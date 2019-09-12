Dha yurt bülteni - 21

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (6)

AİLESİYLE BULUŞTU

İfadesinin ardından serbest bırakılan Ayşe Daşgın, Osmaniye'ye gelen ailesiyle buluştu. Kentte bir otelde kalan ailenin, çocuk yuvasında kalan Reyhan Keçiş'i ise sabah alacakları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Ayşe Daşgın ve yakınlarından görüntü

Ayşe Daşgın ve yakınlarının araca binmesi

Süre: 00'26" Boyut: 49,5 MB

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Çorlu'daki tren kazası mağdurları: Tüm sorumlular bulunup, yargılansın (3)

YENİ BİLİRKİŞİ OLUŞTURULMASINA KARAR VERİLDİ

Çorlu tren kazası davasında tanıkların beyanlarının tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili ile Tekirdağ Barosu davaya katılma talebinde bulundu.

Mağdur avukatlarından ilk sözü alan Can Atalay, sanıkların anlatımlarının suçluların kim olduğuna dair yeni deliller ortaya koyduğunu bu nedenle mahkeme heyetinin suç duyusunda bulunması gerektiğini söyledi. Atalay, "Sanık anlatımlarıyla daha önce hangi makam ne karar vermiş olursa olsun yeni deliller ortaya çıkmıştır. Suç duyurusunda bulunmanız dava açısından zorunludur. Sanıkların anlatımlarıyla yukarıya doğru bir yargılamanın yapılması gerektiği şarttır. Bu olmadan yargılamanın eksik kalacağı bellidir. TCDD vekili katılma talebinde bulundu, kabul edilemez. Bu mağdurların acılarıyla dalga geçmektedir. Bu dosyayı karartmaya çalışan bir kurumun bu davaya katılması hukuka aykırıdır. Keşif acilen yapılmalıdır, ertelenemez. Yargılamaya bundan sonra böyle devam edilemez. Anayasa'ya aykırıdır. Siz bu raporla müşteki ifadesi almaya devam ederseniz, bu silahların eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. Başsavcının istemiyle bilirkişi atanıyor ama bunun nasıl yapıldığına bu kararın nasıl alındığında dair bir belge yok. Bu bilirkişilerin isimlerini başsavcılığa kim verdi? Bu bilirkişileri TCDD talep etti, o atanmasını istedi çünkü suçu örtbas etmek istedi" dedi.

Diğer mağdur avukatları da, yeni bilirkişi heyetinin oluşturulmasını, sorumlular hakkına suç duyurusunda bulunulmasını, dosya kapsamının genişletilmesini, yeniden araştırılma yapılmasını istedi.

SAVCILIK TCDD'NİN KATILMA TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Duruşmada daha sonra iddia makamı görüşlerini sundu. Savcılık mağdur ve müştekilerin katılma kabulünü, Tekirdağ Barosu ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün katılma talebinin reddini, bilirkişi raporu için teknik üniversitelerden isim istenmesini, rapordan sonra suç duyurusu istemenin görüşülmesini, tarafların bildirdikleri Mümin Karasu, Tevfik Baran ve Levent Kaytan gibi tanıkların dinlenmesini, delillerin toplanmasını, sanık Turgut Kurt'un yeniden adli kontrol altına alınmasını, diğer sanıklar Çetin Yıldırım, Özkan Polat hakkındaki adli kontrolün devamını, sanık Celaleddin Çabuk hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

MAHKEME KARARLARI

Mahkeme heyeti duruşmaya 1.5 saat verdiği aranın ardından kararlarını açıkladı. Mahkeme, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi'nden yeni bilirkişi oluşturulmasına, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Barosu'nun suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebinin reddine, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nde Servis Müdürü Vekili olarak görev yapan Mümin Karasu ile Tevfik Baran ve Levent Kaytan'ın tanık olarak dinlenmesine, sanık Turgut Kurt'un yeniden adli kontrol şartı altına alınmasına diğer sanıklardan Çetin Yıldırım ve Özkan Polat hakkındaki adli kontrolün devamına ve Celalettin Çabuk hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına, suç duyurusunun delillerin toplanmasının ardından değerlendirilmesine karar verip, duruşması 10 Aralık tarihine erteledi.

'İLK DURUŞMA İÇİN UMUT VERİCİ KARARLAR ÇIKTI'

Duruşmanın ardından aileler adına açıklama yapan Mısra Öz, "Zorlu günün sonunda alabileceğimiz ve duyabileceğimiz sanırım en olumlu kararları duyduk. En azından taleplerimiz doğrultusunda bir nebze olsun isteğimiz yönde gittiğini gösterdi. İlk duruşma için umut verici kararlar çıktı" dedi.

Mağdur avukatlarından Can Atalay da ilk duruşma için olumlu kararlar çıktığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ailelerin toplanması

Mısra Öz'ün açıklaması

Zeliha Bilgin'in açıklaması

Avukat Can Atalay'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Kamyonet, emniyet şeridindeki minibüse çarptı: 6 yaralı

AKSARAY'da, kamyonetin, emniyet şeridinde duran minibüse çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolunun 58'inci kilometresinde meydana geldi. Ersan Sarıkaya (45) yönetimindeki 68 BT 070 plakalı kamyonet, iddiaya göre emniyet şeridinde park halinde bulunan Şeref Dal (40) yönetimindeki 80 DR 412 plakalı minibüse çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Şeref Dal ile araçta bulunan Gülperi Dal (27), Aslıhan Dal (30), Meral Timi (12), Fadime Dal (3) ve Cafer Dal (4) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Ersan Sarıkaya ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, Ankara'dan Kayseri'ye elma toplaya gittiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların acil servise alınması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAYA

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Kırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 ağır yaralı



BURSA'da, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen TIR, otomobile çarparak ters döndü. Otomobilde sıkışan 3 kişi ile TIR sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Bursa- İzmir karayolu Bakırköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Kahveci yönetimindeki 26 TE 365 plakalı otomobil, ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti. Bu sırada İzmir istikametinden Bursa yönüne giden Suat Uçkun yönetimindeki 16 PD 213 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kasasında sunta plaka yüklü olan TIR ters dönerken, otomobil ise savrularak demir bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Bülent Kahveci ile otomobilde bulunan Rıza Kahveci ve Mustafa Şimşek ile TIR sürücüsü Suat Uçkun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa-İzmir karayolu ise kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü

-Olay yerinden detay

-Devrilen tırdan detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),

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Gaziyi asfalt işçileri darbetti(2)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Zonguldak'ta terör gazisi Hasan Özdemir'in, aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheli iki işçi, savcılık tarafından tekrar gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ZONGULDAK

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