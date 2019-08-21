DHA YURT BÜLTENİ - 21

Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı



VAN'ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 35 kişi yaralandı. Sürücü dışında 42 kaçak göçmenin bulunduğu minibüste yaralananlar Van ve Muradiye'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Muradiye ilçesinin Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 43 kaçak göçmen, akşam saatlerinde organizatörler tarafından, batı illerine götürülmek üzere 21 VD 499 plakalı minibüse bindirildi. Kimliği açıklanmayan minibüs sürücüsü, kontrol noktalarında yakalanmamak için patika ve köy yollarını kullandı. Minibüs, Muradiye ilçesinin Beydağı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Devrilen minibüsteki 13 kişi sağ kurtulurken, 35 kaçak yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Van ve Muradiye'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan minibüs

-Yerdeki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Güvenlik ekiplerinden görüntü

-Kaza yeri genel

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adıyaman'da korkutan odunluk yangını



ADIYAMAN'da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden okdu. İtfaiye tarafıdan söndürülen yangın da binada hasar meydana geldi.

Yangın gece saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Gül ait olan 3 katlı binanın zemin katındaki odunluk bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Dumanlardan görüntü

İtafeiye erlerinin yangına müdahalesi

İtfaiye erlerinin soğutma çalışması

Yanan malzemelerden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Protez bacaklı kişi 50 metreden dere kenarına düştü

ANKARA'da, bir bacağı ve bir kolu protez olan Abdullah Altınsoy, arkadaşıyla birlikte tepelik alanda alkol alırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dere kenarına düştü. Protezleri kırılan Altınsoy, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Hacıkadın Deresi'nin kenarında meydana geldi. Sağ kolu ve sol bacağı protez olan Abdullah Altınsoy, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte geldiği dere kenarındaki yamaçta alkol alırken, dengesini kaybederek, uçurumdan düştü. Altınsoy, yaklaşık 50 metre sürüklenerek dere kenarında yerde hareketsiz kaldı. Yanındaki arkadaşı, protez bacağı ve kolu kırılan Altınsoy'u kaldığı yerden çıkaramayınca polisi aradı.

'ANNEME HABER VERMEYİN'

Gelen polis ekibinin çağrısı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınsoy'un düştüğü yere güçlükle ulaşan ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Altınsoy, kurtarma ekiplerine "Bırakın, burada öleyimö, "Anneme haber vermeyinö şeklinde tepkiler gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Altınsoy, sedyeye bağlanarak kurtarıldı.

Sedye ile Hacıkadın Deresi'nin üzerine yerleştirilen kütüklerin üzerinden karşıya geçirilen Altınsoy, alkolün etkisiyle türküler söyledi. Altınsoy, daha sonra ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Abdullah Altınsoy'un türkü söylemesi

Abdullah Altınsoy'un düştüğü yerden kurtarılma çalışması

Abdullah Altınsoy'un söylemleri

Tüm ekiplerin çalışmaları

Dağlık alandan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar



ELAZIĞ'da yayın yapan televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip, program çekimi için Keban ilçesinde indikleri mağarada mahsur kaldı. Mağarada 4 saat mahsur kalan ekip, AFAD ve UMKE tarafından yapılan çalışmayla kurtarılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 televizyonun Genel Yayın Yönetmeni ve' 'Doğa İçin Keşfet' programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Keban ilçesinde bulunan Damla Taş Mağarası'na girdi. Yaklaşık 100 metre derinliği ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu öğrenilen mağaradan 2 saat geçmesine rağmen çıkan olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen televizyon personeli, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiyeye bildirdi. Ekipler, iple indikleri mağaradaki ekibi yukarı çıkardı. Mağaradan çıkarılan ekip, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrolden geçirilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin mağaraya inişinden görüntü

Mahsur kalan kişinin kurtarılması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dorsesi açık kalan kamyon EDS direğine çarptı



BOLU'da, D-100 karayolunda damperi açık kalan kamyon 6 metre yükseklikte bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik yaklaşık 3 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 karayolunun Gölyüzü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mustafa Can (38) yönetimindeki 14 AL 073 plakalı kamyonun iddiaya göre dorsesi arıza yaparak bir anda açıldı. Dorse, kırmızı ışık ihlallerinin tespiti için konulan kameraların bulunduğu 6 metre yükseklikteki EDS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilmek üzereyken dorseye takılarak durdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve Bolu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Karayolları ve polis ekipleri yolda önlem aldı. Belediye ekipleri de vinç yardımıyla direği tutarak kamyonun bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı. Kullanılamaz hale gelen direk vinç yardımıyla yoldan alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik 3 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Direk yerinden söküldüğü sırada ise trafik tamamen kapandı. Araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Direğin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Oluşan trafik

-Direği vince bağlamaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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