Dha yurt bülteni-21

Zabıt katibi cinayeti şüphelisinden itiraf: Ben öldürdüm

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 2017 yılında emekli zabıt katibi Çetin Okatan'ı (50) öldürdüğü suçlamasıyla, yaklaşık 1 yıl sonra yakalanıp tutuklanan Ferhat Caner (32) yargılandığı davada cinayeti itiraf etti. Ferhat Caner, "Çetin Okatan'ı ben öldürdüm. Ama kasıtlı olarak öldürmedim" dedi. Öldürülen zabıt katibinin ağabeyi Mehmet Okatan ise cinayet şüphelisinin mahkemede yalan ifade verdiğini söyledi.

Ailesinin 4 Temmuz 2017 tarihinde, hakkında polise kayıp başvurusunda bulunduğu, Alanya Adliyesi'nde zabıt katipliğinden emekli Çetin Okatan, 20 Temmuz 2017'de Gazipaşa'ya bağlı Hasdere Mahallesi'nde dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Okatan'ın bir alacağını konuşmak üzere Ferhat Caner ile 4 Temmuz'da Gazipaşa'ya gittiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Okatan ile Caner'in markete beraber girdiklerini ve alışveriş yaptıklarını, ardından Okatan'ın kayıp olan aracıyla olay yerine doğru gittiklerini tespit etti.

1 YIL SONRA YAKALANDI

Olayın ardından şüpheli olarak aranan Ferhat Caner, 31 Ağustos 2018 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde cinayet masası ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı. Ferhat Caner'in 'yaralama', 'dolandırıcılık', 'hakaret', 'sahte kredi kartı üretme ve satma' gibi 20 ayrı suçtan arandığı, 2014 yılında da cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Eski suçlarından da hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Ferhat Caner, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BEN ÖLDÜRDÜM'

Tutuklanmasının ardından Tarsus Cezaevi'ne sevk edilen Caner, 10 Eylül'de, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp savunma yaptı. Mahkemeye öldürülen Çetin Okatan'ın eşi, çocukları, avukatları ile ağabey Mehmet Okatan da katıldı. Ferhat Caner, 10 Eylül 2018 tarihinde Gazipaşa Savcılığı'na verdiği ifadesini yineledi. Suçunu itiraf eden Caner, "Ben icra kapsamında düzenlenen ihalelere girerek geçimimi sağlarım. Çetin Okatan'ı 4 yıldır tanırım. Ben bu şahısla adliyeye gidip gelme esnasında tanıştım. Çetin Okatan'ı ben öldürdüm. Ama kasıtlı olarak öldürmedim. Bizim olay mahalline gitme amacımız konuşmaktı. Olay mahalline sabah gittik. Konuşma amacımız aramızda var olan ticari ilişkiydi. Cezaevi firarisi olduğum için ihalelere kendim giremiyordum. Firari olduğum için Giray Hancıoğlu ismini kullanıyordum. Adliyeye girerken bana kimlik sorulmuyordu. Çetin Okatan yanıma gelerek beni alıyordu ve Alanya Adliyesi'ne bu şekilde giriyordum. Çalıştığı yere ve odasına girebiliyordum" dedi.

İHALELERE GİRİYORDU İDDASI

İhalelere girmek için Çetin Okatan'a para verdiğini iddia eden Caner, "Gazipaşa'da taşındığımdan beri firari olduğum süreç içerisinde Alanya Adliyesi'ne bu şekilde girebiliyordum. Çetin Okatan benim adıma ihaleye gireceğini belirttiğinden kendisine adliye içerisinde elden 50 bin TL, adliyenin karşısındaki kafede 190 bin TL verdim. Kendisi bana ihalelere girdiğini belirttiği tarihlerde girmemiş. Zaten aramızdaki tartışma konusu da buydu. Bu sebepten dolayı tartışıyorduk. Hasdere'de bulunan suyun olduğu köprübaşındaki yere gitme ve konuşma teklifinde kendisi bulundu" diye konuştu.

