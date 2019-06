DHA YURT BÜLTENİ 21

Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta'ya getirildi (2)

ŞEHİDİN NAAŞI DEFNEDİLDİ

Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta'ya, oradan da helikopterle baba ocağı Yalvaç'a getirildi. Ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile doğup büyüdüğü Kurusarı köyüne getirildi.

Kurusarı İlkokulu bahçesine getirilen şehit cenazesi için burada tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Tekbirlerle karşılanan cenaze, araçtan alınarak törenin düzenleneceği alana kadar omuzlarda taşındı. Özgeçmişi okunan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in daha sonra cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Akşam vakti olmasına rağmen ailenin isteği ile tören ertelenmedi.

BABASINA SÜRPRİZ YAPACAKTI

Askerlik Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile erken terhisten yararlanan ve 2 gün sonra terhis olmayı bekleyen şehit Mustafa Önlemeç'in babasına sürpriz yapmayı planladığı, bunu yakın birkaç akrabası ile paylaştığı öğrenildi.

AİLE 1 ÇOCUĞUNU DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Çiftçilikle uğraşan Talip ve Rahime Önlemeç çiftinin 3 erkek çocuğundan en küçüğü, 5 yıl önce Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitirmişti. En büyük çocukları Mustafa Önlemeç'i de şehit veren ailenin ortanca çocuğu Mert (15) ise lisede eğitim görüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Şehit cenaze evinden

Annenin feryadı

Cenazenin köye getirilişi

Askerler tarafından omuzlarda tören alanına getirilmesi

Şehidin özgeçmişinin okunması

Cenaze namazı

Kalabalıktan görüntü

Namaz sonrası cenazenin mezarlığa götürülmesi

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ YALVAÇ(Isparta),

=================================

SAĞANAK, OLTU-NARMAN KARAYOLUNU KAPATTI



ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, Oltu-Narman karayolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanırken, ilçe merkezindeki birçok sayıda evin bodrumunu su bastı.

Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları göle çevirdi, çamur ve çalılar sebebiyle Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saat kapalı kalan karayolunda çok sayıda araç kuyruk oluşturdu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım yeniden sağlandı.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki bodrum kattaki evleri ise su bastı.

Ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Araç kuyrukları

-İş makinasının çalışmalarından detay

-Araç kuyrukları

-Röportajlar

-Evlerin içinden detay

-Kovalara su doldurması

-Ev sahiplerinden röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

=============================

AKSEKİ'DE CEZAEVİ ARACI DEVRİLDİ

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan cezaevi aracı, devrildi. Yaralanan mahkum ve askerler, tedaviye alındı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Akseki- Konya yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Mahkum ve askerlerin bulunduğu cezaevi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu kamerası)

-Kaza yerinden ilk görüntüler

-Yaralılar

-Araçtan görüntü

Haber-Kamera: ANT

Haber: ANTALYA,

===================

ELİNDE SİGARAYLA UYUYA KALAN KİŞİ, ÇIKAN YANGINDA CAN VERDİ



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde yalnız yaşayan ve alkollü olduğu öne sürülen Erdoğan Arslan (45), elinde sigarayla uyuyakaldı. İzmaritin yatağı tutuşturmasıyla çıkan yangında Arslan, alevlerin arasında kalarak can verdi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Uzunpınar Mahallesi'nde çıktı. İşsiz olan ve yalnız yaşayan Erdoğan Arslan, iddiaya göre alkollüyken elinde sigarayla evinde uyuya kaldı. Bir süre sonra sigara izmaritinin yatağı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede odaya sararken, evden yükselen dumanı görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Uzunpınar itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, evdeki yangını kısa sürede söndürürken, yapılan ilk incelemede uyuyakalan Arslan'ın önce dumandan zehirlendiği ardından yanarak can verdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Evden ve itfaiye ekiplerinden detay

-Jandarma ekiplerinden detay

-Olayı izleyenlerden detay

-Hayatını kaybeden Erdoğan Arslan'ın resmi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

