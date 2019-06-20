DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu (2)

KAYIP SAYISI 2'YE CIKTI

Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün ardından Emirler Mahallesi'nde de İbrahim Çeliktaş (70) sel sularına kapıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, "Çeliktaş'ın bahçede sel sularını çevirmeye çalışırken suya kapıldığını öğrendik " dedi. Oğlunu kaybeden Ali Akgün ise, "Evimizin önünden köprü geçiyor. Annesi Gülümser elinden tutuyormuş. Köprüde sel suları yükselince elinden kayıp gitmiş" dedi. Yaşanan olayın ardından oğlunu kaybeden Gülümser Akgün de sağlık ocağında tedavi altına alındı. Kayıp sayısının artmasıyla birlikte Bartın Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan bölgeye 8 dalgıç gönderildi. Kayıpları arama çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

-Vali ile röp

-Acılı baba olayı anlatırken

-Kurtarma çalışmalarından detaylar

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Derede devam eden arama çalışmaları

HABER-KAMERA-AYHAN ACAR-BARTIN-DHA

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Silifke'de sağanak, sele yol açtı



MERSİN'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, nedeniyle sel meydana geldi. Yaylada yollar taş ve toprakla dolarken, bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

Yoğun yağış, Silifke ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Yaylası'nda etkili oldu. Akşam saatlerinde bastıran sağanak, yüksek kesimlerden gelen su ile birleşince sel meydana geldi. Selin taşıdığı toprak ve taş yığınları yola dolarken, bazı evleri de su bastı. Mahalleli kendi imkanıyla sel sularından kurtulmaya çalışırken, yollar da tahrip oldu. Bunun üzerine Silifke Belediyesi bölgeye iş makinesi gönderdi. Ekipler sel suları ile birlikte gelen toprak ve taş yığınlarını temizleye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sel sularının getirdiği taşların görüntüsü

Kapanan yolun görnütüsü

Toplanan vatandaşların görüntüsü

İş makinesinin görüntüsü

Taşlar arasında kalan araç görüntüsü

Bozulan yol görüntüsü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Atike CEYLAN ÇAKAR/SİLİFKE (Mersin), -

(BOYUT: 100 MB) (SÜRE: 53 saniye)

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Camide üzerine ayakkabı dolabı devrilen çocuk öldü



KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kuran kursuna kayıt yaptırmak için babasıyla camiye giden Devran Eren (7), üzerine ayakkabı dolabı devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Devran Eren, babası Hasan Eren ile birlikte Kuran kursuna kayıt yaptırmak için Hz. Ali Camii'ne geldi. Küçük çocuk, içerideki işlemler bittikten sonra dışarı çıkmak için ayakkabılarını giymek üzere dolaba yöneldi. Devran'ın dokunmasıyla ayakkabı dolabı üzerine devrildi. Oğlunun dolap altında kaldığını gören Hasan Eren, üzerinden kaldırıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla camiye gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Devran Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Dilovası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Devran Eren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Devran Eren'in üzerine ayakkabı dolabının devrildiği anlar, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dolabın devrilme anı(güvenlik kamerası)

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli),

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Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldı

İZMİT'te 4 katlı bir binanın istinat duvarı yoğun yapış nedeniyle çöktü. Olay sonrasında 23 daire tedbiren boşaltıldı.

Olay gece 03.00 sıralarında İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki 4 katlı bir binanın istinat duvarı yoğun yağışa dayanamayarak ön taraftaki 2 katlı binanın üzerine devrildi. Büyük bir gürültü ile uyanan bina sakinleri kendilerini hemen sokağa atarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, istinat duvarı çöken apartmandaki 13 daire ile duvarın alt kısmında kalan 2 binadaki 10 dairenin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşlar evlerinden çıkarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstinat duvarının çöktüğü sokakta yaşayan Osman Tavşan, "Bu bina yapılalı bir buçuk yıl oluyor. Adam temeli güzel yaptı ama perde duvarı yapamadı. Gerçeği bu. Dün gece saat 03.00'a doğru bir gürültü oluyor. Millet sokağa döküldü. Bir koşup baktık ki, binanın yarısı öbür tarafa çökmüş. AFAD ekibi geldi. Polis, itfaiye, doğalgaz ekipleri geldi. Gereken önlemleri aldılar. Binaları boşalttılar ve milleti yerlerine yerleştirdiler. Yaralı kimse yok fakat bayağı bir çökme var. Tedbir amacıyla binayı boşalttılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çöken duvardan görüntü

Mahalle sakinleriyle röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Validen şehit annesine: Anacığım ağlama



AĞRI'da geçen yıl şehit olan Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç'un (40), adı bir ortaokula verildi. Vali Ömer Seymenoğlu, açılışta duygulanan ve gözleri dolan şehit annesi Meryem Koç'u, "Anacığım ağlama Göksel ölmez" diye teselli etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen yıl mart ayında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Jandarma 6. Kademe Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç'un adı Mavikent Ortaokulu'na verildi. Şehidin adının okula verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, şehidin annesi Meryem Koç, eşi Banu Koç, çocukları Sıla ve Ecem Naz Koç, kız kardeşi Selma Koç ile Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, askerler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda şehidin adını taşıyan bir de köşe oluşturularak, açılışı yapıldı.

