DHA YURT BÜLTENİ - 21

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Abdulaziz Bakır (57), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Uluslararası İpek Yolu'nda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Abdulaziz Bakır yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bakır, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bakır'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB

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Yalnız oturan kadın evinde ölü bulundu

BURDUR'da yalnız oturan Güzin Şener (49) evinde ölü bulundu.

Burdur Pazar Mahallesi Özdemir Sokaktaki evinde yalnız oturan Güzin Şener'den iki gündür haber alamayan bir arkadaşı polise haber verdi. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında Güzin Şener'in evine geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasından sonra içeri giren ekipler, Güzin Şener'i koridorda hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Güzin Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Güzin Şener'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izi bulunmayan Güzin Şener'in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulans

Evin dış görünüşü

Polis ekipleri

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Eski iş arkadaşıyla tartıştığı otelde pompalı tüfekle ateş açtı

ANTALYA'da çalıştığı oteldeki işinden kovulan kimliği açıklanmayan kişi, eski iş arkadaşıyla tartıştı. Otele gelerek pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan şüpheliyi polis gözaltına aldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin teknik servisinde çalışan adı açıklanmayan bir kişi, geçen günlerde henüz bilinmeyen nedenle işten çıkarıldı. Şahıs, aynı otelde çalışan B.B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otele gelen şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle otelin içerisinde çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Otel çalışanları ve müşteriler korkuyla kaçarken, durum polise bildirildi. Aynı anlarda otelde gerçekleşecek düğüne gelenler ise neye uğradıklarını şaşırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otele gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfek bulunan kişiyi etkisiz hale getirdi. Polise teslim olmaya direnen şüpheli, gözaltına alınarak otelin yanında bulunan polis merkezine götürülürken, olayda kullanılan tüfeğe ise el konuldu. Polis ekipleri olayın yaşandığı otelde inceleme yaptı. Kavgaya karışan B.B. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Zanlı götürülürken foto

HABER- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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İnşaatta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki binanın ikinci katında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın ikinci katında yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ikinci katın balkonundan içeri girip yavru kediyi kurtardı. Yavru kediyi inşaattan indiren itfaiye ekipleri, çocuklar tarafından alkışlanırken, daha sonra kedi sokağa salındı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin kedi kurtarma çalışmaları

-Vatandaşların kurtarmayı izlemesi

-Kedinin kurtarılması

-Kedinin olay yerinden kaçması

-Detaylar

Süre: 01.40 Boyut: 188 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Bartholomeos Kapadokya'da ayine katıldı



FENER Rum Patriği Bartholomeos, Kapadokya bölgesinde düzenlenen ayini yönetti.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Aios Thedoros kilisesinde gerçekleştirilen ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan Kapadokyalılar Dernekler Birliği Başkanı Theofanis Issakidis, Yunanistan ve İstanbul'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirilen ayinde İncil'den ayetler ve ilahiler okundu. Derinkuyu ilçesindeki 1858 yılında İstanbul'da yaşayan Rumların da desteği ile yapılan tarihi Aios Thedoros Kilisesi'ndeki ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayin sonunda Rumca dua eden ve konuşma yapan Bartholomeos, Kapadokya'ya dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları getirdiğini söyledi. Bartholomeos, "İstanbul, Girit, Ankara ve Atina'dan din adamları olarak, siviller olarak hepimiz kardeş ve dost olarak burada bulunuyoruz" dedi.

Yunanistan Kapadokyalılar Dernekler Birliği Başkanı Theofanis Issakidis, ayinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'a Paskalya yumurtası ve Kapadokya haritası hediye etti. Kilisenin çıkışında yağmurdan ıslanan ve duvar dibinde yatan küçük bir köpeği seven Bartholomeos, daha sonra kalacağı otele hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ayinden görüntü

-Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan görüntü

-Bartholomeos'un konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,DHA

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15'inci 'Uluslararası Eskikarağaç Leylek Festivali' başladı

Bursa'da, Karacabey Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği 'Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali', fener alayı ile başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskikaraağaç Leylek köyünün Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye olarak Türkiye'nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olma başarısını gösteren Karacabey'de, Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali bugün başladı. Festivalde hem yetişkinler hem de çocuklar için pek çok etkinliğe imza atıldı. Fener alayı ile başlayan festivalin açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra, Bursa ve diğer kentlerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskikaraağaç Leylek köyünün çok özel bir yer olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Burası Avrupa'da bizi temsil eden bir köy. Uluabat Gölünün kıyısında doğal güzelliklere sahip bir köy. Fakat şimdiye kadar tanınır bir köy olamamıştı. Yaptığımız festival çalışmalarıyla tanınırlığı noktasında ciddi mesafe kat ettik. Sadece senede bir defa yapılan festival değil gelen konukların burada rahatça gezebilmeleri, hoş zamanlar geçirebilmeleri için gölün kenarına bir yürüyüş yolu yaptık. Bunun haricinde konuklarımıza hizmet verecek restoran ve kafelerin açılması konusunda gayret gösterdik. Bunların yanı sıra köylülerimizin oynadığı belgesel tadında da bir film çektik. İnşallah filmimizin galasını yaz sonunda köy meydanında gerçekleştireceğiz" dedi.

Festivalin 2'nci günü leylek koşusuyla devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden ve leyleklerden DRONE görüntüsü

-Vatandaşlardan detaylar

-Fener alayından görüntüler

-Açılış konuşmaları

-Protokolden detaylar

-Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile röportaj

Süre: 4.52 Boyut: 542 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,