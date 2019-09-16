Dha yurt bülteni - 21

Kazada yaralanan Sude, yaşam savaşını kaybetti

ISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Sude Kılınç (12) hastanede yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan anne Zübeyde Kılınç (39) ile kızı Beyza Kılınç'ın (16) tedavileri sürerken, baba ise taburcu edildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta- Gönen karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası açıklanmayan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç, kızları Beyza Kılınç ve Sude Kılınç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

SUDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sude Kılınç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Zübeyde Kılınç'ın ise sevk edildiği özel hastanede tedavisi sürüyor. Beyza Kılınç'ın da Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Baba Ahmet Kılınç tedavisinin ardından taburcu edildi.

DİNAR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞRULANDI

Sude Kılınç için memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Dinar Merkez Ulu Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene baba Ahmet Kılınç ile Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, bölge esnafı, vatandaşlar ve ailenin yakınları katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve başında sargı olduğu görülen baba Ahmet Kılınç'ı koluna giren yakınları teskin etmeye çalıştı. Sude Kılınç'ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baba Ahmet Kılınç'tan görüntü

Cenaze töreni

Cenazenin araca konulması

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

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Samandağ'da yıkım gerginliği

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kıyı kenar çizgisinde bulunan ve izin alınmadan inşa edildikleri belirlenen yapıların yıkımına başlandı. Yıkımı engellemeye çalışan bölge sakinleri ve belediye çalışanları arasında arbede çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, kararın Samandağ Kaymakamlığı'nca verildiğini söylerken, ev sahiplerinden bazıları, konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiğini öne sürdü.

Samandağ ilçesinin sahil şeridinde bulunan yapılar için 'kıyı kenar çizgisi ve devlet hazinesi içerisinde yer alıp izin alınmadan inşa edildikleri' gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Bu sabah saatlerinde, belediye ekiplerince yıkım çalışmalarına başlandı ancak bölge sakinleri tepki gösterdi. Yıkımı engellemeye çalışan bölgedekiler ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında kısa süreli arbede çıkarken ihbar üzerine bölgeye gelen polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İDDİASI

Yıkımın Samandağ Kaymakamlığı'nın aldığı kararla yapıldığını belirten Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, "Turizm bölgemizde yer alan bu yapıların yıkımının ardından 50 yıllık bir projeyi Samandağ turizmine kazandıracağız" dedi.

Evine yıkım kararı çıkan kişilerden Muhsin Nefşioğulları ise yürütmeyi durdurma kararına rağmen görevlilerin yıkımlara devam ettiğini ileri sürerek, "Elimde yapı kayıt belgem ve yürütmeyi durdurma kararı var. Evimizin yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Belediye, bölge sakinlerinden bazılarına evlerini boşaltmaları için cuma gününe kadar süre tanıdı.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların yıkıma tepki göstermesi

Yıkım esnasından görüntü

Genel ve detaylar

Süre: 02'22" Boyut: 262 MB

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),

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Şifalı su diye bilinen kaynak mühürlendi

DÜZCE-Akçakoca karayolu üzerinde bulunan insanların 'şifalı' olarak bildiği ve sıkça kullandığı suyun aktığı çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Düzce-Akçakoca yolu kenarında bulunan, insanların şifalı diye içtikleri su sakıncalı olduğu belirlenerek mühürlendi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesi'ne konu hakkında tebliği edilen yazıda, "İlçemiz sınırları içinde yer alan 'Şifalı Su' diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.

Tebliğin ardından halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmeleri mühürledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zabıta ekipleri mühür yaparken görüntü

Zabıta ekipleri çeşmeleri sökerken görüntü

Zabıta ekipleri uyarı yazısı yapıştırırken görüntü ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de panele katıldı

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de düzenlenen panelde, "Geleceğe sağlam yürümenin tek yolu, geçmişle el ele tutuşmaktır. Zihinsel bulanıkları, ancak böyle net hale getirebiliriz. Aynaya baktığımızda gördüğümüz flu görüntülerden ancak bu şekilde kurtulabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de 'Ahilik Haftası' dolayısıyla KADEM İl Temsilciliği'nce düzenlenen 'Kadın Girişimciler ve Kooperatifçilik' konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panel öncesi Bayraktar, 'Anadolu Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Panelde konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Bayraktar, tarihsel sürekliliğin, kültürün mirası olduğunu belirterek, "Geleceğe sağlam yürümenin tek yolu geçmişle el ele tutuşmaktır. Zihinsel bulanıkları ancak böyle net hale getirebiliriz. Aynaya baktığımızda gördüğümüz flu görüntülerden ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Zamanın hızlı akışında sele kapılmış gibi savrulmamak ancak kökleri sağlamlaştırmakla mümkün. Modern toplumda anlam arayışlarımız belki her zamankinden daha çetin ve acil. Anadolu topraklarının irfanı sadece kendi dertlerimize değil dünyanın dertlerine de dermandır. Bireyciliğin, hazcılığın, egoist değerlerin kutuplaştığı günümüzde kanserleşmiş insan vurguna fütüvvet iyi gelecektir. Baciyan-ı Rum'un fütüvvet anlayışı insan merkeziydi. Ahiliğin özünde çalışmanın imanla özdeşleştirilmesi vardı. Dolayısıyla bu teşkilata hayat veren bir bakış açısı, felsefe, değerler seti ve bunlarla gerçekleşen ruhsal tekamül söz konusu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın konuşması

-Genel detay

Süre: 335 MB

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,DHA

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Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal bastılar

MERSİN'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 'Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme' temasının işlendiği kampanyaya katılan Toroslar Belediyesi, hafta boyunca düzenleyeceği kutlamaların ilkini bisiklet sürme etkinliği ile başlattı.