Vali Ömer Seymenoğlu, şehit ailesinin il dışında oturması dolayısıyla törenin eğitim dönemi dışında yapıldığını belirterek, 2019- 2020 eğitim döneminin açılış törenini de Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Ömer Seymenoğlu, "Şehitler ölmez. Biz inanmış insanlarız. Dinimiz bunu emrediyor. 'Allah yolunda, millet yolunda, devlet yolunda, din yolunda şehit olanlara ölü demeyiniz' diyor. Biz de bunu kabul ediyor ve inanıyoruz. Göksel kardeşimiz ölmemiştir diyoruz. Ancak ateş düştüğü yeri yakıyor. Elbette bizler devlet olarak, millet olarak, eş- dost olarak çok üzüntülüyüz. Elbette bu üzüntüyü bizler de yaşıyoruz. Ancak en büyük üzüntüyü mutlaka şehidimizin annesi çekiyordur. Yine en büyük üzüntüyü sevgili eşleri, çok değerli kızları, kardeşleri ve yakınları bizden daha çok çekiyordur. Bizim yaptığımız sadece büyük bir fedakarlık yapan şehidimizin adını anarak, ismini yaşatarak, ona sahip çıkarak, ailemizin acısını bir nebze olsa azaltmaya çalışmak, yoksa o acı düştüğü yeri yakıyor" dedi.

'ANACIĞIM AĞLAMA GÖKSEL ÖLMEZ'

Programda bir öğrencinin okuduğu şiirden alıntı yapan Vali Ömer Seymenoğlu, duygulanan ve gözleri dolan şehit Göksel Koç'un annesi Meryem Koç'a dönerek, "Biraz önce genç kızımızın okuduğu şiirdeki gibi, 'Anacığım ağlama' diyor, 'şehitler ölmez' diyor. Bunun üstüne daha fazla söz söylemeye gerek yok. Anacağım ağlama Göksel ölmez" diye konuştu.

Tören açılışın ardından sona erdi. Şehit Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç adına oluşturulan köşede ise özgeçmişiyle gençlik yıllarından fotoğraflar, görevdeyken çekilmiş fotoğraflar ve ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehit Jandarma Uzmaş Çavuş Göksel Koç'un adına yapılan şehit köşesinin açılışından görüntüler

Vali Seymenoğlu konuşması

Detaylar

146 MB- 4. 34

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ANTALYA-DHA)

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Annesi geciken çocuk itfaiyeyi aradı, evden kedisiyle alındı



DÜZCE'de Aybars Kiş (8) evin kapısını kilitleyip giden ve 1 saat sonra geri döneceğini söyleyen annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocuğu polis ekiplerine teslim etti. Çocuk evden çıkartıldığı sırada kedisini de aldı.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Mehmet Akif Sokak'ta meydana geldi. Aybars Kiş isimli çocuğun annesi 1 saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip dışarı çıktı. Annesi söz verdiği saate eve gelmeyen küçük çocuk telefonla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak evde tek başına kaldığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri 2'nci kattaki çocuğu merdivenli araçla alarak aşağı indirdi. Aybars Kiş kedisini de yanına aldı. Evinden indirilen çocuk, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edilerek Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinin eve çıkarken görüntüsü

Çocuğun kedisinin alınmasının görüntüsü

Çocuğun alınmasının görüntüsü

Çocuğun evden indirilirken görüntüsü

Çocuğun polis ekiplerine teslim edilirken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Diyarbakır'da Vali Güzeloğlu, buğday hasadını başlattı

DİYARBAKIR'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla bu yılın buğday hasadına başlandı.

Sur ilçesine bağlı Alibardak Mahallesi'ndeki hasat töreni, Vali Güzeloğlu'nun biçerdövere binip, ilk hasadı toplamasıyla başladı. Güzeloğlu, Diyarbakır'da bu yıl 1,5 milyon ton buğday hasadı hedeflendiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, 3 milyon 200 bin dekarlık alanda yapılacak hasatta, Türkiye ortalamasının 2 katına yaklaşan verim elde edileceğini belirtti. Dekar başına 400 kilogram civarında hasadın toplanacağını kaydeden Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın ve ülkemizin en bereketli üretim havzalarından biri olan üretim merkezi, bereket merkezi Diyarbakır'ımızda buğday hasat sezonunun açılışında bir aradayız. Diyarbakır tarımsal üretimin her alanında, ülkemizin ve dünyanın sayılı üretim merkezlerindendir. Özellikle hububatta buğday merkezli bölgemizin üçüncü büyük üretim havzası ve üretim merkezinde, yaklaşık 1,5 milyon ton bu yıl buğday hasadını gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Sezon başlarken, tüm çiftçilerimizden, vatandaşlarımızdan, hem Diyarbakır hem de bölge için bir uyarıyı yapmak istiyorum. Anızın yani harman sonrası toprakta kalan varlığın, asla yakılmaması gerekiyor. İnanıyorum ki ortak bir sorumluluk gösterilirse Diyarbakır ve bölgede bu anız yangınları giderek azalır, önüne geçmiş olacağız. Silvan projesi kapsamında 8 baraj ve 23 sulama projesinin tamamlanmasıyla il genelinde tarım yapılabilir bütün alanların sulandığı ve Türkiye'de ilk olarak her alanda tarımın suyla buluştuğu kent konumuna bizi ulaştıracak. 235 bin hektar alan, bu proje ile suyla buluşacak. Bunun hazırlıklarını da yapıyoruz."

Görüntü Dökümü

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Hasat yapılan alandan detaylar

Buğday bitkileri

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Vali Güzeloğlu'nun biçerdövere binmesi

Hasat sonrası elde edilen ürünler

Genel ve detay görüntüler

Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,2 GB

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