==========================

TAKILAN AĞI ÇIKARMAK İSTEYEN GENÇ SUDA KAYBOLDU



OSMANİYE'de Ceyhan Nehri'nde, balık avlayan Hikmet Çalış (19), takılan ağı çıkarmak isterken suda kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Hemite köyünde meydana geldi. Akrabaları ile Ceyhan Nehri'ne gelen Hikmet Çalış, iddiaya göre, ağ atarak balık tutmaya başladı. Bir süre sonra ağın takıldığını fark eden Çalış, çıkarmak için suya girdi. Çalış'ın bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi bir süre Çalış'ı aradı ama bulamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç polisler uzun süre Hikmet Çalış'ı aradı ancak bulamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaya, sabahın ilk ışıklarında yeniden başlanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Dalgıçların hazırlanması

Karanlıkta yapılan arama çalışması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN - İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

==========================================

KAYIP NESRİN'İN ANNESİ: BEN KIZIMIN MEZARINI BİLMEK İSTİYORUM

ZONGULDAK'ta Erkan K.'nın, 2 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuşan anne Yeter Koçaklı, kızının cesedinin bulunmasını istediğini belirterek, "Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Nesrin Koçaklı, iki yıl önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Nesrin, bulunamadı. Polis ekipleri, Nesrin ile en son liman arkasındaki kayalıklarda görülen arkadaşı Erkan K.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Erkan K. gözaltına alındı. Erkan K., genç kızı öldürdüğünü kabul etmese de kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Kayıp Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı, kızının cesedinin bulunmasını istedi.

İki yıldır kızını aradığını söyleyen Yeter Koçaklı, "Erkan K.'ya gittim. 'Benim kızım en son seninle görüşmüş' dedim. 'Kızım neredeyse alayım' dedim. 'Abla ben senin kızını görmedim de, bilmiyorum' dedi. Ama kardeşim en son Erkan K. ile birlikte görmüş. İki buçuk yıldır arıyorum hiçbir yerden haber alamadım. Polisler beni aradı ve 'Nesrin ölmüş biz senin kızının cesedini götüreceğiz hazırlıklı olun' dediler. Ben de iki günden beri hazırlık yapıyorum. Bekledik ama cenazemiz gelmedi. Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Kızımı öldüren Erkan'dan da davacıyım. Benim kızım intihar etmez kendini deniz atmasın. Benim suçlularla işim yok, ben kızımın cesedini arıyorum. Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum" dedi.

Nesrin Koçaklı'nın ağabeyi Emrah Koçaklı da kardeşinin cesedinin bulunmasını istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"İki yıldır benim kardeşim kayıp. Ben sadece cenazemi istiyorum, cenazemi bulup bana teslim etsinler. Ben de gidip defnedeyim. Dua edilebilecek bir toprağı olsun. Ben de cenazem olduğunu bileyim. İki yıldır cenazemizi bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Nesrin Koçaklı'nın annesi ile röp.

-Nesrin Koçaklının Kardeşi ile röp.

-Aileden detaylar

-Cinayet şüphelisinin adliye görüntüleri

-Nesrin Koçaklının fotoğrafı

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

==========================

HATAY'DA ST. PİERRE AZİZ PETRUS VE PAVLUS BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları başladı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi. Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde Hristiyanlar dualar ederek, mum yakıp, dilekte bulundu. Kilise bahçesinde düzenlenen kokteyl ile son bulan ayin sırasında Hatay Emniyet Müdürlüğü, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kilise bahçesinden görüntü

Bayram ayininden genel ve detay görüntüler

-Hristiyan vatandaşların mum yakıp, dilek dilemesinden görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

===============================

Traktör ormanlık alanda devrildi: 1 ölü, 3 yaralı



ÇORUM'un Laçin ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün ormanlık alana devrilmesiyle aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sıtma köyünde meydana geldi. Cihan Kamalı (57) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazada, traktördeki Zeki Kamalı (59) hayatını kaybederken, sürücü Cihan Kamalı ile M.K (15) ve R.K. (12) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Mustafa ULUSOY/ LAÇİN(Çorum),

=====================================