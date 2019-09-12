Dha yurt bülteni - 21

Diyarbakır'da köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak 4 şehit, 13 yaralı (4) - EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE

Görüntü Dökümü

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Hastane önünde bekleyenler

Hastane yönetiminin yaralı yakınlarını bilgilendirmesi

Ambulanslar

UMKE aracı

Olay yerinden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 811 MB

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Cumhuriyet Gazetesi yazarları serbest



KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki 1 Nolu T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi'nin 5 yazarı serbest bırakıldı. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Karikatürist Musa Kart, Yargıtay'ın verdiği kararla yanlıştan dönüldüğünü söyledi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin, FETÖ/PDY'ye yardımdan yerel mahkeme kararının temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi cezalarının infazının durdurulmasına karar verdi. Kandıra'da bulunan 1 Nolu T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Önder Çelik, Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemalgüngör saat 20.30 sıralarında serbest bırakıldı. Cezaevi önünde bekleyen yakınları ile serbest kalan yazarlar kucaklaştı.

'FETÖ İLE İRTİBATLANDIRILDIK'

Karikatürist Musa Kart, cezaevi çıkışında açıklama yaptı. Kart konuşmasında, "Bakın bizim için 30-40 yıl ceza isteminde bulunan savcı FETÖ terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. FETÖ ile irtibatlandırıldık. Çünkü tatil rezervasyonu için bir seyahat şirketini aramıştık. Aynı dosyadan yargılanan ve 5 yıldan fazla ceza istenen arkadaşlarımıza Yargıtay'a gitme hakkı verilmişken bizler yani 5 yıldan az ceza verilenler bu haktan mahrum bırakılmış ve ikinci kez cezaevine yollanmıştık. Üstelik Anayasa Mahkemesi Başkanı 'Hak ihlaline' işaret etmişken, Adalet Bakanı televizyonda 'Bir gün bile içerde kalmamaları gerekir' demişken, doğrusu bu kadar komiklik bir karikatüristin hayal gücünü aşıyor" dedi.

'YARGITAYIN VERDİĞİ BİR KARARLA YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ'

Yargıtay'ın verdiği kararla yanlıştan dönüldüğünü belirten Musa Kart, "Yaklaşık 4.5 ay önce Kandıra Cezaevi'ne girerken şöyle demiştik: Bu dava yani Cumhuriyet davası halkın vicdanında görülmeye devam edilecek. Nitekim öyle de oldu. Yargıtay'ın verdiği bir kararla yanlıştan dönüldü" diye konuştu.

Ardından cezaevinden çıkan Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve yakınları Kandıra yolu üzerinde bir restoranda yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cezaevinden çıkmaları

Yakınlarıyla buluşmaları

Açıklama yapılması

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)

TUTUKLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi, 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA

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20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'da, Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak, motosikletiyle 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Ünal Tamer (56), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ünal Tamer (56), sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla 20 metrelik uçurumdan inerek, sedye ile Ünal Tamer'i yukarıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tamer'in cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tamer'in evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Kaza yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

-Süre: 01.33 Boyut: 173 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın

KAYSERİ'de, kaçak peynir üretimi yapan bir işletmeye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile polis tarafından baskın yapıldı. İşletmede son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını tehdit eden 3 ton peynire el konuldu.

Kayseri'de İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri merdiven altı peynir imalatı yapıldığına dair ihbarı değerlendirdi. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde K.S.'nin işletmeciliğini yaptığı merdiven altı peynir imalathanesine yapılan baskınında son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını tehdit eden 20 kiloluk tenekelerde beyaz peynir, lor peyniri ele geçirildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri imalathanede yaptığı incelemede günü geçmiş peynirlerin muhafaza edildiği tenekelerin paslandığını ve peynirlerin de insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olduğunu belirledi. İşletme sahiplerinin inceleme yapan gıda mühendislerine saldırmak istemesi üzerine işletmeye Çevik Kuvvet polisi çağırıldı. Zaman zaman sert tartışmaların ve itişmelerin yaşandığı işletmede el konulan peynirler Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlara yüklendi. Piyasa değeri 200 bin TL olan peynirlerin imha edileceği öğrenildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri işletmeye idari para cezası kesti. Polis işletme sahibi ve çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baskın yapılan imalathaneden görüntüsü

Peynirlerin kamyona yüklenmesi

Diğer görüntüler

Haber -Kamera: Kayseri-DHA)

Süre: 1.51 saniye Boyut: 208 MB

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