başından ağır yaralanan Murat İlker Özcan'ın silahlı saldırıya uğradı olay, sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halinde duran bir otomobilden inen 5 şüpheliden birinin elindeki tabanca ile Özcan'a daha sonra da otomobilin arkasından ateş ettiği görüldü.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından 5 şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasını belirleyip kent genelinde yakalanmaları için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası kayıtları

-Saldırının olduğu sokak

-Polisin incelemesi

-Özcan'ın otomobili

-Çarptığı araçlar

-Polis ve güvenlik şeridi

-Sokaktaki polis ekipleri

-Genel görüntüler

Murat İlker Özcan fotoğraf

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Araçta sıkışan hamile kadını itfaiye çıkardı, kaza anı kamerada

BOLU'da, minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minibüste sıkışan 8 aylık hamile Fatma Gül, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hamile eşini hastaneye kontrole götürdükten sonra eve geri dönen İbrahim Gül(36) yönetimindeki 14 AZ 559 plakalı minibüs ile Hakan Kahraman(49) idaresindeki 14 GL 141 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Hakan Kahraman ile 8 aylık hamile eşi Fatma Gül yaralandı. Araçta sıkışan Fatma Gül, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 aracın kavşakta çarpışması yer aldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise kavşağın güvenliksiz olduğunu ve sürekli kaza meydana geldiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Hamile kadının araçtan çıkarılması

-Yaralı kadına müdahale

-Ambulansa bindirilmesi

-Olay yerinden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeni ile şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan'ın ağıla ise yıldırım düştü. Ağıldaki 24 keçi öldü. Yıldırım düşmesinin ardından ağıla koşan Doğan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Doğan'ın haber vermesi üzerine Andırın İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri ağılda incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Telef olan keçiler

Ekiplerin inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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EMİB Başkanı Kaya: Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı, Türkiye doğal taşına katkı sağlıyor



EGE Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, doğal taş ihracatıyla ilgili 2019 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha iyi geçeceğini belirterek, "2019'da şuan ki verilere baktığımızda 1 milyar doları geçebilecek bir noktaya doğru gidiyoruz. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının, Türkiye doğal taşına çok ciddi bir katkı sağlıyor" dedi.

EMİB, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde, Maden İhracatı'nın Yıldızları Ödül Töreni düzenledi. Törende, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta'da bulunan ve 2018 yılında Türkiye'ye 85 milyon dolar döviz kazandıran 36 doğal taş ihracatçı firmaya ödülleri verildi. Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, 2018 yılında yaşanan düşüşe rağmen 2019 yılından umutlu olduklarını söyledi. 2019 yılında doğal taş ihracatında 1 milyar doları geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Kaya, "2018 özellikle maden sektöründe, Türkiye'deki tüm ihracattaki düşüşe paralel bir düşüş yaşadı. Türkiye'de yüzde 8'lik bir düşüş varken biz Ege'yi yüzde 7'lik bir artışla kapattık. Özellikle doğal taş kümelenmelerinin yoğun olduğu Ege Bölgesi'nde, Türkiye'deki düşüşün aksine artıyla kapatmak, Türkiye ihracatına katkı anlamında bizi mutlu ediyor. 916-918 milyon dolarlara doğru geldik. 2019'da bu rakamın 1 milyarı kesinlikle geçecek bir noktaya gidiyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

'ÇİN ABD TİCARET SAVAŞI TÜRKİYE'YE KATKI SAĞLIYOR'

2019 yılındaki en önemli hedeflerinin yeni pazar alanları oluşturmak olduğunu kaydeden Kaya, "Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları, Türkiye doğal taşına çok ciddi bir katkı sağlıyor. Bu kısa süre içerisinde ÇİN ile ABD arasındaki vergisel ve diğer anlamlardaki uyuşmazlıkları bizim lehimize işliyor. Bununda getirdiği bir avantajla, 150-200 milyon dolarlık bir artış bekliyoruz. 2019, 2018'den iyi olacak. Bu elimizdeki verilerin bize gösterdiği bu bir gerçekö diye konuştu.

'DALGALANMALAR BİZİ RAHATSIZ EDİYOR'

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ihracatçıları olumsuz etkilediğini ifade eden EMİB Başkanı Kaya, "Bu stabil ortam devam ederse, 2019'da umarım o kontak kapatan frene basan yatırımcıların yatırım ve üretime yönelmelerini bekliyoruz. 'Dövizin yükselmesi ihracatçıya yarıyor' algısı çok yanlış. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dolar 7,25 seviyesine gelmişti. Dövizin bu fırlamasıyla alıcıların inanılmaz baskı ve talebiyle, daralan dünyadaki ticaret hacminden dolayı birçok firmamız indirim yaptı. 7,25'ten 5,15 seviyelerine geldik. Nakliye ve benzeri girdilerden gelen zamlardan dolayı, zamlar hala bizim sırtımızda duruyor. İhracatçının beklediği şu; yarınını görebilecek, parasını bozarken kaygı taşımadan dünya ile rekabet edecek bir kur olmalı. Bu ciddi dalgalanmalar bizi rahatsız ediyor. Bütün ülkedeki ticari hayatımızı da rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detaylar

-İşadamlarından detaylar

-Ödül töreninden detaylar

-EMİB Başkanı Mevlüt Kaya'nın konuşması

Haber: Ramazan Çetin - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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