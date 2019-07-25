DHA YURT BÜLTENİ-21

Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.03'te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Kadirli'nin yanısıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre yıkıma yolaçmadığı belirtilen depremde yaralanan olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

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İzmir'de vahşet: Darp edip, pompalı ile vurduktan sonra bıçakladılar



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Sercan Yalkın (20) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edildilip, pompalı tüfekle vurulduktan sonra bıçaklandı. Yalkın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olay anının bir bölümü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Sercan Yalkın sokakta yürürken, daha önce aralarında husumet bulunan O.A. ve T.K. ile karşılaştı. Sercan Yalkın ile O.A. ve T.K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yalkın'ı darp eden şüphelilerden biri ardından yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Karnından yaralanan Sercan Yalkın olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak iki şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yaralı olan Yalkın'ı yakalayıp, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında darp etmeye devam etti. Aldığı darbelerle bir marketin önünde yere düşen Sercan Yalkın, yalvarmalarına aldırış etmeyen saldırganlardan biri tarafından bu kez bıçaklandı. Yalkın, kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada marketin içine alınan Sercan Yalkın'a ilk müdahaleyi bir vatandaş yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Sercan Yalkın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre sonra şüpheliler O.A. ve T.K.'yı yakaladı. Eski İzmir Polis Merkezi'ne götürülen saldırganların sorgulanmasına başlandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada tüyler ürperten saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde Sercan Yalkın'ı kovalayan şüpheliler önce darp ediyor, daha sonra yere düşen gencin bıçaklandığı görülüyor. Olayı gören marketteki ve çevredeki vatandaşların kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden detay

-Güvenlik kamerası

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Gaziantep'te korkutan fabrika yangını (2)- Yeniden



GAZİANTEP'te bir geri dönüşüm tesisinin plastik deposunda yangın çıktı. Alev topuna dönen tesisteki yangına, itfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personelle müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Yangında alevler arasında kalan bir güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yangın saat 23.00 sıralarında 5'inci Organize Sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisin atık plastiklerin bulunduğu depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede endişe ve korkuya yol açan yangında alevler onlarca metre yükseğe çıktı. Tesisin ismi öğrenilemeyen güvenlik görevlisi alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, hafif şekilde yaralandı.

Kentin hemen her bölgesinden duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı güvenlik görevlisini hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personel ile alev topuna dönen tesisteki yangına dört koldan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -

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Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü (2)

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu'nun, silahla vurarak öldürdüğü eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'nun (20) cenazeleri, olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardınan olayın meydana geldiği Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci katta bulunan 10 nolu daireden çıkarıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası polise teslim olan baba Nevzat Aydoğdu'nun sorgusu sürerken, olay anında köpeği gezdirmek için dışarıda bulunan 2 kızı da polis gözetimi altında tutuluyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),

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