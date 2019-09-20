Dha yurt bülteni-21

Muğla'da orman yangını

MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havanın kararması nedeniyle 2 helikopterler söndürme çalışmasını tamamlarken, çalışmalar karadan yürütülüyor.

Ortaca ilçesinin Tepearası mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Helikopterler havanın karaması nedeniyle söndürme çalışmalarını tamamlarken, çalışmalar karadan sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangın bölgesinden görüntü

Ekiplerin müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Süleyman İLTER - Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Düzce'de otoyolda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda 3 aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada bir otomobilde kafesinin içinde bulunan kuş telef oldu.

Kaza 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Yaman idaresindeki 67 TY 230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta şeritte durdu. Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki 34 UVS 77 plakalı otomobil orta şeritte duran otomobile, Mehmet İlbey idaresindeki 41 GR 175 plakalı otomobil ise Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki otomobile çarptı. Kazada, Yunus Yaman ve 8 aylık olan kızı Alya Gökçen Yaman, Hasan Hüseyin Erdoğan ve eşi Şerife Erdoğan, diğer otomobilde bulunan Sümeyye İlbey yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi olay yerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ekipleri geldi. Araçlardan çıkarılan yaralılar yol kenarına alınırken, 112 Acil ekipleri beklendi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, Hasan Hüseyin Erdoğan'a ait araçta kafesinin içinde bulunan kuş telef oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçların görüntüsü

Yaralıların yol kenarında beklerken görüntüsü

Yaralı bebeğin 112 ekiplerince taşınırken görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü detaylar

Kuştan görüntü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı çıkan tartışmada karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

EDİRNE

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Denizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonları

DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik sabah erken saatlerinde düzenlediği operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün (Perşembe) şafak vakti düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 adrese baskın yaptı. Polisin yaklaşık dört aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda yaptığı baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınırken, evlerde aramalar yapıldı. Aramalarda, kokuya duyarlı narkotik köpekleri de kullanıldı. Merkezefendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramalarda, ayakkabı kutusuna saklanmış halde eroin bulundu. Aramalarda toplam 10 gram eroin, 11 gram esrar maddesi, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Operasyonlardan görüntü

Evlerde köpekle yapılan aramalardan görüntü

Bulunan uyuşturucu maddelerden görüntü

Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN – Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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TIR otomobile çarparak devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

İZMİT'te, TEM Otoyolunda otomobile çarpan TIR devrilirken, 1 kişi hafif yaralandı. Yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 18.00 sıralarında, İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü TIR, önünde ilerlemekte olan 42 SS 229 plakalı otomobile çarparak bariyerlere devrildi. Otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan kişiye ilk müdahalede bulundu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık yarım saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Devrilen TIR'dan görüntü

Otomobilin çekiciye alınması

Yolda oluşan konvoydan görüntü

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Dalgıçlar, Dicle Nehri'nde saatlerce çöp topladı

DİYARABAKIR'daki Dicle Nehri'ne giren AFAD ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki dalgıçlar saatlerce çöp topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Diyarbakır'da 'Dicle Nehrini temizliyoruz" etkinliği düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla yapılan etkinlikte, dalgıç Dicle Nehri'ne girip, çöp topladı. AFAD ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki dalgıç ekipler, Dicle Nehri'nde saatlerce topladıkları çöpleri, nehrin kenarında sergileyerek, çevre temizliğine dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sıfır Atık Projesi'nin önemine değindi. Diyarbakır'da 'Sıfır Atık Projesi'nde önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın tarihi, en özel ve en güzel yerlerinden birindeyiz. Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ve bizzat yönettiği bu projede bizler de Diyarbakır olarak projenin başladığı ilk andan itibaren büyük bir sorumlulukla bu projeyi ele aldık. 2018 yılı sonu itibarıyla Sıfır Atık Projesi'nde en fazla odak merkezine ulaşan il Diyarbakır, Türkiye'de birinci sırada yer almıştır. 1855 odak merkezi dediğimiz, kamu kurumu, okul, askeriye, hastaneler, üniversiteler vb. alanlarda büyük, işletmeler, alışveriş merkezleri gibi noktalarda en fazla 2 sıfır atık kampanyasında en fazla odağa ulaşan il oldu. Zannediyorum bu yılın sonunda da aynı başarıyı göstereceğiz. 2019 yılı sonu itibarıyla. Bu perspektifte bugün de atık sorununa dikkat çekmek, çevre duyarlılığını artırmak ve bunun sonuçlarını toplumla paylaşmak adına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak özel bir çalışma gerçekleştirdik. Dicle Nehri'nin temizlenmesi ve en önemlisi farkındalık oluşturması adına bir çalışma gerçekleştirildi. Çıkan ürünler de maalesef hala bu konuda dikkatli olmadığımızı hala sorumsuzca Dicle Nehri dahi ortak yaşam alanlarımıza ve zenginliklerimize attığımızı gösteriyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Valinin gelişi

Valinin AFAD, itfaiye, dalgıçla sohbet etmesi

Valinin detay bilgi alması

Valinin açıklaması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Elif FİLİZ Rihan ALP/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 557 MB

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Okul temeli kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hayırseverler tarafından yaptırılan ortaokul inşaatının temel kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulundu.

İnegöl Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yeniceköy Mahallesi'nde yaptırılan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nun temel kazısı sırasında, kepçe operatörü, toprağın altında büyük bir taş olduğunu fark etti. İşçiler, çıkardıkları taşın tarihi eser olduğu ihtimali üzerine durumu jandarma ve müze müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen Bursa Arkeoloji Müzesi yetkilileri tarafından yapılan incelemede taşın, Roma dönemine ait bir mezar taşı olduğunu belirledi. Mezar taşına, incelenmek üzere el konulurken, bölgede başka tarihi eserlerin olacağı ihtimali üzerine okul inşaatı durduruldu. Bölgede, önümüzdeki günlerde arkeologlar tarafından kazı yapılacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Kazı çalışmasından detaylar

-Mezardan detaylar

Süre: 43 saniye, Boyut: 7 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