MAHKEME ERTELENDİ

Tarafları dinleyen Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, mahkemeye gelmeyen tanıkların dinlenmesine, icra mahkemeleri, icra daireleri ve sulh hukuk mahkemelerindeki satışlara katılıp katılmadığının araştırılmasına kararı verdi. Tarsus Cezaevi'nde tutuklu olan Ferhat Caner'in ise tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

'ÇELİŞKİLER VAR'

Ağabey Mehmet Okatan, duruşmaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yargıya güvendiklerini söyledi. Olayın ardından ailesinin psikolojisinin bozulduğunu aktaran Mehmet Okatan, "2017 yılı 20 Temmuz'da kardeşim Çetin Okatan'ı Gazipaşa'nın Hasdere mevkiinde Ferhat Caner isimli kişi arkasından vurarak katletti. Öldürdükten sonra üzerini çalıyla gizleyerek kardeşimin aracını da alıp kaçtı. Kaçış süreci 13 ay 10 gün sürdü. Kardeşimin ilk duruşmasına girdik. Karakoldaki ilk ifadesiyle adliyedeki ifadesinde çelişkiler var. Bizler aile olarak çok huzursuzuz ve kendim de psikolojik tedavi görüyorum. Çok rahatsızız ama adaletimize güveniyorum. Gerekli cezayı alsın ki bizler de vicdanen rahatlayalım" dedi.

'YALAN İFADE VERİYOR'

Diğer kardeşleri ve annesinin Çetin Okatan'ı kaybetmelerinin ardından sağlıklarının bozulduğunu belirten Mehmet Okatan, şöyle konuştu:

"Kardeşim arabasına yöneldiği zaman arkasından tek kurşunla vurarak öldürüyor ve arabasını alıp götürüyor. Olaydan önce market görüntüleri var. Marketten alışveriş yapıyorlar. Şahıs marketteyken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde sol tarafındaki şişkinlik gözüküyor. Tabanca belinde, kardeşimle tekrar araca binerek geldikleri istikamete giderek ıssız alana geliyorlar. Orada kardeşimle münakaşa ettiğini söyleyerek yalan ifade veriyor mahkemede. Kardeşimin saat 12.40'da market görüntüsü var, bir şeyi yok. Saat 13.20'de de kardeşimi katlediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet Okatan konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (2) - Yeniden



Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu yerleşim yerleri ile tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Serik'e bağlı Kozan Mahallesi Gökveliler mevkisindeki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 3 dozer ile bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangın bölgesine ulaşan ekipler, hemen müdahaleye başladı. Alevlere havadan da helikopterlerle müdahale edildi. Yangın, saat 18.00 sıralarında, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Geniş alanda etkili olan yangının, rüzgar nedeniyle yeniden başlama ihtimali olduğu belirtildi. Yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Söndürme çalışmaları

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),

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Bu sınıfın farkı ikizleri

Balıkesir Kuvayı Milliye Orta Okulu'ndaki 5- A sınıfında 2'si tek yumurta olmak üzere 6 ikiz öğrenci bulunuyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin ilgi odağı olan 12 öğrencinin tek sorunu isimlerinin karıştırılması.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kuvayı Milliye Orta Okulu'nda bu sene orta birinci sınıfa 6 ikiz öğrenci yazıldı. 2'si tek yumurta olan ikizlerin hepsi 5-A sınıfında okuyor. İkziler yan yana oturuyor. Öğrenciler Damla- Yağmur Üstünel, Kemal Tezcan- Ahmet Hasan Yılmazer, Efe- Ege Sağlık, Hüseyin- Yusuf Kılıçarslan, Hatice- Esin Kır ve Selim- Salih İbiş kardeşler, hep birlikte aynı sınıfta okumaktan da mutluluk duyuyor.

'İSİMLERİMİZİ KARIŞTIRIYORLAR'

İkizlerden Damla Üstünel, "Bütün ikizler aynı sınıftayız. Farklı bir duygu" derken, Yağmur ise "Tek zorlandığımız arkadaşlarımızın isimlerimizi karıştırması" diye konuştu.

Diğer ikizlerden Yusuf Kılıçarslan "Kardeşimle aynı sınıfta olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aynı sıradayız, hep yan yanayız. Derslerimizi beraber çalışıyoruz, beraber oyun oynuyoruz, bazen de kavga ediyoruz. Aynı duyguyu yaşayan başka ikizlerle olmakta çok güzel ama isimleri karıştırabiliyoruz. Arkadaşlarımızda bizleri karıştırıyor" dedi.