Her yıl 16- 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl Toroslar Belediyesi de çeşitli etkinliklerle katılıyor. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da, belediye personelleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Toroslar Belediyesi önünden bisiklet turu atarak, Toroslar İlçe Kaymakamlığı'na kadar pedal çevirdi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği bisiklet sürme etkinliği öncesinde belediye hizmet binası önünden vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla düzenlenen kampanyaya bu yıl Toroslar Belediyesi'nin de dahil olduğunu belirterek, hafta boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklere tüm Türkiye'yi ve Mersinlileri davet etti.

Başkan Yılmaz, kutlamalar kapsamında bisiklet sürme etkinliği gerekleştirdiklerini belirterek, "6-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın değişik kentlerinde bisiklet sürme, yürüyüş, koşu, toplu ulaşım araçlarını kullanma, arabasız gün etkinliği, işe ve eve bisikletle gitme gibi değişik faaliyetlerin yer aldığı kutlamaları bu yıl biz de hafta boyunca düzenleyeceğimiz pek çok renkli aktiviteyle taçlandıracağız. Burada amaçlanan, kent hayatında yaşanan sorunlar, stres, trafik, çevre kirliliği ve hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve kentimizde yapabilecekleri ortaya koymaktır. Biz Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu hedeflerini benimsiyoruz. Doğru ve medeni olan her şeyi kentimize ve ilçemize getirmekte kararlıyız. Tüm Türkiye'ye ve Mersin'e birlikte yürüyelim, birlikte koşalım ve birlikte bisiklet sürelim diyorum. Hafta boyunca yapılacak etkinliklerimize herkesi davet ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz'ın, belediye personeli, STK Temsilcileri ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen ile birlikte katıldığı bisiklet sürme etkinliği, Toroslar Kaymakamlığı'nda son buldu.

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin'in de eşlik ettiği programın ardından Çağdaşkent Anadolu Lisesi'ne geçilerek, Toroslar Belediyesi tarafından okula 'Metal Bisiklet Park Yeri' hediye edildi.

Okul bahçesine bisikletle girerek, öğrencilerle selamlaşan Başkan Yılmaz, özellikle gençlerin okullarına bisikletle gelmelerini teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. İnşallah sağlıklı ve başarılı nesillerle geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu etkinliğimizde desteklerini esirgemeyen Kaymakamlığımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, STK temsilcilerimize ve okul yönetimimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaymakam Şahin de Belediye Başkanı Yılmaz'ın girişimiyle hazırlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri ile güzel bir farkındalık yaratıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Umarım şehrimiz, bisiklete uygun bir kent haline gelir ve artık ulaşımımız, bisiklet ve yaya öncelikli olur. Böylelikle daha modern ve hareketli bir toplum oluruz."

Başkan Yılmaz, daha sonra İlçe protokolü, STK temsilcileri ve öğrenciler ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan kalabalık

-Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz konuşurken

-Bisiklet turundan genel ve detay görüntü

-Grup kaymakamlığa gelirken

-Grubun kaymakamlık önündeki görüntüsü

-Başkan Yılmaz bisikletle okula gelip öğrencileri selamlaması

-Okuldaki bisiklet turu

-Başkan Yılmaz konuşurken

-Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin konuşurken

-Okul önünde fotoğraf çekilirken

(BOYUT: 449 MB) (SÜRE. 4 DK)

Haber-Kamera: MERSİN,

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Ahır yangınında 20 küçükbaş hayvan telef oldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ahırda çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 5 bin saman ile ot balyası yanarak kül oldu.

Malkara'da çiftçilik yapan Hacı Salim ve kardeşi Haydar Salim'e ait Ahmetpaşa karayolu üzerinde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle de kısa sürede büyüyen alevler saman balyalarını tutuşturdu. Ahırda dumanların yükseldiğini görenler kardeşler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çiftlikte bulunanlar ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları çıkarıp bir yandan da yangına hortum ve kovalarla su dökerek müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri güçlükle kontrol altına alarak, iş makineleri yardımıyla söndürdü.

Yangında ahırda bulunan ve kurtarılamayan yaklaşık 20 küçükbaş hayvan telef olurken, 50 çuval hayvan yemi, yaklaşık 5 bin saman ve ot balyası ile bazı tarım makineleri kül oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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alev alev yanan ahırdan detay

yanan küçükbaş hayvanlardan detay

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Söndürme çalışmalarından detay

Yangın ve çevreden detaylar

Kalabalıktan detay

Yanan saman ve ot balyaları

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

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