'BİRBİRLERİNİN ÖĞRENMELERİNİ OLUMLU YÖNDE DESTEKLİYORLAR'

5-A sınıfı rehber öğretmeni Alper Ceylan, "Bu sene 5'inci sınıflara çok renkli ve sürpriz bir durumla karşılaştık. 6 tane çift, yani 12 öğrencimiz ikiz. Aynı sınıfta oldukça renkli görüntüler ortaya çıkıyor. İkizlerde birbirlerini öğrenmelerini olumlu yönde etki gösteriyorlar. Çok keyifli bir sınıf oldu. Tabi arkadaşları birbirlerini karıştırıyorlar" dedi.

Kuvayı Milliye Orta Okulu Müdürü Raşettin Dağ, "Okul kayıtları yapılıp bittikten sonra okulumuza 6 ailenin ikiz çocuklarını okulumuza kayıt yaptığını gördük. Enteresan bir durum. 12 öğrencimiz hasbelkader okulumuz da 5'inci sınıfa bu sene başlamış oldu. Hepsi de aynı şubedeler, bu şekilde devam etmekteler. Dikkat çekici güzel bir durum, avantajları dezavantajları olan bir durum tabii ki. Öğrenci sayımız fazla olmadığı için tabi ki daha fazla ikiz öğrenciler dikkat çekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İkizlerin okuduğu sınıftan genel ve detay görüntüler

-Kuvayı Milliye Orta Okulu Müdürü Raşettin Dağ röp

-5-A sınıfı rehber öğretmeni Alper Ceylan

-İkiz öğrencilerden görüntüler ve röpler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı

Çorum'da polisin okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Çorum'da polisin öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla okullar bölgesinde denetimler yapıldı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öğrenci ve vatandaşlar, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

- Polisin denetim gerçekleştirmesi

-Araç ve şahıs aramaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Mutluluğa vize engeli



Balıkesir'in Balya ilçesindeki Vediha Özkan, Danimarka'da yaşayan eşi Tuncer Özkan'a kavuşmak için 5 yıldır vize çıkmasını bekliyor.

Balya ilçesine bağlı kırsal Danişment köyünde tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen kardeşlerden Vediha Özkan (49) ve ikizi Vecihe Çolak, çocuk yaşta kas hastalığına yakalandı. İkizlerden Vediha, 2014 yılında katıldığı TV programında, Danimarka'da yaşayan Tuncer Özkan ile tanıştı. Vediha'nın, Danimarka'da otomotiv sektöründe çalışan Tuncer Özkan ile arkadaşlıkları ilerleyen zamanlarda aşka dönüştü ve çift 4 Ağustos 2014'te evlendi.

Vediha Özkan, Danimarka'nın Roskide şehrine yerleşmek için gerekli evrakla 1 Ekim 2014'te konsolosluğa vize başvurusunda bulundu. İki yıl boyunca vize verilmeyen Özkan'a, 2016'da yılında Özkan'ın Danimarka'da kendi üzerine kayıtlı evi olmadığı gerekçesiyle vize verilemeyeceği söylendi.

Vediha Özkan, "Artık 5 senelik özlemimin sona ermesini istiyorum. Biz iki engelli kızız ve 76 yaşındaki annemiz bizimle ilgileniyor. Ben de evlendim ve eşimin yanında olmak istiyorum. Danimarka'nın tabi ki kendine ait kanunları vardır. Buna saygım sonsuz ama benim sesimin duyulmasını istiyorum. Şu an içinde bulunduğum durum, haksızlık. Cumhurbaşkanımız ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden bana yardımcı olmalarını rica ediyorum. Şu an ülke büyüklerinden başka bana yardımcı olabilecek kimse yok" dedi.

İkizlerden Vecihe Çolak kardeşinden hiç ayrılmadığını belirterek, "İlk başta ayrılma fikri zor geldi ama artık olması gerektiğini biliyorum. Kardeşimin hasretinin son bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Anne Meliha Çolak ise "Kızım 5 yıldan bu yana eşinden ayrı yaşıyor. Ben kendisinden ayrılmak istemiyordum. O yüzden hatta 'Evlenme' dedim, ama artık evli. Eşi izin alabildiğinde yılda birkaç defa gelebiliyor. Kendisi artık eşinin yanında olmalı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İkiz kardeşler Vediha ve Vecihe'den genel ve detay görüntüler

-Vediha Özkan röp

-Vecihe Çolak röp

-Meliha Çolak röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALYA (Balıkesir),